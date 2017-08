“La relación política se quebró y no hay marcha atrás”

Politica / 15-08-2017

Dijo la presidenta del bloque del Frente Cambiemos, Alicia Obando, en relación al monobloque que formó la concejal vecinalista, Anahí Español Balbi. Cree que ahora la gente está siendo escuchada por la gestión de gobierno y “poco a poco se van viendo obras y más avances en la ciudad”.

Concejal Alicia Obando, presidenta del bloque Cambiemos.

La presidenta del bloque de concejales del Frente Cambiemos, Alicia Obando se mostró optimista y satisfecha con el accionar de la gestión del intendente Domingo Maiocco hasta el momento.

En declaraciones exclusivas a este semanario descartó que la concejal Anahí Español Balbi regrese al bloque oficialista, principalmente porque considera que la relación política ya estaba rota.

“Hoy ya se ven muchísimos cambios que el año pasado, poco a poco se van viendo obras y más avance en la ciudad. Estoy conforme con todo lo que se va haciendo” afirmó la concejal.

Al momento de hablar de las demandas de la comunidad la edil aseguró que la principal necesidad del victoriense pasa por ser escuchado, cuestión que vienen haciendo en la gestión municipal. “Lo que la gente necesitaba era ser escuchada, creo que es lo que se ha venido dando en esta gestión, que todos tengan las puertas abiertas en el municipio, en cada hogar nuestro, tenemos gente que se acerca y nos consulta… esta toda la buena predisposición para solucionar y cumplir con todos en lo posible. En general la gente, está conforme y está viendo que las cosas se están haciendo, le gusta que Mingo –intendente Maiocco – las escuche y las atienda”.

Vuelta de Risso

Esta entrevista fue realizada un día antes que se conociera la reincorporación del vice intendente Alcides Risso, ya que según la sanción que se le había otorgado, debería reincorporarse al lunes 14 de agosto. Al consultar a Obando sobre el regresó del vice intendente había declarado: “Deberá tomar el lugar que le corresponde y darle continuidad a su labor, nosotros aspiramos a seguir trabajando con tranquilidad como lo venimos haciendo y seguiremos tratando de consensuar y ver la manera de que esto siga funcionando, principalmente con el buen desempeño que tiene el personal del Concejo”.

“Creo que todos tenemos la buena predisposición para seguir trabajando en equipo, al margen de algunas diferencias que podemos tener uno y otro bloque, más de alguna vez surgen algunas discusiones, pero somos compañeros de trabajo” aclaró.

Sin retorno

Hace unos días la concejal vecinalista Anahí Español Balbi se mostró preocupada porque consideraba que algunos proyectos, principalmente de su autoría, no se trataban en las comisiones y se ´cajoneaban´ como vulgarmente se dice en el sector estatal, Obando desmintió dicha apreciación y adujo que solo se trata de cuestiones presupuestarias o estudios en profundidad de los proyectos.

La edil planteó: “Cada proyecto que ha presentado cada concejal, de no salir será por cuestiones presupuestarias, pero hasta ahora hemos buscado la manera de consensuar todos los proyectos. Por ahí alguno que ha presentado Anahí – concejal Español Balbi – quizás no es viable, también por no tener mucha participación ella en las Comisiones lo pueda llegar a ver de ese punto de vista. En ningún momento nosotros tratamos de cajonear ningún proyecto de ningún concejal, todos están ahí, todo se habla” aseguró Obando.

En relación al proyecto de instalación de góndolas con productos locales dijo: “Es un proyecto que hay que ver más en profundidad, como vamos a exigir a un privado para que incorpore productos de otra persona, para eso están las cooperativas, sería otra manera de buscarle para que los emprendedores puedan vender sus productos. Pero no nosotros exigirles a un privado que ponga en exhibición los productos de alguien”.

También Obando hizo referencia al proyecto de resolución sobre el desarrollo de obra que tiene que llevar adelante la empresa Misión S.A. en los galpones ubicados en el puerto que presentó la edil Español Balbi. “Lo que se ve es que hay poco trabajo, por eso apoyamos el proyecto para que se informe bien como corresponde las tareas de dicha empresa. Igualmente creo que ese tipo de empresas cuando acordamos en los últimos días vienen con todo y te arman toda la estructura en un tiempo más o menos record” justificó.

Ante la consulta si: ¿Cree que Anahí Español Balbi volverá al bloque? afirmó: “No. Es más creo que ella no sé si ha dado cuenta que se fue del bloque, creo que ella tomó una decisión, no quita que no acompañe en algunos proyectos que se tengan en otro bloque, pero ya la relación política se quebró y no hay marcha atrás, igualmente todos seguimos con las charlas y conversaciones que se refiere al trabajo porque para eso estamos nosotros, las cuestiones políticas tienen que quedar de lado”.

Díaz autorizó

La concejal sobre los planteos que existían sobre el evento que se realizó para el día del amigo, donde el ex funcionario Sergio Cuevas prestó servicio de seguridad, sin la intervención del personal de la Jefatura de Policía de Victoria como establece las normas municipales y provinciales consideró: “En cuanto al evento tenía mucha seguridad privada, también por ahí el Frente para la Victoria hablaba que estaba muy cerca de un hospital y quizás ellos no sabían que se tenía el consentimiento del director del hospital Domingo Cuneo para que se realice dicho evento”.

Obando contó que el doctor Adrián Díaz, quien se desempeña como director del hospital geriátrico Domingo Cuneo fue consultado por integrantes del club Sarmiento y habría consentido y asegurado que no existía ningún inconveniente que se realice dicho evento. “Lo que sí sé que había mucha seguridad privada, que fueron controladas todas las personas en el ingreso, que estuvo todo muy bien controlado” aseguró la edil Obando.

Contradicción

La concejal oficialista no dudo en marcar su desconcierto con sus colegas opositores que presentaron un proyecto relacionado a las iniciativas privadas, para que los emprendimientos primero se ingresen en el Ejecutivo y posteriormente suba al legislativo.

Es necesario aclarar, que de esa manera se realizó en gestiones anteriores, hasta que el doctor Edgardo García (en su corto paso por el Concejo Deliberante) presentó un proyecto de ordenanza para que las iniciativas privadas primero ingresen al legislativo y no en el Ejecutivo, este proyecto fue aprobado y promulgado por el intendente Darío Garcilazo, quien podría haber vetado el mismo y no lo hizo.

Obando aclaró que se sintió desconcertada porque el mismo bloque que presentó el proyecto, posteriormente decidió no acompañarlo. “Graciela Bar –concejal- junto con su bloque presentan ese proyecto de iniciativas privadas en el cual nosotros no pusimos objeciones, estuvimos totalmente de acuerdo y se decide sacar el despacho de ese proyecto y en el momento de la sesión el Frente para la Victoria, decide volverlo a Comisión y no entendimos porque ese proyecto se estuvo trabajando en esa Comisión, algunos no estaban de acuerdo del FpV, entonces se vuelve a tratar, y se volvió a sacar despacho” comentó la concejal.