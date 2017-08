La palabra del Rector de la Universidad Adventista del Plata

Regionales / 07-08-2017

Un año lleno de oportunidades y expectativas

La Agenda, dialogó con el Mag. Horacio Rizzo, rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP) , quien dio su balance de la primera mitad del año y habló sobre los nuevos proyectos para lo que resta del 2017: «El primer cuatrimestre pasó muy rápido, y no queda más que agradecer a Dios por todo lo que hizo por nosotros y sabemos que seguirá haciendo.

Esta primera mitad del año se ha desarrollado de una manera favorable y satisfactoria. Como todos los años, hemos disfrutado de nuestra primera graduación, lo cual nos llena de alegría porque vemos en ella la culminación de un ciclo en la vida de los alumnos. Ver que ellos lograron sus objetivos, consiguieron sus títulos y salen de aquí como profesionales, nos llena de orgullo».

«En este segundo cuatrimestre —continúo diciendo el Mag. Rizzo— tendremos muchas actividades más. Uno de nuestros objetivos es poder seguir ampliando nuestras redes con otras instituciones para así formar un vínculo estrecho que beneficie a nuestra universidad.

También, tenemos la posibilidad de inaugurar nuestra librería universitaria este jueves 3 de agosto, que está ubicada en la antigua torre de la UAP. Esto es el broche de oro para un trabajo que llevó muchos años y que nos beneficia enormemente. Esperamos que a través de este espacio se transmita la cosmovisión, los valores y el pensamiento de esta Universidad.

Otra significativa actividad será el Congreso Internacional de Jóvenes Universitarios I Will Go. Este evento es una fiesta para la UAP y por ello estamos preparándonos desde hace muchos meses para recibir a jóvenes de todo el mundo que quieren prepararse para servir a Dios».

Al finalizar el diálogo con el Mag. Horacio Rizzo, se le pidió que compartiera unas palabras para la comunidad educativa de la Universidad, ante lo cual consignó: «La UAP tiene diferentes actores: los estudiantes, sus familias y el personal de la Institución. Cada uno realiza un gran esfuerzo para alcanzar sus objetivos, por eso es un desafío y una responsabilidad el ofrecerles una educación de calidad donde podamos ser servidores como lo fue Jesús en su paso por esta tierra. Esperamos poder dar lo mejor de nosotros para que todos los que estudien en esta Universidad puedan crecer como hijos de Dios».

Participación en la CAEM 2017

Del 2 al 4 de agosto se está realizando el XVII Congreso Argentino de Educación Médica (CAEM) bajo el lema «La educación médica, una clave para el desarrollo social». Esta iniciativa de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) está organizada, en esta oportunidad, por la Universidad Austral, el Instituto Universitario CEMIC, la Universidad Favaloro y el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un grupo de profesionales de la Universidad Adventista del Plata (UAP) está participando activamente en este espacio de capacitación.

La Agenda entrevistó al Dr. Milton Mesa, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la UAP, acerca de este encuentro: «Todos los años AFACIMERA realiza un congreso que nuclea a todas las universidades del país. Como Universidad intentamos llevar en cada oportunidad algo para ofrecer a los participantes, en su mayoría, representantes de escuelas médicas de la Argentina. Este año, siguiendo la temática propuesta de profundizar en temas de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), está viajando con nosotros la Mag. Patricia Müller, directora de RSU de la UAP para dictar un taller a los participantes».

Continuando con su alocución, el decano de la FCS de la UAP consignó: «Siguiendo con la programación, la actividad del jueves consiste en una reunión con los decanos presentes con el propósito de finalizar el proceso de revisión de estándares y elevar nuestras propuestas a los entes gubernamentales competentes y, así, definir un estándar para el año que viene que regirá para la acreditación de las carreras de Medicina. Finalmente, el viernes, se realizará la reunión mensual de AFACIMERA».

En cuanto a los planes para la jornada del viernes, el Dr. Mesa acotó: «Junto al Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP, visitaremos la Universidad Maimónides, en donde nos reuniremos con autoridades de esta casa de estudios y para conocer de cerca el desarrollo de la carrera de Odontología que allí se dicta».

Concluyendo, el Dr. Mesa afirmó: «Son tres días de mucho trabajo el cual, año a año, nos enriquece en gran manera. También es una gran oportunidad para dar testimonio a los participantes de este congreso sobre nuestra cosmovisión adventista».

La UAP es anfitriona de la reunión trimestral de la REUP

La Agenda, tuvo la oportunidad de charlar con el Mag. Rafael Paredes, director de la Editorial de la Universidad Adventista del Plata (UAP) sobre las actividades que se estarán desarrollando en esta etapa del año: « El jueves 3 y viernes 4, la Universidad será la anfitriona de la reunión trimestral de la Red de Universidades Privadas Argentinas (REUP). Contaremos con la presencia del Arq. Gustavo Cadile ,coordinador de dicha Red, quien estará secundado por representantes de editoriales de la Universidad Abierta Interamericana, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de la Plata, Universidad Católica de la Misiones, Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad del Aconcagua, la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, la Universidad ISALUD y la Universidad Maimónides. El tema a tratar será evaluar la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2017 y la proyección de la participación de la Red en futuras ferias nacionales e internacionales. En esta ocasión, el DG Mauro Perasso, diseñador gráfico de la Editorial UAP, presentará un taller sobre Marketing Editorial. Además, aprovechando la ocasión –continúo diciendo el Mag. Paredes—, realizaremos la inauguración oficial de la Librería Universitaria, el jueves 3, a las 16:30. En este marco realizaremos el relanzamiento del libro: Muerte digna, del Dr. Ariel Sergio Gómez».

Al momento de ser consultado sobre las próximas actividades de la Editorial, el Mag. Rafael Paredes respondió: «El 2 de octubre viajaremos a España para participar en la feria internacional Liber 2017, la cual es organizada por la Institución Ferial de Madrid y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España. Este espacio contará con la representación de prestigiosas editoriales y de referentes culturales provenientes de diferentes países del mundo. En esta ocasión la Argentina será el país invitado de honor y asistirán alrededor de treinta autores, más de veinte editores argentinos y autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación.

Además, aprovechando la estadía en España, ya hemos programado una entrevista con el director de la editorial Safeliz y con representantes de la editorial del Colegio Adventista de Sagunto, con el fin de poder concretar algún proyecto en conjunto».

Se realizará el Primer Seminario de Espíritu de Profecía en la UAP

Del 19 al 21 de octubre se realizará el Primer Seminario de Espíritu de Profecía (EP) que tendrá por título: «Manteniendo viva la misión», organizado por el Servicio de EP de la Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD) y la Universidad Adventista del Plata (UAP).

La Agenda, entrevistó al Dr. Sergio Becerra, director del Centro de Investigación White (CIW) y de la Biblioteca de la UAP, sobre este Seminario: «Durante este año la IASD decidió que se realicen simposios y seminarios sobre EP en el marco de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Creemos que es un tema de gran importancia para los miembros de nuestra comunidad y que este espacio servirá para profundizar más sobre este don tan especial con el que fue bendecida la IASD. Alguno de los temas que se estarán tratando serán: La importancia del EP dentro de la IASD; Elena G. White y los reformadores; Las pruebas de un verdadero profeta; Cómo interpretar los escritos; y La importancia del don profético en la historia, entre otros».

El encuentro contará con expositores como los doctores James Nix y Alberto Timm, director y director asociado del Centro White de la Asociación General de la IASD, respectivamente; Pr. Helio Carnassale, director de Espíritu de Profecía de la División Sudamericana de la IASD; profesionales de la UAP y de la Asociación Casa Editora Sudamericana.

Para más información comunicarse con el director de Espíritu de Profecía de cada asociación o misión eclesiástica de la IASD. También, escribiendo a espirituprofecia.ua@adventistas.org.ar

Se realizó un curso de instructores de RCP en la UAP

El lunes 31 de julio se realizó un curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Simulación en Salud (CISS) de la Universidad Adventista del Plata (UAP).

Por ello, La Agenda, consultó al Lic. Emiliano Argüello, director del CISS, acerca de este curso y comentó: «La actividad tuvo la modalidad teórico-práctica, donde el objetivo fue preparar instructores en Reanimación Cardiopulmonar. En esta ocasión contamos con la participación de nueve profesionales, tanto del área docente de la UAP como del Sanatorio Adventista del Plata. El curso cuenta con la certificación oficial de la American Heart Asociation (AHA), entidad que se encarga de certificar y oficializar los centros de capacitación donde se dan cursos de primeros auxilios en diferentes lugares del mundo, entre los que se cuenta el CISS».

Analizando futuros proyectos, el Lic. Argüello afirmó: «Tenemos el objetivo de poder dictar este curso a los alumnos de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta institución y realizar otros que sean de extensión a otras comunidades».

Participación en encuentro de instituciones con internado de la DSA

Del 24 al 27 de julio se realizó en las instalaciones del Centro Adventista de Treinamento e Recreação (CATRE), Gobernador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, Brasil, un encuentro de capellanes y preceptores de instituciones con internado de la División Sudamericana (DSA) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD).

La Agenda conversó con el Pr. Horacio Mazzoli, pastor principal de la Iglesia de la Universidad Adventista del Plata (UAP), sobre el encuentro: «Pudimos asistir un total de ocho representantes de la UAP, tres pertenecientes al área de capellanía y cinco de preceptoría. El lema del encuentro fue: «El internado y las nuevas generaciones», y fue organizado por el Mag. Edgar Luz, director de Educación de la DSA. También se contó con la participación del Dr. Mario Ceballos, director de Capellanía de la Asociación General de la IASD, quien pudo dictar algunas charlas y enriquecer la experiencia de todos los presentes».

A modo de balance, el Pr. Mazzoli expresó: «Fue muy enriquecedor poder establecer un contacto con 180 personas de diferentes lugares de la DSA, y ver que compartimos las mismas realidades, desafíos, fortalezas y debilidades. Pudimos participar en talleres que estuvieron coordinados por psicólogos, que abordaron temas sobre los jóvenes, las familias, las amistades y las situaciones que se pueden presentar en el día a día. Como grupo volvimos muy animados y motivados a poner en práctica todo lo que aprendimos».

Noticias de extensión de la UAP

La Dra. Silvia C. Scholtus de Roscher, coordinadora del futuro Centro Histórico de la Universidad Adventista del Plata, estuvo participando como oradora invitada en el retiro espiritual para mujeres líderes de la Misión Paraguaya durante los días 9 al 11 de junio bajo el título «Vencedoras en Cristo». Fueron momentos para compartir la Palabra de Dios y de enriquecimiento espiritual con mujeres que están participando intensamente en la misión de difundir la buenas nuevas del evangelio en ese país. El encuentro destacó el rol importante que tienen las mujeres en el área de evangelismo. Este evento se desarrolló en Colonia Iguazú, Paraguay, en el Colegio que la Iglesia Adventista tiene en ese lugar.

De igual manera, en el mes de julio, la Dra. Scholtus fue invitada para dictar la materia Historia de la Iglesia Adventista en el Curso de Complementación Teológica de la Asociación Argentina Central que tuvo lugar en los Quebrachos, Córdoba, los días 12 y 13 de julio. El encuentro contó con la presencia de docentes de diferentes instituciones educativas de nivel primario y secundario de la mencionada Asociación.

