Sobre los Juegos Evita en las instancias locales y Abuelos en Acción

Finalizaron las instancias locales que brindan la llave para avanzar hacia el provincial y tener la chance de estar presentes en la Final Nacional de los Juegos Evita y Abuelos en Acción, a llevarse a cabo en la provincia de San Juan desde el 15 al 19 de noviembre, organizado por la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Nuestros representantes en cada categoría son los siguientes:

Juegos Evita 2017:

– Atletismo Femenino Sub 14: Nahir Clelia Segovia, Sofía Gianella Chávez, Avril Iphar, Melanie Albornoz, Gianella Ortigoza, Mariam Gutiérrez. Entrenador: Eugenio Balbi.

– Atletismo Masculino Sub 14: Franco Ferroni, Máximo Franz y Franco Sánchez. Entrenadora: Andrea Fiant.

– Futbol 7 Femenino Sub 14: Sol Alejandra Núñez, Miriam Alejandra Zapata, Diamela Valentina Hiebra, Lucia Fabiana Núñez, Brisa Magali Carrizo, Ludmila Ayelén Aliendro, Ailen Martínez, Rocío Belén Moreno. Cuerpo Técnico: Cesar Emanuel Neuhaus y Alejandra Ocampo.

– Futbol 7 Femenino Sub 16: Brenda Gisela Lescano, Florencia Luciana Carballo, Carla Carballo, Brisa Micaela Sartori, Narela Anahí Bejariel, Valeria Marisol Flores. DT: Cesar Emanuel Neuhaus y Alejandra Ocampo.

– Futbol 11 Masculino Sub 14: Damián Pacher, Nicolás Badaracco, Augusto Calderón, Vicente Callejas, Lautaro Nievas , Juan Esteban Domínguez, Francisco Colman, Francisco Ramírez, Felipe Albornoz, Agustín García, Juan Pablo Gregorutti , Mateo Bussi, Joaquín Rodríguez, Máximo Cartazo, Carlos Burgos, Valentino Vechetti. Cuerpo Técnico: Juan Francisco González y Gabriel Frutos.

– Futbol 11 Masculino Sub 16: Rodrigo Mioniz, Benjamín Villanueva, Luciano Cardozo, Pablo Chávez, Benjamín Ojeda, Agustín Blanco, Brian Leiva, Tomas Lencina, Rodrigo Torres, Benjamín Lencina, Emilio Castañeda, Cesar Urquiola, Gabriel Gutiérrez, Leandro Acosta, William Gutiérrez y Kevin Peralta. DT: Gabino Turano y Rodrigo Ruber.

– Hockey Femenino Sub 14: Paulina Bruselario, Guillermina Pittaluga, Agustina López, Juliana Zalazar, Valentina Gerdau, Sabina Villagra, Julieta Gabirondo, Jone Zubeldía, María Dina Bussi, Ariana Martínez. DT: María de los Ángeles Riquelme y Luis Giglioni.

– Handball Femenino Sub 16: Serena Guaita, Paula Martínez, Agustina Itati Azcoaga, Melina Azpeitia, Melissa Bernachea Monzón, Lara Lael Flores, Florencia González, Selene Larrosa Lipizzi, Arianadna Constanza Vaccaretti, Guillermina Arreseygor, Constanza Almada, Martina Jacob. Equipo Técnico: Noelia Gómez y Victoria Ruiz Díaz.

– Handball Masculino Sub 16: Felipe Rebossio, Joaquín Gorostiaga, Federico Saravia, Edgardo Brassesco, Matías Ledesma, Esteban Doffi, Lautaro Alvez y Cristian Leiva. DT: Victoria Ruiz Díaz y Lara Martínez.

– Atletismo Femenino Sub 17: Lara Zapata, Constanza Ghiglione, Lucia Fargioni, Jesica Trosman. DT: Andrea Fiant e Isaías Trosman.

– Atletismo Masculino Sub 17: Luciano Damián Eguiazu, Iñaki Arribillaga e Ignacio Verón. DT: Isaías Trosman y Eugenio Balbi.

– Voleibol Masculino Sub 17: Jonathan Mac Dugal, Enzo Bertola, Nicolás Brassesco, Hipólito Larracochea, Jean Lucas Afranchino, Lucas Mulone, Joel Otero, Emanuel Brassesco. DT: Miguel Menchaca y Damián Dotta.

– Hockey Femenino Sub 16: Carla Bruselario, Ludmila Giménez, Guadalupe Gutiérrez, Sol Salcedo, Martina Jacob, Delfina Albornoz, Luna Debelaustegui, Melanie Arellano y Daiana Demarre. DT: Santiago Salcedo y Mónica Vieyra.

En tanto que en los XII Juegos Provinciales de “Abuelos en Acción”, Victoria estará representada en las siguientes categorías por:

Bochas Femenino (Pareja): Rosa Machado y Ana Alicia Ortiz.

Bochas Masculino (Pareja): Simón, Alba y Pedro Franco.

Tejo Femenino (Pareja): Justa Escobar y Mercedes Trossero.

Tejo Masculino (Pareja): José Vicente Biscaldi y José Néstor González.

Tejo Mixto (Pareja): Nora Emilia Poiret y Durbal Andrés Albornoz.

Lanzamiento al Aro (Femenino): Ana María Forlesse.

Lanzamiento al Aro (Masculino): Osvaldo Méndez.

Pesca Promocional (Femenino): Mirta Otegui.

Pesca Promocional (Masculino): Mario Alberto Enrique.

Ajedrez (Mixto):

Rodolfo Abel Gallo

Julio Rodríguez

Perla González

Leticia D andrea

Alicia Azzano

New Com (Mixto):

Elsa Ruiz Díaz

Gladys Zapata

Emilce Oliveira

Miguel Ángel Tulla

Ricardo Cabanna

Antonio Chiara

Ricardo Lagares

Aníbal Belluzzo

Sara Taborda

Tenis de Mesa (Pareja Masculina): Florencio Acosta y Arturo Cuevas

Tenis De Mesa (Pareja Femenina): Olga Portillo y Ester Cisneros

Tenis De Mesa (Pareja Mixta): Susana Barbieri y Eduardo Almirón

Juegos de Salón:

Damas: Mabel González

Chin Chon: Ernesto Daydee

Truco (Pareja): Abraham Villa y Ana García

Escoba de 15 (Pareja): Hortensia Mansilla y Santos Raquel Ballestena

Actividades Culturales:

Tango Tradicional: María Antonia Segale y Jorge Mansilla

Danzas Tradicionales: Emilce Buiatti y Raúl Alle

Canto Femenino: Rosa Lanieri