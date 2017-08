Hoy los datos oficiales de las PASO se conocerán desde las 21:00

Servicio Informativo / 13-08-2017

El área de Informática del gobierno provincial diagramó un operativo para el escrutinio, en el cual desde las 21:00 se difundirán los datos oficiales y la “tendencia definitiva” en los resultados a las 23:30.

Como ya informó esta Agencia, un centro de cómputos funcionará desde las 18 en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris "Vamos a hacer el escrutinio el domingo, recopilando los datos de los telegramas que provea Correo Argentino y a partir de las 21 daremos los primeros resultados. Esto es así porque el Código Electoral Nacional establece que pasadas las tres horas del cierre del escrutinio recién se puede comenzar a dar datos", dijo el titular de la Dirección General de Informática, Carlos Haidar. "Este año, a diferencia de anteriores, no vamos a estar instalados en el Correo grabando los telegramas, sino que lo haremos acá en la Dirección General de Informática puesto que el Correo dispuso un repositorio donde van a poner todos los telegramas que reciban en su sede en Barracas, Buenos Aires. Vamos a acceder a través de un programa y tomar el dato de esos telegramas. Luego lo grabaremos e imprimiremos", detalló el funcionario, al tiempo que precisó que aproximadamente 45 trabajadores del organismo a su cargo se ocuparán de esas tareas. También Haidar mencionó que en el sitio web del gobierno entrerriano, www.entrerios.gov.ar,"están los datos preelectorales y allí figurará el domingo el resultado de los comicios que podrá verse desde cualquier lugar utilizando internet" Finalmente, estimó que, dado que se trata de la elección de un solo cargo, cerca de las 23.30 "deberíamos tener, si no el cierre total, una tendencia casi definitiva".