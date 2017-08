Gran interés por  los nuevos créditos de Anses para beneficiarios de la AUH

Interés General / 01-08-2017

Por cada hijo podrán obtener un crédito de 3000 pesos a pagar en 12 cuotas, o bien, 5000 que se puede abonar en 24. En sólo dos días hubo 70 consultas en la oficina de Victoria.

Preparados para la demanda. Gaston Bagnat, al frente de la oficina local del Anses anticipó que se reforzarán horarios para la atención sea ágil.

En el marco del Decreto 516/2017 publicado la semana anterior en Boletín Oficial, la ANSES extendió los préstamos que brinda ARGENTA, actualmente a jubilados y pensionados, para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), para lo cual utilizará hasta el 5% de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El doble propósito de esta medida es garantizar el acceso a programas de financiamiento a los sectores que más lo necesitan, impulsando fuertemente el consumo y la microeconomía.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, explicó que “hay 3,5 millones de familias que hoy no tienen acceso al crédito, cuentan con un trabajo informal y generalmente toman créditos de prestamistas no formales. La tasa que otorga la ANSES es fija, en el caso de los titulares de AUH se accede hasta $5000 por hijo, a devolver a dos años. En pensiones, los préstamos van hasta $30.000. A partir de este jueves ya podrán solicitar el turno para luego gestionar el crédito en la ANSES”

Como sucede en el caso de los jubilados y pensionados, las deducciones por el pago de las cuotas no podrán exceder el 30% del valor de la prestación mensual con una tasa TEA del 24%.

El préstamo se depositará directamente en la cuenta del titular, quien podrá extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio.

No es subsidio. Es crédito

Ni bien se difundieron las primeras noticias, el rumor corrió como reguero de pólvora, y en la oficina local del Ansés en dos días se habían realizado 70 consultas por el tema, lo que anticipa el gran interés en la adquisición de estos créditos.

Gastón Bagnat, gerente de la oficina Victoria del Anses, informó que hasta el momento no se ha recibido información oficial de la norma que aun se está reglamentando, salvo la comunicación del decreto, por lo que no están confirmadas las pautas para la implementación. “Lo que podemos decir es que es un línea de créditos muy similar los Argenta, donde se estipulará un monto de acuerdo a cada categoría, a devolver en 12 a 24 cuotas fijas en pesos, que se empezarán a descontar a los 60 días, con tasa del 24 por ciento anual, y que se acreditará en la cuenta del beneficiario en aproximadamente 72 horas. Para cada caso hay un simulador que determinará el monto máximo que se puede autorizar de acuerdo a cada situación”, informó el funcionario, que dejó muy en claro de que el efectivo corresponde a un crédito, y no a un subsidio, por lo que más allá de la posibilidad económica que brindará en el momento, “después hay que pagarlo”.

Con este nivel de interés, es de suponer, que las oficinas de todo el país tendrán un impacto en el nivel de atención que puede llegar a generar inconvenientes. Para evitar esta situación, la oficina local ya prevé para el primer día de puesta en vigencia los créditos, reforzar los horarios de atención, sumando horas a la tarde, y entregando turnos para evitar la aglomeración de gente.

En la actualidad la oficina local cuenta con tres empleados que atienden unos 150 trámites diarios, aunque en los próximos días se incorporarían dos personas más, cuando la atención se traslade al edificio propio, a inaugurase en diez días.

Para evaluar el nivel de impacto, puede ser una referencia los créditos a los jubilados, que en siete meses de implementados ya se entregaron solo en Victoria más de 1.500.

El Poder Ejecutivo definió instrumentar la medida a través de un decreto y no de una ley del Congreso porque cree que el debate electoral podría postergar su implementación. “Escuchamos a un legislador que dijo: no le podemos dar ahora una victoria al Gobierno”, dijo ayer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

Destinatarios y préstamos

Titulares de AUH: por cada hijo podrán obtener un crédito de $3000 a pagar en 12 cuotas, o bien, uno de $5000 que se puede abonar en 24.

Pensiones No Contributivas: podrán acceder hasta $30.000 en 36 cuotas, $20.000 en 24 cuotas o $12.000 en 12.

PUAM: podrán acceder a $30.000 en 36 pagos, a $20.000 en 24 pagos y a $12.000 en 12 pagos.

Características:

Quienes soliciten el crédito podrán extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio sin costo adicional, en la cuenta de la seguridad social en la que vienen cobrando.

Cómo obtener un crédito:

Para gestionar el préstamo ARGENTA, el titular de derecho debe solicitar un turno a partir del jueves 20 de julio en www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo. También podrán solicitarse los turnos llamando al 130.

El día del turno, los interesados deberán:

Presentarse con DNI en la oficina de la ANSES asignada.

Elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas.

Firmar la solicitud del préstamo.

Una vez solicitado el crédito, al cuarto día hábil posterior, se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario.