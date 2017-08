Estrés, el flagelo de estos tiempos

Interés General / 02-08-2017

El estrés es uno de los actores principales de nuestra contemporaneidad, ya que su sola presencia en un ser humano provoca desconcierto y un alto estado de ansiedad; para reconocerlo calificadamente este semanario habló con la Psiquiatra nogoyaense, afincada en nuestra ciudad hace ya un par de años María Julia Contín.

Estrés debe ser la palabra más reiterativamente utilizada por el común denominador de las personas en la actualidad, sobre todo porque está íntimamente relacionada a la vorágine con que nos invita a vivir el sistema y la sociedad capitalista.

Es común escuchar a personas que expresan un malestar sin lograr identificar su origen, siendo éste sin duda el primer llamado de atención que advierte cierto desorden y si bien ese malestar es indefinido, al momento de acudir al médico, muchos se encuentran con una palabra frente a sí mismos…estrés.

Estrés, su tipificación

El estrés no se redime ante un sentimiento de tensión física o emocional, mas bien se engrandece. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso; es la reacción del cuerpo ante un desafío o demanda.

Hay dos tipos principales de estrés:

Estrés agudo. Este es estrés a corto plazo que desaparece rápidamente y todas las personas lo sienten en algún momento u otro.

Estrés crónico. Este es el estrés que dura por un período de tiempo prolongado. Cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses es estrés crónico, si no se encuentran maneras de controlarlo, éste podría causar problemas de salud.

Sin lugar a dudas todo lo que requiere cierto esfuerzo emocional provoca en nosotros una situación personal que nos corre de nuestro eje y seguramente el temperamento juega un papel muy importante, en esa llegada del estrés a cada persona.

El reconocido médico Daniel López Rosetti, quien no sólo ha escrito al respecto, sino que recorre el país brindando conferencias lo describe así, “el estrés es un mecanismo normal del organismo que nos prepara para enfrentar lo cotidiano de la vida. Se trata de una reacción mental y física frente a determinados hechos. Cuando pasa un nivel se convierte en estrés anormal o distrés (patológico) e insistió en que hay que aprender a manejar el estrés, porque no se puede combatir al enemigo que no se conoce. La persona no se siente bien, está nerviosa, tensionada, no disfruta las cosas y no tiene proyectos, y es posible que durante este proceso no se dan cuenta de lo que les está pasando”.

Este semanario se dirigió hasta el consultorio de una psiquiatra, la Doctora María Julia Contín, para que nos hable de esta patología contemporánea, desde su lugar dentro de la medicina.

-¿Cómo definiría al estrés?

– El Stress es un mecanismo normal de adaptación de las personas, es sinónimo de crecimiento, maduración y búsqueda de nuestra homeostasis o auto regulación, que nos permite ir afrontando diferentes situaciones de la vida diaria. Nuestro organismo debe adaptarse permanentemente a situaciones de amenaza a esta homeostasis, respondiendo con nuevos equilibrios. Esta habilidad homeostática y regulatoria se pierde en niveles elevados de Stress y comienza a ser patológico, dando lugar al Distres, el cual presenta repercusiones a nivel físico y/o mental.

-¿Cuáles serían sus causas más comunes?

-A menudo los hechos que lo ponen en marcha son los que están relacionados con cambios, que exigen al individuo un sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal.

-Usted desde su rama dentro de la medicina ¿cómo aborda esta patología?

– Hay múltiples formas para abordarla tanto a nivel psicológico como farmacológico, dependiendo de la gravedad del cuadro y de la sintomatología que presente el paciente.

-¿Cómo reacciona el cuerpo, cómo se descubren los síntomas?

– Ante estímulos amenazantes, particularmente si son de naturaleza emocional, el organismo reacciona a través de diferentes sistemas neuroendócrinos. Presenta una multiplicidad de síntomas, entre los más frecuentes esta la ansiedad, cambios en el humor, dificultad en la concentración, trastornos del sueño, somatizaciones como contracturas musculares, cefalea, cambios en el apetito,cansancio y gastritis.

-¿Qué tiene en cuenta para definir este diagnóstico?

– Lo que se tendrá en cuenta a la hora del diagnóstico será la repercusión de los síntomas , la dificultad que le genere y la capacidad de resiliencia o de resolución de cada persona ante los distintos problemas que se le presenten.

-¿Hay algún parámetro que fije posición a la hora de definir las causas del estrés?

– No es posible determinar qué es lo que desencadena con más frecuencia el Stress, ya que depende de la capacidad de cada uno para afrontar las dificultades que se van presentando, capacidad de toma de decisión, el estado emocional, el sistema de creencias que poseemos, la personalidad de cada uno, capacidad de valoración y muchas cosas más que poseemos dentro de nuestra capacidad de resiliencia.

La Psiquiatra destacó la mirada que se le debe dar a este desorden emocional, “el estrés no siempre tiene consecuencias negativas, en ocasiones su presencia representa una buena oportunidad para poner en marcha nuevos recursos personales, mejorando la autoestima y aumentando las posibilidades de lograr con éxito la meta propuesta o las adversidades que se nos presentan”, finalizó.