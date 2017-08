En un año y medio se perdieron 8.127 empleos en la provincia

Servicio Informativo / 07-08-2017

Crisis. El secretario de Trabajo manifestó su preocupación por la realidad laboral. La construcción fue el sector más afectado, pero el impacto alcanzó todos los rubros privados.

La situación de Carrefour en Paranà.

“La situación es muy preocupante, porque desde principios de 2016 se perdieron en la provincia 8.127 puestos de trabajo en el sector privado, y no se observa aún ninguna recuperación de empleos”, manifestó ayer a UNO el secretario de Trabajo, Oscar Balla.

El funcionario basó las cifras en las estadísticas oficiales brindadas por el gobierno nacional, a quien responsabilizó por el ajuste que se registra en el mercado laboral. El número toma mayor magnitud si se complementa con el dato aportado por UNO en su edición del sábado, respecto de que por año se suman a la Población Económicamente Activa en la provincia unas 8.000 personas. Ello grafica de modo más elocuente el impacto que tiene la falta de recuperación de empleos.

En una jornada como hoy, donde el centro de la escena pública será dominada por San Cayetano, el santo del pan y del trabajo, y en la que su convocatoria suele convertirse en una muestra de cómo está la realidad laboral, se concretará una audiencia de conciliación entre el sector patronal y el gremio mercantil paranaense para tratar de frenar los 50 despidos que pretende concretar la firma Carrefour en la capital provincial.

La realidad muestra las dificultades existentes en un mercado laboral que no solo no demanda mano de obra, sino que también exhibe permanentemente conflictos en los distintos rubros. Por ejemplo el sector avícola, uno de los mayores generadores de trabajo en Entre Ríos, aún no ha incrementado las cifras de pérdidas de empleodebido a que desde hace poco menos de un mes se comenzaron a instrumentar medidas de merma de producción y adelanto de vacaciones hasta tanto se puedan observar mejoras en el nivel de actividad del sector, afectado no solo por la caída del consumo interno sino también por las importaciones y por los altos costos operativos, marcados por incrementos de tarifas de servicios y de insumos para la producción.

Los más de 8.000 puestos de trabajo corresponden al sector privado. En ese marco, Balla confirmó que la más afectada fue la construcción, con unos 2.000 trabajadores menos. Sin embargo, marcó que el ajuste se observa en el sector comercial, hotelero y turístico.

“La obra pública, que genera dinamismo en el resto de los sectores de la economía, en Entre Ríos está sostenida solo por el Estado provincial”, explicó Balla, al remarcar que el gobierno nacional no ha tenido acciones en territorio entrerriano. De hecho, una de las pocas obras significativas por su magnitud, con financiamiento nacional es la construcción de la autovía de la ruta nacional 18, en marcha desde hace varios años, que sufrió recientemente una parálisis y puso en vilo a casi 150 empleos en Viale. Una renegociación contractual reanudó por ahora los trabajos. “Esperemos que el gobierno nacional modifique el rumbo de sus políticas, particularmente por lo que está sucediendo con las distintas economías regionales”, insistió.

Reunión para evitar unos 50 despidos

Luego de asambleas realizadas en las distintas sucursales de la empresa Carrefour, y el pedido de intervención a la cartera laboral por parte del Sindicato de Empleados de Comercio, se convocó para hoy a la mañana a una audiencia de conciliación que evite que unos 50 trabajadores paranaenses queden en la calle.

Balla confirmó ayer que la firma pretende reducir su planta de personal, afectando particularmente a aquellos trabajadores de 50 a 55 años: “Es un segmento que difícilmente, por la realidad que vivimos, pueda volver a insertarse en el mercado laboral”, planteó.

El funcionario indicó que el sector patronal fue notificado en la semana para la convocatoria, y en caso de ausencia es pasible de multas y sanciones.

Y señaló que la firma multinacional no realizó previamente notificaciones o pedidos de ingresos a procedimientos de crisis, que fundamenten adoptar una medida de este tipo, con fuerte impacto en la realidad social de Paraná.