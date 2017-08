El descargo de Reggiardo ante lo que se dijo en los medios

Locales / 04-08-2017

El letrado victoriense Carlos Guillermo Reggiardo hizo un descargo en su cuenta de facebook, luego de la denuncia realizada por su pareja, en la misma solicita que los medios locales tengan a bien dar a conocer lo expuesto por él en la misma.

El abogado victoriense acusado de maltrato días atrás por su pareja, denuncia mediante, contó su verdad en Facebook este viernes.

El escrito en Facebook comenzó, “este descargo es por todas las cosas que se han dicho de mi y de mi pareja en los medios de comunicación y replica, por lo que fue un tema sensible y que seguramente involucra a gente que nada tiene que ver con las miserias de la política”.

Luego hizo mención a su lucha contra las adicciones, dejando en claro su coraje por admitirlo.

Para luego ir de lleno al problema en cuestión, “en la vida he cometido muchos errores, y no estoy exento de seguirlos cometiendo, Micaela Alva y yo tuvimos problemas de pareja y tuvimos una crisis de pareja que no es tal cual los medios la reflejaron, la verdad la sabemos nosotros y por respeto a la intimidad no voy a entrar en detalles”.

Luego criticó el accionar de la policía local, entendiendo que no cuidaron a una persona en estado emocional de vulnerabilidad.

Al finalizar su descargo sentenció: “Hoy empiezo un camino mas profundo de recuperación, espero poder estar bien para poder seguir estando con las personas que amo, y hacer lo que me gusta”.