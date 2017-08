El Autódromo del Club de Volantes Entrerriano dio paso a las categorías Provinciales

Deportes / 02-08-2017

Los triunfos fueron de Grinovero (TPE 1600), Percara (FE), Fontana (TC 850), Gallo (TC Pista) y Mayer (FRE). Las […]

Los triunfos fueron de Grinovero (TPE 1600), Percara (FE), Fontana (TC 850), Gallo (TC Pista) y Mayer (FRE).

Las principales categorías del ámbito provincial se presentaron el fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, donde las carreras finales entregaron la victorias de Jonathan Grinovero en el Turismo Pista 1600, Juan Manuel Percara en la Formula Entrerriana, Román Fontana en el TC 850, Juan Pablo Gallo en el TC Pista Entrerriano y Ayrton Mayer en la Formula Renault Entrerriana.

La actividad se desarrolló ante un cielo gris, aunque sin la presencia de lluvias, lo que se pudo correr con piso seco. Algunas de las carreras finales fueron por demás atrapantes, con finales reñidos y discusión mediante que terminaron en sanciones.

Ahora restan tres jornadas más para cerrar la temporada.

– El Turismo Pista 1600 (20 autos) y entrego el triunfo sin inconvenientes para Jonathan Grinovero. El piloto de Sauce Pinto lidero de comienzo a fin y la atracción de la prueba estuvo del segundo puesto para atrás.

Luciano Martínez se ubicó en la posición de escolta hasta que se pasó solo en la curva del aeroclub y cayó en el clasificador. A ese lugar lo heredo Matías Dezzuto en una gran carrera. Para destacar lo del cordobés Gabriel Massei, que tras partir de la penúltima colocación, escalo hasta el tercer escalón del podio. La carrera mostro pasajes emotivos con luchas en varias posiciones del clasificador. Grinovero arranco de la mejor manera los Playoff de la categoría.

– La Formula Entrerriana con (9 monopostos) dejo como ganador a Juan Manuel Percara. El piloto de Chajari se encontró con la victoria tras el quedo por parte de Marcos Veronesi, que había partido primero. El de Gualeguaychu lidero sin impedimentos, pero una notoria falla en el motor lo obligo a perder posiciones.

Stefano Veronesi se recuperó tras partir en las últimas posiciones y llego segundo, en tanto que Gabriel Dalpra le gano el duelo a Iván Percara para llegar en tercera colocación. Flojo porque de autos para una categoría que no está pasando su mejor momento.

– El Tc 850 (21 autos) fue la categoría más convocante en el CVE y la victoria fue para Román Fontana. El piloto de Viale fue decretado ganador tras la sanción a Eliseo Contardi que había pasado primero en línea de sentencia. La penalización llego tras el toque que le propino a Santiago Coloma, cuando lideraba la prueba.

La categoría volvió a entregar una carrera sumamente disputada, como lo fue el sábado. Ayer, los sobrepasos y las maniobras ajustadas estuvieron a la orden el dia. Rodrigo Miraglio y Esteban Benítez completaron el podio. El final de la prueba dejo a varios autos peleando por la victoria hasta los metros finales. Volvió y gana. El TC Pista Entrerriano (11 máquinas) tuvo como vencedor al bonaerense Juan Pablo Gallo. Con el Chevrolet 400 fue contundente desde el inicio mismo de la prueba y jamás estuvo en peligro su posición de liderazgo. A lo largo de la prueba el líder se encargó de mantener las distancias con sus inmediatos perseguidores.

Atrás finalizo Sebastián Carboni quien no pudo hacerle frente a gallo. Al podio lo completo Roberto Main en una carrera de menor a mayor. El líder del torneo, Eduardo Urcola se repuso y llego en cuarto lugar.

– La fórmula Renault Entrerriana (8 autos) dejo la victoria de Ayrton Mayer tras emplear 13´39”014/1000, seguido por Victorio Herbel, Gabriel Trossero y Gonzalo Zarate.

Próxima fecha. La próxima fecha para las categorías provinciales se efectuara el 3 de septiembre nuevamente en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná. Los dos últimos fines de semana de automovilismo serán el 8 de octubre en Concordia y el 12 de noviembre en Concepción del Uruguay.

Competencias Provinciales Palabras de Protagonistas

Final TPE 1600

Jonathan Grinovero

Felicitaciones, que carrera de punta a punta.

-La verdad que feliz, tuve unos resultados que se lo gano el equipo porque tuve una contundencia del auto que se hace con mucho esfuerzo y trabajo, muchas horas, conseguir un resultado así me voy muy contentos por ellos porque se lo merecen.

No es nada fácil tener esta capacidad tuya y el equipo también.

-Da gusto trabajar con ellos, cada días más contento, más agradecido por el esfuerzo que le ponen, las horas que le dedican dejando la familia y que por ahí se hable la verdad que duele pero los resultados los venimos demostrando que trabajando se puede, igual a lo último perdimos mucho ritmo con el auto no me podía mantener pero vamos a trabajar en función de todo eso y feliz y agradecido a todos los que me están apoyando y hacen un esfuerzo muy grande, se lo dedico a todos ellos.

Matías Dezzuto

¿Qué carrera?

-Una hermosa carrera, en la largada Gottig ya no le entra el cambio asique ganamos un puesto ahí después la lucha con Luciano perfecta, sin roces, sin nada fuera de lo normal asique espectacular la carrera.

Esto es esfuerzo tuyo y de todo tu equipo.

-El auto tiene un gran ritmo y yo también, todos de dan cuenta que en las finales el auto siempre avanza y eso es lo importante habría que clasificar mejor y pelear para delante. Gracias a todos.

Gabriel Massei

Felicitaciones, que carrera no.

-Gracias, agradecido con el trabajo del equipo de poner de nuevo el auto en pista, a Ruben Guerini por el motor, feliz por los resultados pero sabiendo que tenemos que trabajar bastante para poder arrimarnos a Jonathan.

Desde haya atrás tuviste esta gran remontada.

-Me favoreció el auto de seguridad, la verdad muy feliz sinceramente. Gracias a todos.

Julián Forcaz

Comentame esta gran final.

-Estamos muy contentos por un lado y muy amargados por el otro, el auto iba muy bien me cuota seguir el ritmo de los de adelante porque hace dos o tres años que no me subía al auto y que no corría acá en Paraná pero demasiado, me falta un poco más arriba del auto y girar acá en Paraná para agarrarle la mano peor el auto que tenemos va muy bien.

El trabajo se ve en pista.

-La verdad que si Gerardo ha trabajado mucho en el chasis, el motor es de Sebi Colombo asique agradecerles a ellos dos y a todos los chicos que me dan una mano. Muchas gracias.

Octavio Pereyra

Felicitaciones, excelente lo tuyo.

-Un trabajo en equipo tratando de traer lo mejor de cada auto y hoy pudimos mejorar e hicimos unos cambios para la final asique contento.

¿Qué bueno esto porque el trabajo se ve en pista?

-Nos faltaba redondear y no pudimos, acá hicimos una prueba antes de la carrera que nos facilitó un poquito el camino y seguiremos trabajando para llegar al resultado. Gracias a todos los sponsors, el equipo y a todos los que me acompañan.

1- JONATHAN GRINOVERO

2- MATIAS DEZZUTO

3- GABRIEL MASSEI

4- JULIAN FORCLAZ

5- OCTAVIO PEREYRA

6- ERIC JHONSTON

7- NAHUEL ZANANDREA

8- LUCIANO MARTINEZ

9- BRIAN DODERA

10- SERGIO DEZZUTO

Final Formula Entrerriana

Juan Percara

Felicitaciones que carrera y que victoria.

-Una carrera que se nos venía negando hace un montón por suerte hoy pudimos concretar, el auto funciono de diez pudimos llegar que era lo más importante.

La carrera en si como fue.

-Primero lo seguía a Marcos después tuvo un problema él y tuvo que parar, vi que tenía buena distancia con el segundo y me tranquilice y cuide el auto para poder llegar. Gracias a todos.

Stefano Veronesi

Felicitaciones, excelente.

-Un segundo puesto para como arrancamos el fin de semana asique muy feliz con el resultado.

¿Cómo fue la carrera en sí?

-En la primera vuelta logre superar a dos autos y después el chino hace un trompo fuimos avanzando de a poquito y después fue toda la carrera peleada con Gabriel y creo que brindamos un lindo espectáculo. Gracias a todo el equipo y a todos los que me apoyan.

Gabriel Dalpra

Comentame lo que fue esta gran final.

-Una final bastante entretenida muy linda con Stefano que hizo un carreron largando de atrás, venia bastante apurado en un momento le empieza a fallar a Marcos cuando lo quiero pasar que venía medio lento no me deja y nos demoramos Juan se me va y cuando paso eso yo ya lo tenía a Stefano atrás y me tuve que empezar a cuidar del pero linda carrera asique contento por eso porque cortamos la mala suerte dándose un podio después de Concepción. Gracias a ustedes, mi familia, mi novia, a los sponsors y a todo el equipo.

1- JUAN PERCARA

2- STEFANO BERONESI

3- GABRIEL DALPRA

4- IVAN PERCARA

5- MARCO VERONESI

6- FRANCISCO PIZZOLA

7- AGUSTIN FERREYRA

8- MAXIMO PEREZ

Final TC 850

Fontana Román

Felicitaciones, Comentame la carrera.

-Fue una gran carrera no nos sobro nada todos entregaron todo como se vio, creo que el 850 siempre brinda espectáculos porque tienen grandes pilotos la maniobra que hicimos es porque los chicos entienden como hay que girar 16 vueltas y hay que tratar de llegar a la final y no en la primer vuelta tirar todo entonces por eso se dan los espectáculos que se dan y la verdad que muy contento porque hoy nos toca a nosotros ya que ayer veníamos con un problema eléctrico que nos dejó nos dejó a pata cuando veníamos para subir al podio asique hoy me da mucha alegría poder regalarle esto a toda mi gente. Este es gracias al equipo que sin ellos no se logra esto.

Rodrigo Miraglio

Felicitaciones, coméntamela.

-Muy contento, fue una carrera durísima más de lo que esperaba largamos terceros y pensé que íbamos a poder mantenernos adelante pero nos costó agarrar ritmo en la primera vuelta nos pasaron varios y después empezara remara desde atrás tratando de aprovechar todas las posiciones que se podía sin ir al roce y se culminó en un tercer puesto que la verdad por como habíamos andado ayer y más que nada por todo eso fue redondear un buen fin de semana.

Es un trabajo enorme que hace el equipo.

– La verdad que sí, el flaco labura incansable en el auto todo el mes siempre con cosas nuevas, buscando algo para mejorar y tratando de pensar donde se puede ganar algo, Marcos también que nos da una gran mano durante todo el fin de semana asique se labura bastante y esto ayuda, motiva un poco.

Nuevamente Paraná es la próxima.

-Así es, esperemos tener un mejor sábado y clasificar un poquito más adelante así el domingo podemos pelear más de lleno.

Eliseo Contardi

Comentame lo que fue esta gran final.

-Hicimos una carrera tranquila, el auto en las primeras vueltas iba lindo después se empezó a venir para atrás un poquito el chasis lo agarro la trompa como ayer pero hicimos una carrera tranquila y ganamos frenando un poco en los frenaje y después a lo último tuvimos un toque con Santiago no se sino acelero o tenía una falla, era un lugar para acelerar y no le pego de mala intención y me molesta que venga gente del equipo a insultarte cuando te estas bajando del auto y no venimos para pelar acá, mal de la parte de él, creo que son cosas que se analizan un poquito más en frio y si me tienen que recargar por algo pero fue sin intención el toque asique estoy tranquilo por eso.

Que trabajo hace el equipo.

-La verdad que si recuperamos un auto que ayer no andaba hoy mejoro bastante y hay que seguir trabajando para la próxima. Gracias a todos los que trabajan en el auto, nos veremos en la próxima.

1- ROMAN FONTANA

2- RODRIGO MIRAGLIO

3- ESTEBAN BENITEZ

4- FRANCISCO PIZZOLA

5- FERNANDO FUSARO

6- FACUNDO JHOSTON

7- OSCAR COFFY

8- HUMBERTO ODIAR

9- RAMIRO ALBISU

10- PABLO MORALES

Final Tc Pista Entrerriano

Juan Gallo

Felicitaciones, merecido el puesto.

-El auto funciono bárbaro no había más que llevarlo por la pista era contundente el auto y se demostró en los resultados que funciona muy bien.

Esto reconforta.

-Esto se hace bastante amateur, gente que va a trabajar los fin de semanas hay mucho sacrificio y poder devolverle con esta alegría a mí me da una satisfacción bárbara y a ellos le dan ganas de seguir trabajando en el auto, estoy muy contento y este fin de semana la pase bárbaro, muy conforme y el resultado mejor imposible.

Sebastián Carboni

Felicitaciones, que carrera.

-Venia un poco complicada perdiendo aceite y trate de llegar y sumar puntos que era lo importante en esta carrera.

Es un trabajo enorme que haces vos y toda tu gente.

-Quiero gardecer a todos que hacen un gran esfuerzo ya que es todo echo en casa.

Roberto Main

Felicitaciones esto es muy reconfortable.

-La verdad que sí, trabajamos mucho para esta carrera hicimos un cambio importante en el auto, en el chasis cambiamos con Agustín el auto pego un salto importante a la hora de clasificar y correr por ahí nos está faltando un poquito de motor para llegar bien a la punta pero la verdad que trabajamos y redondeamos un fin de semana excelente.

Vos lo supiste llevar muy bien al auto y es el resultado del esfuerzo.

-Hicimos un gran esfuerzo si, el auto estaba había que aprovecharlo a la hora de correr y tratar de que por ahí la merma que teníamos un poquito en el motor era para no desesperase y terminar la carrera como se diera y la verdad que salió bien.

Las condiciones del tiempo no eran de lo mejor.

-La pista estaba muy patinosa a la hora de poner la tracción el auto patinaba un poquito y se iba un poco de trompa y es complicado llevarlo asique tenes que estar muy sereno para hacer las cosas bien. Quiero agradecerle a mi viejo que haga todo por nosotros buscando la perfecci9on en todo y la verdad que hoy da sus frutos, los sponsors, al equipo, gracias por todo.

1- JUAN GALLO

2- SEBASTIAN CARBONI

3- ROBERTO MAIN

4- EDUARDO URCOLA

5- S. ALMADA

6- DIEGO PONTE

7- MARIANO MOINE

8- HIPOLITO ROULLIER

9- GABRIEL MAIZTEGUI

10- JUAN PABLO MAIN