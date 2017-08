Distinguen a entrerrianos con la Mención Sarmiento en el Congreso Nacional

Noticias / 25-08-2017

El gobernador Gustavo Bordet participó este jueves en la entrega de la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento que realizó el Senado de la Nación a personalidades distinguidas por su aporte cultural y educativo de la provincia de Entre Ríos, por iniciativa de la senadora Sigrid Kunath.





En el Salón Arturo Illia del Congreso fueron homenajeados los entrerrianos Hilda Leguizamón, Roberto Romani, Olga Ronconi, Juan Carlos Mesa y Carlos Spoturno.



Estuvieron también en el acto la esposa del gobernador, Mariel Ávila; los legisladores nacionales por Entre Ríos Julio Solanas y Marcelo Monfort; el diputado provincial Juan José Bahillo y legisladores provinciales e intendentes entrerrianos; funcionarios del gobierno provincial, entre otras autoridades, además de familiares y amigos de los homenajeados.



En la oportunidad, el mandatario señaló que este acto es “muy emotivo, porque esta premiación es ni más ni menos que a personas que se han destacado en la educación y la cultura en nuestra provincia de Entre Ríos. La educación constituye en nuestra gestión, quizás uno de las principales desvelos que tenemos como objetivo para ir hacia la excelencia en calidad educativa”, y afirmó que “lo que siempre me motorizó, es la pasión que ponen los docentes entrerrianos en su enseñanza. Y acá hay testigos más que elocuentes de esa labor”.



En otro tramo de su alocución, Bordet comentó que este miércoles visitó “una escuela NINA, como la de Hilda, en Villa Urquiza, donde compartimos con los chicos la experiencia en los talleres de canotaje, algo muy novedoso”, y destacó “el compromiso de la directora y de la comunidad educativa”. Tras ello, mencionó que allí estuvo “la directora de otra escuela ubicada en un paraje cercano llamado La Balsa, que me estuvo esperando hasta que terminamos porque quería que vaya para ver lo que hacía falta. Es una escuela que tiene 120 años y se llama Teniente coronel José María Berutti. Siempre digo que es muy diferente cuando alguien me cuenta de un problema o una necesidad, a cuando va a un lugar y la ve. Las dimensiones son completamente diferentes”.



Luego agregó que “mientras recorríamos la escuela había tres chicos que se habían quedado porque a ellos los llevaba la directora hasta sus casas, ya que le quedaba de camino la colonia donde vivían. Esos son ejemplos cotidianos que tenemos en nuestra provincia, son los héroes anónimos, olvidados”.



Finalmente, el gobernador sostuvo que “lo importante de esta premiación es que en Verónica, en Hilda, en el profesor, en Juan Carlos con quien compartimos tantos años en nuestro barrio en la zona sur de Concordia, brindamos un reconocimiento a esos docentes entrerrianos que todos los días se levantan para enseñarle a nuestros hijos y hacer grande a nuestra provincia”.



Reconocimiento a la trayectoria



Por su parte, la senadora nacional Sigrid Kunath señaló que “hoy vivimos una jornada de mucha alegría y orgullo en el que reconocimos a personalidades destacadas de nuestra Entre Ríos que tienen que ver con el hacer de la cultura, con la educación, con el ejercicio de la docencia y con defender valores que nosotros creemos primordiales en la formación de nuestros gurises y gurisas, destacando la vocación, la mirada sobre lo social de estas personas que pasan a ser emblemáticas en sus comunidades”. Al mismo tiempo explicó que “la distinción Sarmiento es el máximo galardón que se entrega aquí en esta casa, que se hace a propuesta de los senadores para mostrar qué pasa en nuestra provincia, quiénes somos y cómo trabajamos los entrerrianos y entrerrianas”.



Por su parte, el diputado provincial Juan José Bahillo hizo especial referencia a Carlos Spoturno, “el Profe” que recibió la Mención Sarmiento, “distinción que hoy se otorga a personas destacadas del ámbito educativo y cultural de nuestra provincia y Carlos fue propuesto por los Senadores Sigrid Kunath y Pedro Guastavino. También los acompañé en esa decisión: creo que es necesario reconocer el esfuerzo, los buenos valores y el compromiso. Son ejemplos que suman, que inspiran”.



Los distinguidos



Hilda Leguizamón es directora de la Escuela N° 208 Juan Carlos Esparza, de Paraná. La docente ha sido gestora de distintos proyectos de promoción y acompañamiento en la comunidad en la que ahora desempeña su trabajo, en el barrio Mosconi, de la capital entrerriana. Ha trabajado incansablemente por la inclusión social, destacándose la importante tarea que lleva al frente de la escuela que dirige, un espacio de contención para más de 400 alumnos que reciben, además de una educación completa, todos los días del año, el desayuno, el almuerzo y la merienda. La Escuela N° 208 una de las denominadas escuela Nina, de Doble Jornada.



Roberto Romani, oriundo de Larroque, se ha desempeñado como secretario de Cultura y director de la Editorial de Entre Ríos y actualmente es asesor cultural en la provincia. Autor de numerosas obras poéticas, literarias y musicales. También tuvo participación en proyectos culturales integrales y de difusión de la cultura de la provincia en diferentes congresos celebrados en el país. Ha trabajado en medios de comunicación, en el campo de la investigación histórica, creación literaria, composición musical y dirección teatral, recibiendo diferentes premios por su prolífica labor.



El concordiense Juan Carlos Mesa es un ejemplo de superación, habiendo sostenido con su oficio de hojalatero sus estudios en filosofía y derecho. Como docente se ha destacado por su vocación comprometida y solidaria, transmitiendo estos valores a cada uno de sus estudiantes. Son innumerables las iniciativas educativas impulsadas en su ciudad, como ha sido la formación de la Asociación Belgraniana, la fundación del Profesorado de Ciencias Sociales, entre tantas que lo han tenido como protagonista, apostando siempre a la construcción colectiva.



Carlos Spoturno es oriundo de Gualeguaychú y hace 37 años que ejerce la docencia. El deporte y la recreación son su vida y es el motivo por el cual sigue ligado a diversas actividades relacionadas al ámbito deportivo. El profesor es un ejemplo en su ciudad de compromiso en la difusión de los valores y beneficios del deporte tanto en el ámbito educativo como en lo social.



Olga Verónica Ronconi ha desarrollado un amplio recorrido como docente en San José de Feliciano, fomentando el trabajo en equipo, recuperando prácticas de solidaridad y cooperativismo, instando al uso de las nuevas tecnologías y repensando el aprendizaje y la enseñanza desde espacios diferentes e innovadores. Además se destaca por su trabajo social de acompañamiento a familias de barrios carecientes de su localidad.



La distinción



La Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento es la máxima distinción que entrega el Senado de la Nación desde 2004 como reconocimiento a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.



Desde su surgimiento, la distinción Domingo Faustino Sarmiento ha sido recibido, entre otros, por Quino, Mercedes Sosa, Magdalena Ruiz Guiñazú, Diego Maradona, Adolfo Pérez Esquivel y El Negro Fontanarrosa