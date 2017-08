Bomberos, “hemos regularizado las deudas que nos trababan para recibir subsidios de organismos oficiales”,  dijo su presidente

Locales / 02-08-2017

El Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios Victoria, Carlos Lezana expresó al semanario LA SEMANA “con la rifa y la cuota societaria sola no alcanza. Hay expectativa por lo recaudado con el convenio con la Municipalidad por la compactación de vehículos”.

Carlos Lezana, nuevo presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Victoria, brindo un amplio detalle de los trabajos que se están trabajando en dicha asociación. Explico que se está llegando a buen puerto los trabajos para regularizar los trámites y documentación de la Afip y demás inconvenientes que atravesó la asociación y que lamentablemente afecto a que durante todo un año no recibiera ningún tipo de ayuda por parte de los organismos oficiales, nacionales y provinciales.

“Es un arduo trabajo en pos de poner en orden, ya estamos en condiciones de reanudar en recibir los subsidios para Victoria, tan necesarios para el mantenimiento de gran parte para los cuarteles. No fue fácil en salir adelante, sin ninguna ayuda oficial, donde repercute en no poder comprar equipamiento. Por eso hay que prever tener las cuentas al día. En el mes a mes y con voluntad y ganas se salió adelante y estamos encaminado en un buen futuro, no hay deudas grandes, solo lo mensual, con la ayuda de la comunidad”, dijo el presidente de bomberos.

En cuanto a la rifa, expresó que junto con la cuota societaria, es importante para salir adelante. “ Es el caballito de batalla que tenemos en la institución, con nuevos subsidios es una respiración importante.”

De esta manera el 2017 encuentra a la asociación más tranquila pudiendo responder con la mantención del cuartel, las unidades que utilizamos para las diferentes emergencias, el combustible y demás gastos.

El año próximo será necesario la renovación de algunas unidades de bomberos, por lo que se está viendo regularizar las deudas, “Con un poco de paciencia y trabajo lo vamos a lograr”, manifestó Lezana.

Con respecto a la compactación de motos y vehículos, donde el municipio firmo un convenio con la asociación para una parte del dinero será para esta institución, se ha hecho el pesaje, aproximadamente seria 114 toneladas, dentro de unos quince días llegaría el dinero de la venta y ya tiene destino el dinero, dijo Lezana, al equipamiento del personal, cascos, borcegos, cintos, linternas, guantes, entre otros elementos.