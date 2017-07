Vacaciones de invierno en el museo

Bajo este título y durante las vacaciones de invierno el Museo de la Ciudad “Carlos Anadón” invita a los chicos y a las familias a resolver las adivinanzas encontrando los elementos de la muestra permanente a que hacen referencia.

Como muestra, les dejamos esta adivinanza:

“Si me miran bien de frente

mi color es inocente

Si me miran a trasluz

me ven de rojo y azul,

blanco, verde y amarillo

y hasta parece que brillo”

Como siempre, con entrada libre y gratuita, el museo atiende de martes a sábado de 8:00 a 19:00 y domingo y feriados de 10:00 a 13:00.