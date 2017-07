Tomás Clivio,   “queda esa bronca que por suerte la utilizo para entrenar y descárgala ahí”

Deportes / 25-07-2017

El sábado pasado en Magog Cánada, Tomas Mateo Clivio estuvo largando su segundo campeonato Panamericano representando al país donde buscaba el pasaporte al mundial, el joven victoriense dialogó con La Semana de esta nueva experiencia internacional.

Nuevamente Clivio salía del país para seguir sumando experiencia y vivencias en este deporte que tanto lo apasionado. Con un gran presente y un futuro prometedor el joven de las siete colinas viajó a Canadá en busca de la clasificación al Mundial Junior, pero esta oportunidad no le fue como esperaba y se tuvo que conformar con el puesto 24 en la general que es muy bueno sabiendo el nivel que hay pero sin dudas le quedo un sabor amargo porque sabía que estaba para más.

“Si siempre pasa, no son las carreras como uno piensa, estuvo lejos a lo que me prepare, queda esa bronca que por suerte la utilizo para entrenar y descárgala ahí y no tengo tiempo de amargarme, hay que seguir para adelante.

El viaje fue muy largo, muchas escalas, por suerte a mí no me afecto tanto el viaje, el día de la carrera fue con lluvia y mucho fría, si bien la temperatura era agradable la lluvia complico la jornada, íbamos a correr con traje y el día de la competencia finalmente se definió que se corría sin traje que es por un cuestión reglamentaria ya que hasta cierta temperatura se define por sí o por no. En la adaptación a la carrera me sentí cómodo” comentó Tomas.

En lo que fue la carrera en sí el triatleta victoriense contó “Salí de la natación pensando que estaba en un buen pelotón de punta porque miraba para los costados y veía a chicos que nadan bien pero cuando me di cuenta estaba lejos de la punta casi a 30 segundos salí en el agua me confié y especule mal.

Al ser muchos chicos vamos todos muy juntos y por ahí eso también te confunde a parte el nivel es bastante parejo y vamos todos juntos, cuando levante la cabeza me di cuenta que estaba lejos. Trate de conectarlos en el ciclismo pero era casi imposible iban muy fuerte queme muchas energías al principio pero no podíamos descontar en este segundo grupo y cuando nos bajamos a correr me sentí cómodo salí rápido pero luego me paso factura en la segunda vuelta baje el ritmo, hay poca diferencia ante tanta paridad en un segundo es un puesto y cualquier mínimo error se paga muy caro”.

El deporte siempre da revancha y es como se lo está tomando “tomi” que ya piensa en seguir entrenando “Volví con la bronca de no haber obtenido el resultado que esperaba pero bueno tengo mucha ganas de revancha, me queda todavía un año más como Junior así que me voy a preparar de la mejor manera”. Sostuvo Clivio.

Por su parte el Mundial a pesar de no haber entrado dentro de los 15 primeros no esta lejano si bien el quería la clasificación por mérito propio la Aposición Argentina de Tiratrón envió una carta solicitando una invitación “Se pidió la wild card para el mundial, si se da voy y sino no importa, voy a seguir entrenando duro”.

En relación al Canadá y el circuito Clivio dijo “La competencia fue en un lago que estaba bastante picado, el ciclismo fue bastante peligroso porque había muchas curvas y trepadas bastante empinadas y con la lluvia lo hacía bastante peligroso, además hay momentos que vamos a más de 50k/h, la parte pedestre fue más tranquila, es una ciudad muy linda, chica con mucha naturaleza, muchos árboles”.

En lo que resta del año el objetivo como dijo anteriormente si se da el mundial por invitación bienvenido sea y sino enfocarse llegar de la mejor manera a la temporada 2017/18 entrenando duro “La idea este año es hacer las mejores carreras que hay en el país” sentencio Tomas Clivio.