Sofía Stiechr,  “el básquet es mi pasión”

Deportes / 24-07-2017

La semana pasada se desarrolló en Chubut el campeonato argentino de selecciones para jugadores menores de 17 años, donde Entre Ríos contó con la victoriense Sofia Stiechr entre sus filas, la joven dialogó con La Semana de esta experiencia única donde se subieron al podio.

El básquet de a poco busca salir a flote en la ciudad donde ya son dos clubes que lo practican con posibilidades que se sumen más instituciones, una de las pioneras es sin dudas 25 de Mayo que tras participar por unos años en la Liga de Paraná cosecho cosas importantes como darle la posibilidad a los jóvenes de tener un rodaje más competitivo.

Es allí como se le abrió la puerta a Sofía Stiechr de poder seguir creciendo como jugadora en la capital de la provincia.

La semana pasada se podría decir que cumplió una de sus metas que era integrar la selección entrerriana U17 en un campeonato argentino “Si por suerte se me dio este año, ya el año pasado quise estar entre las 12 y no pude, a parte es un equipo que viene jugando desde hace dos años todas juntas, yo me tuve adaptar. Fui la única nueva que entro al equipo y por suerte me integraron muy bien las chicas y por eso estoy contenta también” sostuvo Stiechr que agregó “Todas las concentraciones nos ayudaron mucho a crecer como equipo”.

Su carrera deportiva en la capital entrerriana empezó hace dos años “Tuve la suerte en 2015 de formar parte de la selección de Paraná y ahí me vieron de Echague y en 2016 me fui a jugar allá” comentó Sofía. “Cuando me contaron que quede estaba muy contenta, medio que ya lo esperaba, yo sentía que lo merecía el lugar y solamente faltaba que me muestren la lista, hubo una preselección de 18 jugadores y después se hizo el recorte a 12.

Estuvimos cuatro días en Chajarí, hicimos una escala en La Pampa donde entrenamos y luego llegamos a Chubut, en el primer día tuvimos el desfile de delegaciones”.

“El viaje” la victoriense lo venía disfrutando desde hace mucho tiempo “Yo lo empecé a disfrutar desde febrero en la primera concentración y el torneo fue el broche de oro”.

Con respecto a lo que fue el torneo Entre Ríos integró la zona B junto a Chaco, Neuquen y Mendoza “La zona era accesible y sabíamos que Mendoza era nuestra prueba, ese partido no se nos dio se nos escapó en el final y por suerte no nos bajó el ánimo y seguimos adelante, esta derrota nos podía complicar los cruces pero sabíamos que hasta semifinales íbamos a llegar y fue como se dio donde jugamos contra Santa Fé en un partido durísimo pero arrancamos mal ante un equipo muy parejo tiene jugadoras del mejor nivel de Argentina, tiene seis jugadoras que son selección Argentina ahí pudo estar la diferencia pero no nos quedamos atrás, el nivel de los cuatro primeros es muy parejo, la diferencia es mínima” comentó la joven.

Tras esta derrota jugaron por el tercer ante FEBAMBA donde pudieron darse el gusto de quedar terceras en el campeonato.

En su momento también practicó hockey y llegó a integrar la selección paranaense hasta que tuvo que decidir por uno u otro deportivo y finalmente acertó en la decisión por dedicarse de lleno a la naranja.

La joven viaja todas las semanas entre tres y cuatro días a entrenar sumándole los fines de semana donde juega.

Su futuro con los estudios por ahora es incierto pero seguro estará la naranja de la mano con su futuro académico.

Por otro lado no para, este fin de semana jugará el sábado la última fecha contra Concepción del Uruguay por el campeonato entrerriano de asociaciones donde si su equipo Paraná gana o pierde por menos de 16 puntos se consagraran campeonas, esto será por la mañana ya que a la tarde saldrá a la cancha con la Primera de Echague a jugar por la liga entrerriana ante Central Entrerriano de Gualeguaychú y el domingo contra Luis Luciano de Urdinarrain.