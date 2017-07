Sobre Ayrton Londero y un dia inconcluso

Deportes / 27-07-2017

Ayrton Londero se quedo sin posibilidades de poder estar peleando tanto en clasificación como en la serie del TC Mouras debido a la rotura de dos motores.

Un día gris para el piloto entrerriano quien se quedo con la ilusión de poder girar y pelear por un lugar en el clasificador. Hablamos con él y nos describir con sus palabras que sucedió hoy en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, y esto nos decía;

“En la primera tanda salimos a girar y solo dimos dos vueltas y se rompió una válvula del motor, no llegamos a colocar el nuevo motor porque no entraba bien en el chasis y eso nos dejo sin clasificar. Cuando estábamos por salir le doy marcha al motor y estaba roto el motor así que tampoco salimos. Ahora estamos poniendo un motor nuevo, y esperamos con este poder correr la final de mañana. Hoy no pudimos girar.”

Londero ahora afronta la 9ª final del año para la divisional en la mañana del domingo mas precisamente a partir de las 13:40 Hs, Ayrton engrillara en la última fila junto a Santiago Alvarez (Dodge).

La competencia se transmitirá en vivo por la señal de canal 7 La TV Pública desde las 11 Hs a todo el territorio nacional.