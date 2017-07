Ronda de Negocios Victoria 2017

Locales / 27-07-2017

El próximo jueves 31 de agosto se desarrollará por primera vez en Victoria un evento destinado a todos los rubros vinculados con el sector supermercadista, y tendrá lugar en el Salón de Eventos del Tiro Federal Victoria – 25 de Mayo y Bvard. Eva Perón -, a partir de las 09:00 horas.

Se trata de la denominada Ronda de Negocios, que ya se han desarrollado en Colón, Concordia y Paraná. Aquí el evento es organizado por la Dirección General de Comercio Interior de Entre Ríos y el Centro Comercial Victoria, con el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Municipalidad de Victoria.

Destinatarios

En función del perfil de la ronda de negocios, la misma se presenta de interés para: Pymes proveedoras de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, artículos de tocador, productos congelados, snack, panificados, carnes, frutas frescas y secas, hortalizas y todos aquellos productos que puedan ofrecerse en góndola como así también lo referido a equipamiento, mobiliario, maquinaria, software, transporte, comunicaciones y servicios varios para supermercados. Supermercados Pymes, mini mercados, distribuidores, mayoristas, grupos de compra y tiendas delicatesen y dietéticas, entre otros.

Inscripción hasta el 21 de agosto, inclusive

Para participar del evento, los interesados, deberán inscribirse ingresando al sitio web rdn.came.org.ar. Si aún no ha generado su usuario, se envía en adjunto el instructivo para realizarlo. De tener inconvenientes para realizar la inscripción, solicitamos que se comuniquen con la Dirección a la brevedad. Una vez cerrada la inscripción, ingresando a la plataforma, en la ronda de negocios elegida podrá visualizar el listado de inscriptos y automáticamente elegir con qué empresas entrevistarse. Con esa información se generará su agenda de entrevistas, que le será entregada en el momento de acreditarse al evento. La participación en el evento no tiene costo.