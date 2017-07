Preocupa la situación social  

Locales / 24-07-2017

La concejal Nelly Amilibia al informe que brindó Cáritas sobre la situación social en Victoria lo definió como “durísimo y triste”. Además habló de la escasa política de salud municipal, siniestros viales, juventud, jardines maternales, renuncias y mal accionar de funcionarios.

Hace un paréntesis, para charlar con La Semana, ante la suspensión un turno de un paciente. La médica Nelly Amilibia, se acomoda en su silla, mientras corre unos centímetros su celular, como quien busca tranquilidad y comodidad.

Amibilia, además de ser una reconocida pediatra en Victoria, en el 2015 asumió como concejal integrando el bloque del Frente para la Victoria y al momento de charlar de política o el desarrollo del gobierno actual, se le iluminan los ojos, las manos comienzan a moverse más rápido y su tono de voz se acentúa cuando define el accionar de algunos funcionarios como “ineficientes”.

Vacunación

La concejal Nelly Amilibia hizo referencia a los datos que se brindó desde el Ministerio de Salud de la provincia sobre la notable baja en los índice de vacunación en la población de la ciudad de Victoria.

“Con respecto a la vacuna antigripal de 800 dosis que se deberían haber colocado solo se hicieron 300, un 43% de la primera dosis y un 13 % de la segunda dosis, en una población que va de 6 meses a dos años, también nos faltan 80 dosis en embarazadas” comentó.

Además agregó: “Esto sumado al proyecto de ley presentado por Cambiemos sobre la no obligatoriedad en la colocación de vacunas nos preocupa y alerta, por lo que hemos expresado nuestro máximo repudio al proyecto y solicitado al ejecutivo que arbitre medidas para una campaña de vacunación en todos los centros de salud. La vacunación es un derecho humano primordial que debemos brindar, un bien social que debemos defender, en la última década se agregaron 10 vacunas completando 19 que debemos tener en todos los barrios al alcance de cada vecino”.

“Las personas que llegan al hospital lo hacen reclamando que en su sala faltan vacunas, una u otra, comenzando a peregrinar para completar el esquema. Argentina cuenta con uno de los mejores esquemas de vacunación, no podemos permitir no contar con las mismas en cada centro de salud, porque se está perdiendo la oportunidad de prevenir enfermedades que ponen en riesgo la vida” reiteró la concejal del Frente para la Victoria, quien considera que la vacuna es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo.

¿Ciudad insegura?

Hace unos días sorprendió una campaña de comunicación sobre la gran cantidad de siniestros viales ocurrido en Victoria en los últimos años, desde el bloque del Frente para la Victoria se solicitó información al área de Inspección General y al área de Prensa, ya que se cree que la misma se realizó sobre datos falaces. “Proclamar 500 siniestros viales por año es decir que nuestra ciudad es insegura, no es un buen lugar para venir a visitar, los conductores no cumplen con las reglas de tránsito, etc, inentendible en momentos de crisis donde cada turista es una posibilidad de trabajo para muchos victorienses” dijo la concejal sorprendida por la nula intervención de la directora de turismo para analizar dicha comunicación que repercute directamente sobre su área.

Según Amilibia, esta campaña comunicacional se contradicen con los datos aportados por la policía, Emevic y el hospital. “Nos gustaría saber cuál ha sido la intención de la campaña, de donde obtuvieron esos números que asustan y triplican la realidad de Victoria. En relación a la prevención de accidentes esta en vigencia una ordenanza que con la recaudación que se realice por falta del uso de casco se deben comprar cascos para niños y entregar a las escuelas, en la última sesión hemos pedido dos informes uno sobre el registro de siniestros, victimas, etc. y otro sobre qué cantidad de infracciones se han realizado, cual es la recaudación que ingresó a la municipalidad y que cantidad de cascos se han entregado a las escuelas. Una infracción de este tipo va de los 200 UCM (Unidades de Cuentas Municipal) a 500, un casco hoy está en 450 pesos es decir que por cada multa compraríamos entre 2 a 10 cascos para niños en situación de riesgo” planteó.

Aumento de la pobreza

A raíz de un informe que brindó Cáritas que publicó este semanario en la edición anterior se conoció el incremento de personas que recurren a la sede de ayuda en la búsqueda de ropa o alimento. “El durísimo, triste, informe de Cáritas sobre el aumento de la pobreza en nuestra ciudad, aumento de las necesidades básicas insatisfechas, se ve reflejado también en el incremento de merenderos en distintos barrios, el aumento de niños en comedores escolares, heladeras sociales ofreciendo comida, mas vecinos en el volcadero, revolviendo basura, todo esto pone en evidencia el fruto de esta política neo liberal del gobierno de Cambiemos que beneficia a pocos, mientras muchos van quedando excluidos del sistema o en situaciones muy críticas” aseguró la concejal.

Además arremetió: “Mintieron ofreciendo el cambio de la revolución de la alegría, solo ver como se cierran fabricas con miles de despedidos, se quitan beneficios a discapacitados, jubilados, disminuyen programas sociales a quienes más necesitan dejándolos expuestos a situaciones críticas y cuando salen a reclamar su trabajo, sus derechos perdidos son golpeados ferozmente”.

Apuntando al trabajo municipal planteó: “Con respecto a la falta de articulación con Acción Social puedo decir que son insensibles, están alejados de los más necesitados, del dolor del otro, es algo que caracteriza a este gobierno, es así: ojos que no ven, corazón que no siente”.

“Aumentaron los precios de los alimentos, de la nafta, el gas, las tarifas de los servicios, los precios de los medicamentos, afectaron la salud pública con la quita del remediar, le quitaron las cunitas a quienes no tiene nada, quitaron las pensiones por discapacidad, viudez, destruyeron las pymes, dañaron el tejido social, aumentaron los índices de pobreza e indigencia, invalidaron derechos humanos, derechos laborales, reprimen y nos endeudan por 100 años con la tasa más alta de la historia, imposible de pagar…pero recordemos que nos queda la posibilidad de volver a elegir, no queda el voto” dijo concejal.

Juventud y niñez

El área de la juventud municipal, probablemente sea una de las dependencias que al intendente más le cuesta cubrir, ya que han pasado tres funcionarios y a un mes y días de la tradicional semana de la juventud, Victoria sigue sin responsable del área. La última renuncia la produjo la joven radical Florencia Occhi. “Por el área de la Juventud pasaron varios funcionarios, como también por otras secretarias, algunos demostraron ineficiencia, desconocimiento. No escuchan a los jóvenes o a sus referentes, no respetan sus intereses, sus necesidades, es muy importante que el señor intendente pueda encontrar la persona adecuada que acompañe los proyectos de la juventud sin ocasionar más inconvenientes a la gestión, sabemos que el año anterior hubo serias dificultades, reclamos de padres e instituciones, esperamos que este año no suceda lo mismo, la experiencia a veces puede ayudar a elegir mejor” dijo Amilibia.

Otro hecho que conmocionó a algunos padres que mandan sus hijos a los jardines maternales fue que el responsable municipal del área, Carlos Firpo, reconociera que muchas veces no se dispone para la compra de papel higiénico y por ese motivo se autorizó al funcionamiento de ferias americanas para recaudar fondos. “Eso habla de un estado ausente, de un desinterés por la salud y la educación, esos elementos deben ser provistos sin duda por la municipalidad. El municipio recibe importantes aportes de provincia para la provisión de comedores, ¿qué pasa con ese dinero? ¿dónde está el dinero que cada vecino aporta con el pago de las tasas? Tenemos muchos secretarios con altos sueldos, muchos nuevos contratos, se acrecentó de manera singular la planta de empleados municipales y los jardines sin lavandina ni papel higiénico…una vergüenza” dijo la edil, quien argumento que le preocupa también con la naturalidad que los funcionarios explican en los medios de comunicación su falta de capacidad de gestión.

Un paso al costado

Y por último la edil Nelly Amilibia se refirió al accionar del funcionario de la secretaría de Planeamiento, quien protagonizó un hecho violento en un supermercado céntrico de la ciudad. “Con respecto a lo sucedido con el señor César Zucotti comparto con la concejal Bar que debería dar un paso al costado, tuvo una conducta reprochable, que desvaloriza la función del cargo que ocupa, muestra que todo lo que ha denunciado sobre principios morales y éticos se contradicen con su proceder, amenazando y golpeando a quienes opinan en contra de sus intervenciones en nuestra ciudad”.