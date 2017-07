Padel, resultados definitivos del Provincial de Menores disputado en Concordia

Deportes / 10-07-2017

Comunicado enviado a los medios de comunicacion desde la AVP, con el informe final del Torneo Provincial de menores realizado en la ciudad de Concordia este sabado 8 de julio.

Informe Provincial Menores/Concordia

Campeones

SUB 12 D2-Olarte Lorenzo-Pavani Waldemar

Campeones

SUB 16 -Reggiardo Rafael – Chesini Juan

Sucampeon-Encina Alfonso -Vivas Maxi(pna)

Subcampeones

Sub 14-D1

Turchet Damian – Gregorutti Lisandro

Subcampeones

SUB 16-Daverio Augusto -Hainze Joel (nogoya)

Agradecemos profundamente a los papas que acompañaron,profe Marcelo Estrella,Sr.Mario Chesini, en Especial Laura Laurita Stratta a todo su Ministerio ,a los choferes Julio Sotelo y Santiago Centurion por su predisposicion en todo momento,por ultimo a la gente de ACP-ACPER-APAP-LA PAZ .etc.

Seguimos trabajando desde AVP para el Nacional de Menores y mas encuentros!!!!!!