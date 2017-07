“Lo que comunico, digo y hago, lo sostengo porque tengo argumentos”

Interés General / 26-07-2017

El Director de Inspección General, Sergio Cuevas asegura que la campaña de comunicación de la que se realizó un pedido de informes en el CD, “es sobresaliente”. En una profunda charla con La Semana, explica por qué fue uno de los funcionarios más resistidos de la gestión.

. Tranquilo. Sergio Cuevas no es ajeno a los rumores en torno a su figura. Se define como Justicialista, e íntimo amigo del Intendente desde que llegó a Victoria. “Sé cual es mi lugar, y jamás traspaso las estructuras. Pero si el Intendente me pide su piden mi opinión se que tengo otro margen”

El Director de Inspección General, Sergio Cuevas, fue uno de los funcionarios más resistidos de la actual gestión municipal. Sin embargo el Intendente, no le soltó la mano en los momentos críticos de su inicio al frente de Inspección General. La Semana entrevistó al funcionario para abordar dos temas coyunturales, como es el sistema de compactación de vehículos, y los cuestionamientos del Concejo Deliberante a la campaña de comunicación sobre accidentes de tránsito, pero también sobre los grandes temas, en los que todas las gestiones fracasaron, y donde todavía las respuestas se están haciendo esperar.

Ninguna gestión logró torcer la resistencia de los motociclistas a usar cascos. ¿Cómo está encarando este problema?

Mi principal objetivo cuando asumí esta función fue determinar el motivo del caos en el tránsito de Victoria. Hoy con seguridad se que es la falta de concientización. A poco de asumir Maiocco, tal vez en el afán de romper con una imagen de gran autoritarismo que había impuesto la anterior gestión en el área, buscó flexibilizar los controles confiando que la población respondería positivamente, ya que se creía que era solo rebeldía. Pero la gente no respondió. Empezamos, entonces una nueva etapa trabajando para que la gente comience a pensar de una manera diferente, que se cuidara, y que aprenda a respetar al otro, que es en definitiva nuestro principal objetivo.

Pero pareciera que principalmente los motociclistas están redoblando la apuesta. Antes era solo el casco, no sacar el carnet, evadir controles. Ahora hay grupos de transgresores, y con los escapes libres parecen pareciera haber una intención de molestar a un grupo de la población…

La idea es no volver para atrás. Recientemente el propio Intendente me llamó para pedir levantar un operativo porque había muchas quejas de los vecinos, porque los motociclistas se subían a la vereda para escapar del control, y le dije que no lo iba levantar. Si fui, e hice las correcciones en el lugar, pero no se puede volver para atrás. Para eso están las normas que nos dicen cuántos pueden ir en una moto, cuales con las facultades del municipio, que las estaciones de servicio no pueden cargarle combustible si no van con casco….Pero el ordenamiento del tránsito no se limita al tema las motos. Todo está desmadrado, justamente por falta de cumplimiento de las leyes, pero no podemos ajustar las acciones al pulso del nivel de quejas.

Esta semana se completarán los trabajos de compactación de vehículos que se encontraban en los depósitos municipales. ¿Espera que esta acción ayude a la concientización?

Tengo la esperanza. Funcionalmente nos permitirá liberar espacio en los depósitos municipales que estaban atestados de vehículos.

Como el abuso de la utilización de los espacios públicos por ejemplo…

El espacio público es de todos, pero el que regula su utilización es el Estado. Hace poco tuvimos que actuar sobre un vendedor de autos usados que ocupaba toda la calle con los autos que tenía para venta, y hasta se tomaba la atribución de colocar conos para que no estacionaran otros. El estacionamiento de esto y otros vehículos o herramientas de trabajo debe ser momentáneo. Todo tiene un límite y hay que evitar el abuso.

¿Con los taxis no hubo problemas?

Nosotros fuimos la única gestión que logró una paritaria de tarifas sin conflictos. Se le dio la posibilidad para que todos opinaran y Se invitó a los portadores de las 152 licencias de taxis y a los 38 remises, y se acordó por votación.

¿Ud. es consiente que es una de las figuras más resistidas de la gestión?

Creo que cuando me convocaron había la expectativa de que llegara alguien que pudiera imponer algo y sostenerlo. En la cosa públicas no es como lo privado. Hay que ir midiendo cada una de tus acciones de gobierno. Cuando me invitaron le dije a Maiocco que lo hacía en tanto y en cuanto mi figura sumara y no restara.

La resistencia hacia mi persona a la que se refiere entiendo que surge tras aquel episodio a quince días de asumir mis funciones en la que una empleada de tránsito hizo una denuncia falaz sobre mí. En aquella oportunidad me pidieron que optimizara las áreas, todas muy heterogéneas y que según mis funciones debo coordinar. Así fue que al apersonarme en el área de transporte y note que era totalmente improductiva. Muchos empleados, y tareas que no se realizaban. Esta administrativa realizaba una tarea que no podía costarme más de quince minutos, y el resto de su turno no hacía nada. Bastó que le indicara que es lo que tenía que hacer para desatar el escándalo, y el pedido de información sumaria del gremio Ate.

¿Qué pasó con la empleada?

Pidió licencia.

¿Ud. necesita el sueldo que se le paga por funcionario?

Cuando uno trabaja quiere cobrar. Pero yo llegué de la noche a la mañana solo para cobrar un sueldo. Percibí que la gente del frente Cambiemos son pocos los que vienen de la política y muchos que vienen de la actividad privada. Si me pregunta por mi ideología le diré que soy justicialista, pero cuando no te llena la ideología, tal vez lo haga un proyecto, o en este caso una persona. Soy amigo de Mingo desde que estoy en Victoria. Siempre lo acompañe en su proyecto político, incluso cuando militaba en el radicalismo. Fueron muchas las veces que lo visitaba a la siete de la mañana en su despacho para darme mi visión de amigo de muchos de los problemas de la ciudad, porque he sido muy crítico de muchos temas, que no quiere decir que hiciera siempre lo que le recomendaba. Independientemente de esto, sé muy bien cual es mi lugar, y nunca atravieso las estructuras. No dudo que uno manda y otro obedece, pero si el Intendente me pide una opinión se que tengo otro margen para expresarme.

¿Qué opinión le merece los cuestionamientos a la campaña de comunicación relacionada a su área?

Sé que cuando se comunica algo es muy difícil reversar. Una vez que salió una comunicación, para anularla es preciso crear las mismas condiciones que cuando se emitió el anterior comunicado. De allí que cada vez que digo es porque lo pensé diez veces. Lo mismo cuando hago un juicio de valor. De lo que hago y digo, tengo los fundamentos. En el caso de la campaña sobre accidentes de tránsito, trabajamos junto a Verónica Banchero más de un mes y medio, buscando datos, determinando qué íbamos a comunicar, cómo lo íbamos a hacer, qué impacto queríamos generar, y qué respuesta…Buscamos información en el Ministerio de Seguridad, en la Ong Luchemos Por la Vida, pero no teníamos datos a nivel departamental. Le solicitamos a las empleadas María Inés Dionisio y Giulliana Albornoz, que eran las personas que estaban trabajando en el tema, un trabajo poniendo a disposición las actas de tránsito de un año a esta parte, a lo que se sumaron los datos que nos ofrecieron de la Jefatura Departamental. Presentaron un muy buen trabajo, con detalles muy reveladores, de lo que surgían 501 víctimas, entendiendo como víctimas, no solo a los muertos, sino a todos aquellos que se vieron afectados negativamente por un accidente. Esto provocó un malestar totalmente infundado en Dionisio, cuestionando la propia información que había presentado y firmado, y lo que es peor, cuestionando la idoneidad de las otras personas, y hasta las facultades del Intendente.

El trabajo que se logró es sobresaliente. No creo que exista antecedentes en el municipio un plan comunicacional tan bien trabajado como este, y con tanta dedicación.