Gran interés por  los nuevos créditos de Anses para beneficiarios de la AUH

Interés General / 27-07-2017

Todavía no están disponibles, pero se podrán solicitar hasta 5.000 pesos por hijo, con devolución en 24 cuotas. En un solo dos días hubo 70 consultas en la oficina de Victoria

Los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) podrán acceder a los créditos Argenta que otorga la Anses. Así se desprende del decreto 516/2017, que fue publicado el martes en el Boletín Oficial.

En los argumentos del texto, la administración nacional explicó que “resulta necesario actuar con celeridad y decisión para implementar medidas (…), estableciendo la posibilidad de acceder a programas de financiamiento para los sectores ya mencionados, y que se orienten a reducir los niveles de pobreza sensiblemente”.

“A través de dichos préstamos se logra un doble beneficio por cuanto, por un lado, se impulsa la microeconomía y, por el otro, se procura un mejoramiento sustancial de la situación de los titulares que accedan a los mismos”, completaron.

En concreto, el decreto extiende los créditos a titulares de prestaciones no incluidas en el Sistema Integrado Previsional Argentino, que serán financiados con el 5% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Según la norma, el cobro de los préstamos se efectuará mediante descuento sobre las prestaciones cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la Anses.

No es subsidio. Es crédito

Ni bien se difundieron las primeras noticias, el rumor corrió como reguero de pólvora, y en la oficina local del Ansés en dos días se habían realizado 70 consultas por el tema, lo que anticipa el gran interés en la adquisición de estos créditos.

Gastón Bagnat, gerente de la oficina Victoria del Anses, informó que hasta el momento no se ha recibido información oficial de la norma que aun se está reglamentando, salvo la comunicación del decreto, por lo que no están confirmadas las pautas para la implementación. “Lo que podemos decir es que es un línea de créditos muy similar los Argenta, donde se estipulará un monto de acuerdo a cada categoría, a devolver en 12 a 24 cuotas fijas en pesos, que se empezarán a descontar a los 60 días, con tasa del 24 por ciento anual, y que se acreditará en la cuenta del beneficiario en aproximadamente 72 horas. Para cada caso hay un simulador que determinará el monto máximo que se puede autorizar de acuerdo a cada situación”, informó el funcionario, que dejó muy en claro de que el efectivo corresponde a un crédito, y no a un subsidio, por lo que más allá de la posibilidad económica que brindará en el momento, “después hay que pagarlo”.

Con este nivel de interés, es de suponer, que las oficinas de todo el país tendrán un impacto en el nivel de atención que puede llegar a generar inconvenientes. Para evitar esta situación, la oficina local ya prevé para el primer día de puesta en vigencia los créditos, reforzar los horarios de atención, sumando horas a la tarde, y entregando turnos para evitar la aglomeración de gente.

En la actualidad la oficina local cuenta con tres empleados que atienden unos 150 trámites diarios, aunque en los próximos días se incorporarían dos personas más, cuando la atención se traslade al edificio propio, a inaugurase en diez días.

Para evaluar el nivel de impacto, puede ser una referencia los créditos a los jubilados, que en siete meses de implementados ya se entregaron solo en Victoria más de 1.500.

El Poder Ejecutivo definió instrumentar la medida a través de un decreto y no de una ley del Congreso porque cree que el debate electoral podría postergar su implementación. “Escuchamos a un legislador que dijo: no le podemos dar ahora una victoria al Gobierno”, dijo ayer el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

En principio, las dos líneas principales que se podrán tramitar a partir de la semana que viene serán:

– Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán solicitar préstamos de hasta $5.000, con una tasa de 24%, a pagar en 24 cuotas de aproximadamente 270 pesos.

Se podrá solicitar un préstamo por hijo. En principio no habrá otros requisitos para obtener la autorización. Actualmente hay casi 4 millones de receptores de la AUH en la Argentina.

– Los titulares de pensiones podrán pedir hasta $30 mil, con una tasa de 24%, a pagar en 36 cuotas de casi 1200 pesos.

El Gobierno destinará $50 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para financiar los nuevos planes.

¿Cómo se paga el préstamo?

La Anses descontará todos los meses la cuota del crédito del haber que paga al beneficiario.

Así, un titular de AUH que perciben $ 1246 y pague una cuota de $ 260, cobrará 986 pesos en mano.

“El cobro del préstamo se efectuará mediante el correspondiente descuento de las prestaciones que percibe de Anses, a los fines de garantizar la sustentabilidad de la operatoria”, se lee en el proyecto de ley que el oficialismo presentó al Congreso -y que el decreto replicará.

¿Cuál es la tasa?

La tasa de interés será algo superior al 24 por ciento.