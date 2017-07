Garcilazo: “No midieron que no era tan fácil llevar adelante una gestión”

Politica / 29-07-2017

El ex intendente Darío Garcilazo cree que la fórmula del Frente Justicialista Somos Entre Ríos ganará las elecciones legislativas. Realiza autocriticas en su gestión; confirmó que aún no ha sido convocado por el peronismo victoriense y recordó que la casa partidaria se adquirió gracias a su decisión política. Cree que el gobierno de Maiocco es esclavo de sus propias palabras.

El ex intendente Darío Garcilazo en un dialogo mano a mano en el programa Tangorama que conduce los días domingo Carlos Palmer acompañado de Marita Trotti abordo diversos temas.

Entre lo charlado hizo referencia a la actualidad política, a la gestión de gobierno de Domingo Maiocco, a posibles candidatos peronistas para el 2019, su relación con diferentes dirigentes e intención en continuar en política. “Hoy estamos viviendo un momento político muy distintos, recuerdo el 2015 el debate entre los candidatos a presidente entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, y hoy el presidente electo está aplicando aquella política que marcaba nuestro candidato. Todo se ha cumplido, en estas instancias que viene para el 2017 es necesario hacerse fuerte en las cámaras legislativas para frenar un poco todo esto que está sucediendo” dijo Darío Garcilazo tras analizar el panorama de las elecciones legislativas.

“Hoy la situación del asalariado está muy mal, ir al supermercado y llenar un carrito estamos hablando de 3 mil pesos casi medio sueldo, la energía eléctrica ha tenido un aumento increíble y aunque el gobierno pida un ahorro es cara porque son duros con los aumentos” aseguró.

Bordet, buen administrador

Por otro lado el ex intendente se mostró satisfecho con la conformación de la lista 2 propuesta por el gobernador Gustavo Bordet, si bien dejo claro que localmente no se lo ha convocado, ni se le ha dado participación política. “No he sido invitado, pero como peronista estaré acompañando de la forma que podamos. Creo que se gana bien, nuestro gobernador ganó las elecciones 2015 y no veo porque ahora se pueda llegar a perder, una cosa muy sencilla que yo nunca me explique qué porque no podía acomodarse en la provincia es el cronograma de pago, por ejemplo en este mes se vio acortado a seis días que eso habla bien de una administración ordenada, que está llevando adelante Bordet que sin dudas está priorizando los gastos más importantes” resaltó Garcilazo.

Y aclaró: “Creo que en los números es mejor (Gustavo) Bordet que (Sergio) Urribarri, porque su profesión de contador hace que tenga bien claro que dos más dos es cuatro, en ese sentido está llevando muy bien la provincia”.

Maiocco, victima

Por otro lado el ex intendente Darío Garcilazo no dudó en expresar su pensamiento sobre la gestión municipal del Frente Cambiemos: “Realmente veo a este gobierno que está siendo víctima de sus propias palabras, acá no hay una oposición que está poniéndole palos o una oposición que está criticándolos, ellos mismos se vendieron en campaña como que sabían hacer las cosas y mejor que como la hacíamos nosotros, algo reciente muy claro es la compra de los micros urbanos, en su momento fuí muy criticado por la oposición” contó.

Pero inmediatamente redobló su mensaje: “Cuando uno llega al sillón se da cuenta que los libros no valen, que lo que vale es la habilidad política o la habilidad que pueda llegar a tener cada uno. Ellos (Frente Cambiemos) decían que las cosas se podían hacer mejor, cuando hablaban de los colectivos, decían que debíamos haber comprado micros cero kilómetros y no unidades usadas, al poco tiempo de haber asumido dijeron que en 30 días llegaban dos micros cero kilómetros, nunca llegaron y terminaron haciendo lo mismo que habíamos hecho nosotros comprando a la misma empresa, de la misma forma” le apuntó Garcilazo a la decisión que tomó el intendente Domingo Maiocco junto a su gabinete.

Hablan de la gestión anterior

En otro punto Garcilazo hizo mención que tanto la gestión de gobierno local como la nacional redundan en hablar de la gestión anterior, en lugar de abordar sus propias acciones.

“La gente está más callada a pesar de las necesidades, este gobierno trabaja muy bien con los medios, sobre todo los medios nacionales que vemos que lo único que hacen es hablar de la gestión anterior y no opinan de esta gestión. También muchos de los que tendrían que estar alzando las voces votaron o son parte del grupo que les ayudo a ganar a Cambiemos. De todos modos a nivel local, podemos decir que tal vez se haya engañado a la gente, pero no veo mal la forma que están gobernando, si tal vez en base a las exceptivas que generaron obviamente que están muy por debajo, pero el hecho de llevar adelante una comunidad, donde todas las demandas repercuten en calle Ezpeleta y Sarmiento y llegan problemas que por ahí no le corresponde al municipio y que mediante los medios que tiene el municipio tiene que resolverlos, hoy tal vez ellos en su afán de llegar al poder y ser gobierno no midieron que no era tan fácil llevar adelante una gestión” aclaró el ex intendente.

Hacia el 2019

“Veo el 2019 hoy por hoy muy parecido al 2003, donde tal vez lo que hayamos sido intendente tengamos grandes posibilidades porque la gente se comió una mentira y no creo que esté dispuesta a comerse otra mentira, entonces por ahí venga lo más vale conocido que por conocer. Y en el 2019 va a ser más creíble quienes hayan hecho las obras que aquellos que tuvieron solo intensiones de hacerla” dijo Garcilazo brindando su pronóstico político mirando hacia la próxima gestión de gobierno.

De igual modo volvió a reiterar que hasta el momento desde su línea política a pesar de haber sido el responsable de la última gestión peronista no se lo ha convocado. “Hoy del partido Justicialista uno se siente excluido, más allá que fuimos gobierno y la gestión que me toco llevar adelante a mí, fue la responsable de haber comprado la casa que hoy tiene el partido, fue con el esfuerzo de todos los funcionarios y la decisión política de un intendente que obligó a todos los funcionarios hacer el aporte al partido como corresponde, cuando otras gestiones de nuestro partido no lo hacían y nosotros vimos la posibilidad que el partido tuviera sus recursos para cumplir el sueño de muchos peronistas que queríamos la casa propia”.

El conductor Carlos Palmer le consultó al ex intendente, ¿se podrá repetir la fórmula (César) Garcilazo, (Carlos) Almada, (Carlos) Garbelino?, él inmediatamente respondió: “Yo entiendo que en el 2019 va a prevalecer una fórmula de gente que haya tenido experiencia y que tenga cosas para mostrar de lo que realmente hizo”.

Otra pregunta que arrinconó al entrevistado fue cuando el conductor radial consultó: ¿Seria nuevamente intendente? Y Darío Garcilazo se explayó en sus razones: “Nunca digas de esta agua no voy a beber, pero realmente siento que cumplí un objetivo, fue mucho tiempo de sacrificio, de postergación en lo familiar, en lo particular porque cuando uno es intendente no puede tener una vida bien, a pesar de que uno haya trabajado desde muy joven… uno como intendente tiene que ser muy cuidadoso y postergar muchas cosas con la familia, por decir algo toda mi familia conoce Disney y mis chicos no conocen Disney porque el padre estaba en política y no podíamos viajar a Estados Unidos, esas cosas uno las da como instancia que ya pasaron, hoy en lo inmediato puedo decir que no pretendo ser intendente” afirmó rotundamente.