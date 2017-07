entrevista a Nadir Kimel, uno de los integrantes del nuevo equipo de competición

Deportes / 22-07-2017

Nadir Kimel junto al periodista Tito Wollert

Nuevo equipo de competición a nivel Nacional en la Provincia de Entre Ríos

Se conformó un nuevo equipo de competición en el ámbito Nacional, tendrá cede en la ciudad de Nogoya y con proyección a pilotos Entrerrianos ya que el equipo es totalmente de la Provincia de Entre Ríos.

La denominación del mismo es DC Racing y el significado lleva las letras DC “Del Carmen” por la patrona virgen de la ciudad de Nogoya y hoy 16 de julio de 2017 queda inaugurado formalmente este proyecto con integrantes de Nogoya y Aranguren.

Entrevistamos a unos de los integrantes del Equipo Ingeniero Mecánico Nadir Kimel

¿Que nos podes comentar de esto nuevo que sale a la luz?

-Es algo que venimos trabajando hace un tiempo en conjunto, un proyecto bastante grande de un auto para el TC Pista Mouras a nivel Nacional.

¿Queremos que nos comente como surgió todo esto?

-Hace un tiempo, es un desafío personal y profesional muy grande, nace en conjunto porque está vinculado Dardo Prand que he trabajado con él en el ambiente, en el automovilismo Nacional sea en TC Pista, Tc Mouras, nos complementábamos en algún cierto cálculo, algún elemento con Dardo siempre hemos estado trabajando juntos, este año nos propusimos junto con vos y la familia formar un equipo ya teniendo varias cosas definidas y nos faltaba conseguir un piloto donde nos presentaste a Francisco Hernández, hace varios meses que estaba este proyecto pero recién se dio a luz porque primero queríamos un panorama más claro.

Hemos recorridos varias empresas y la parte gubernamental que contamos con un gran apoyo.

-La idea principal del equipo que sea entrerriano y que tenga formación de los pilotos con proyección hacia el turismo carretera, la categoría es importante donde los jóvenes pilotos se inician hacia el camino del turismo carretera asique como vos bien decís tenemos el apoyo local del gobierno de Nogoya, gobierno Provincial porque realmente apoyan el deporte y la idea principal de nosotros es tener la proyección del piloto hacia el Turismo Carretera asique muy contento con el apoyo que nos están dando cada una de las partes.

Debemos mencionar que el equipo está en el taller de tu papa a quien debemos agradecer que nos abriera sus puertas del taller mecánico.

-Totalmente agradecido con Tulio, mi viejo, un apasionado de los autos de carrera, a la familia por el apoyo, charlando un poco con Tulio de este proyecto decidió darme una mano y me dio un lugar en el taller asique ya hemos montado el equipo en una parte de taller ya trabajando en el auto tratando de definir unas cuestiones en el auto para una prueba.

La prueba para cuando estaría estipulada.

-Es un auto nuevo, la adquisición fue realizada por Dardo Prand al cual quiero agradecer por acortarnos el camino en este proyecto y también a José Ramini que es el propietario del auto, es un auto nuevo que han realizado dos pruebas y hoy por hoy por cuestión de mantenimiento y revisar todos los elementos se ha desarmado por completo el auto, estamos revisando los distintos elementos lo principal transmisión, frenos y haciendo un chequeo bastante general del auto vamos hacer una prueba a mediado de agosto si todo va bien para buscar la adaptación de Francisco porque tiene experiencia en autos con techo pero no en este tipo de autos asique va ser muy importante este primer contacto en pista con Francisco, buscar la adaptación tanto del como de nosotros en conjunto en sí, porque vamos con un motor de prueba también asique no vamos a buscar tiempo más que nada la adaptación de Francisco un poco e esa la idea.

Cundo hay ganas, decisiones, apoyo, las cosa se hacen más fáciles y se la dé la oportunidad a jóvenes entrerrianos que desarrollen el deporte preferido en este caso Francisco Hernández tendrá la gran oportunidad de su vida y este proyecto se lleve a cabo al fin.

-Estamos en busca de este proyecto bastante ambicioso, bastante grande pero con ganas y la voluntad de hacer las cosas y la confianza es mutua tanto de Francisco como para nosotros, realmente muy contentos se ha hecho un grupo de trabajo muy lindo asique agradecido con toda esta gente, con todas las empresas que realmente el apoyo es grande y dan ganas de seguir pegándolo para adelante porque no es fácil ser un proyecto tan grande a nivel nacional por ahí sabemos que la parte presupuestaria es un poco complicada pero trabajando duro y con ganas esto está agarrando forma y creo que vamos en buen camino.

Creo que van a llegar a buen puerto, indudablemente los pilotos entrerrianos a través de la historia del automovilismo siempre han dado de que hablar no solo a nivel local, provincial sino también nacional la prueba de esto es la cantidad de pilotos invitados que va ver en la carrera 1000 km de Buenos Aires en los 80 años del Turismo de Carretera y eso habla a las claras que materia prima en entre Ríos hay y mientras tenga el apoyo, la perseverancia y el empuje que le dan ustedes bienvenido sea todo esto.

-Muchas gracias, vamos a tratar de que salga lo mejor, tenemos en el equipo el asesoramiento de Dardo Prand para la parte técnica y hoy contar con su presencia ya que está pasando por uno de sus mejores momentos, ha ganado en el Turismo Nacional Clase 3 sabiendo lo difícil que es ganar una carrera, viene de ganar en Paraná con el turismo de Carretera el historial habla de lo que es Dardo trabajando en autos de carreras asique por un lado tranquilo, veníamos trabajando en silencio por una cuestión de que queríamos que este mas concretado todo, seguiremos trabajando duro.

Gracias a la radio, Diario Uno que nos da la posibilidad de compartir con todos lo que está sucediendo, agradecer a Dardo Prand amigo en común, a vos donde te conocí en las carreras SP 1000 Diamantino junto a tu papa. Quisiera que nos haga un comentario de esto tan importante de tu carrera como ingeniero mecánico que compone tu participación en el equipo.

-Gracias por tus palabras, fue un desafío personal por ahí medio complicado por cuestiones que a veces uno ponía prioridades que hacían que la carrera de ingeniería se desvié un poco, más que nada porque mi mirada siempre tuvieron en los autos de carreras asique siempre acompañándolo a mi viejo cuando corría en el SP 1000 ganando algunas carreras, peleando la punta, peleando en campeonato en el 2011 y la carrera de ingeniera venia ahí y dije hay que ponerse las pilas, termine y hoy soy un profesional, agradecido por el empuje de la familia, mi novia y todo el entorno que a uno lo rodea, hoy por hoy estoy cumpliendo un sueño tener un auto del Turismo Carretera porque más allá de que sea un Mouras no deja de ser un Turismo de carreteas y tener este proyecto con la formación de equipo no tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo que me están dando, el compromiso esta echo y vamos a dar todo lo mejor para que se dé todo como lo pensamos, agradecido a vos Tito, a LT39 AM 980 y Diario UNO y a todos los que nos apoyan.