Entrevista a Juan José Silva primer Intendente de Aranguren

Se aproxima el 22 de Julio donde se cumplen 30 años del municipio de Aranguren, vos fuiste el pilar fundamental para esto se logre y gente que te acompaño en esta patriada, nos podrás hacer una reseña de todo esto.

-Fui el cabecilla pero atrás mío estaba toda la juventud, estaba toda la gente con entusiasmo y ganas de trabajar para sacar todo este pueblo adelante, acá no existía ni siquiera un centro de salud, no teníamos prácticamente nada entonces empezamos a trabajar y colaborar para que Aranguren sea lo que es hoy.

¿Cuál fue el principio de estos 30 años del Municipio?

-Vamos a empezar por la democracia, cuando empezamos a trabajar para estos 33 años y algo de democracia nosotros comenzamos a trabajar, un año antes donde Aranguren correspondía al departamento Victoria hasta el año 1979 también las jurisdicciones, entonces al cambiar las jurisdicciones Aranguren pasa a ser definitivamente del Departamento Nogoya donde empezamos a trabajar en política desde ese momento con muchos objetivos de poder ganar las elecciones que se ganó con la Unión Cívica Radical con la cabeza de un gran presidente que fue Alfonsín y un gran gobernador como fue Sergio Alberto Montiel. El objetivo del trabajar ahí desde la junta de gobierno en ese momento yo fui elegido en una asamblea como presidente de la Junta de Gobierno donde el gobierno decreto que a partir del 4 de marzo de 1984 yo fuese presidente de la junta de Gobierno a partir de ahí el objetivo nuestro principal era poder tener u centro de salud, ya venía trabajando la gente de la junta del gobierno anterior, comisiones, donde tenía un 50% el centro para terminar cuando el gobierno de la provincia nos dio un subsidio mas todo lo que hicimos, ferias de plato, festivales hasta que lo logramos el objetivo, después continuamos a trabajar en otras cosas conseguimos un tractor a través de vialidad provincial así también un acoplado, un atmosférico que ya había de la junta anterior, se empezó a gestionar una sucursal de Banco, hablamos con el Banco Entre Ríos con el diputado que en ese momento era presidente de esa cámara Contin con el senador Guiano quienes colaboraron para sacar esto adelante, se consigue la sucursal del banco con edificio propio hasta que el 18 de octubre del 1985 se inauguró el Centro de Salud y el Banco de Entre Ríos, trabajamos mucho para conseguir el Municipio hasta que por ahí nos pidieron que teníamos que hacer un Censo en la población, marcaron una jurisdicción municipal y a partir de eso empezamos el Censo para juntar la cantidad de habitantes que se necesitaban en ese momento eran 1500 habitantes y por suerte eran muchos más lo que conseguimos, desde ahí la cámara de Diputados y Senadores comenzaron a trabajar, el 22 de julio de 1987 decreta el gobierno de la provincia la creación del municipio de Aranguren de segunda categoría con el decreto 3935, desde ahí yo como comisionado municipal y en forma conjunta con un grupo de gente organizamos el municipio porque ya venían las elecciones, teníamos que prepararnos para ganarla y por suerte lo hicimos donde esos cuatro años trabajamos fuerte con muchísimos proyectos, perspectivas, por primera vez pensábamos en hacer viviendas pero lo principal era erradicar los ranchos y lo cumplimos en un 98%, mejoramos viviendas, hicimos desaparecer las letrinas por el tema de sanidad por el agua potable, luego empezamos a trabajar en un proyecto municipal de 18 viviendas donde se compró un terreno en su momento y a partir de ahí se comenzó a construir, a todo esto trabajábamos en viviendas individuales que si vos recorres y miras hay viviendas parecidas esas son echas de la municipalidad con la colaboración del propio interesado, se trabajó en un proyecto a nivel de IAPV por eso se compró el terreno donde está a la derecha de la escuela primaria que ahí también se construyeron viviendas y después empezamos a trabajar en cordón cunetas, veredas, afirmados de varias calles, le faltaba el agua al barrio sur no le llegaba el agua porque estaba muy lejos el tanque asique el municipio compro un terreno donde está actualmente está el poso del agua y el tanque para todo ese barrio que por suerte les solucionamos el problema y en ese mismo lugar empezamos a construir viviendas de autoconstrucción, nosotros les dábamos los materiales y al que le interesaba hacia la vivienda, hicimos un parque infantil el parque 9 de Julio, también uno en el barrio Lujan, acondicionamos la placita de La Madre, hicimos muchos metros de vereda de una punta a otra del pueblo, llevamos el ripio a las partes más lejanas para que la gente pueda salir en la épocas de barro, trabajamos en un proyecto de cloacas donde para eso había que compara una laguna estabilizadora el cual se necesitaba un terreno y construir, se compró un pedazo de tierra no solo para el lugar sino para el camino para llegar hasta ahí, la municipalidad empezó a funcionar en mi casa donde actualmente es la oficina de Rentas, compramos la propiedad donde actualmente está el municipio unas tres calles donde llegamos a un acuerdo con la familia El Allí Obeid donde le construimos una vivienda y cambiamos por terreno donde construimos el edificio de la biblioteca que la habían fundado un grupo de chicos Radicales en la cabeza del Ingeniero Fernández en ese momento, donde también se hiso la Sala de Velatorio en ese mismo lugar, en ese mismo terreno seguimos trabajando en todos los talleres del municipio, los equipamos con herramientas, condicionamos las oficinas del municipio, equipar todo de cero, compramos otra parte porque había familia donde venían los médicos y se radicaban en las viviendas, actualmente no existe como vivienda y pusieron una emisora de radio, compramos también la parte justamente con la caja de jubilaciones donde actualmente existe el Centro de Jubilados y Pensionados al mando de Benjamín Riffel que fue el primer secretario del municipio, una gran persona, todo esto había que equiparlo , a través del Senador Lafferrier conseguimos dos motos niveladoras, Rolo compactador, pata de cabra, hormigoneras con motor, compramos un tractor prácticamente nuevo, una retro excavadora, un equipo de camión el Dodge con acoplado y con barandas volcables para traer material calcáreo, por un plan compramos el Mercedes Benz, vehículos como camionetas, ambulancia si bien era de segunda mano pero era para mejorar la que ya había, fuimos incorporando todo lo que pudimos, los concejales trabajaron mucho porque había que hacer todo lo que es ordenanzas, radicar los animales del pueblo, después ordenanzas para el transito donde los concejales empezaron a trabajar en el nombre de las calles que después de varias reuniones se aprobaron los nombres de las calles, así también con las marcaciones las calles donde tenía un taller propio que había gente capacitada para ese trabajo, teníamos una fábrica de bloques asique todas las viviendas que están de los barrios municipales esos se hicieron con la bloquera, en un momento compramos hasta una carpintería hasta que un dia llego el señor Claudio Graf el actual director de la escuela con la propuesta de traer la monotecnica a Aranguren había que hacer tramites donde se consiguió la estación del ferrocarril que por suerte sigue y hoy es una Técnica algo más importante, también el municipio colaboro en su momento tenía dos aulas y una secretaria en la escuela secundaria un edificio que había comprado la cooperadora ahí nosotros construimos dos aulas más y después el gobierno de la provincia construyo la parte de baños y se fue mejorando todo, se consigue el primer jardín de infantes donde yo personalmente con la camioneta del municipio traje todos los muebles, colaborábamos permanentemente con todas las instituciones, en un momento dijimos vamos a convertir el camino central que era la 131 lo convertimos en una avenida con el apoyo de concejales, nosotros cumplimos a nosotros nos votó el pueblo pero desde que empezamos a gobernar, gobernábamos para todos ejercíamos verdaderamente la democracia nosotros con el bloque Justicialista hacía de cuenta que era un solo bloque porque todo se aprobó con unanimidad, en su momento cuando presentamos proyectos lo mejoraron , metieron ideas que es bueno, me acuerdo del Negrito Diesi que en su momento dijo si construimos esa avenida va ser la columna vertebral del pueblo y realmente es así, se movieron muchos metros de tierra con nuestras herramientas y todo el personal municipal, se compraron miles de plantas y árboles para forestar no solo para la avenida sino para el pueblo, el ultimo día que tuvimos gobernando nosotros dejamos inaugurado el salón de cultura donde el sótano se iba a ocupar para hacer el museo, creo que dentro de todo hicimos lo que teníamos que hacer y hoy por hoy estoy orgulloso de que el pueblo siga creciendo.

Se compró un terreno para hacer una plaza, la parte de verdad, cañerías para las cloacas esto fue importante porque no había nada en el pueblo.

-Se compró un terreno de más de 4 hectáreas que está en frente de la avenida 22 de Julio, frente la escuela primaria e iglesia, la idea era hacer una manzana completa de la plaza para que quede con la avenida y después se hacían dos sectores para hacer viviendas y un sector se dejaba para hacer edificios públicos ese era el proyecto, con respecto a la laguna estabilizadora se hizo y se hicieron todo lo que es la cañería madre como 600 metros de caños de 250cc se siguió con la otra cañería que es madre se hicieron casi 3000 metros de 160cc la medida, donde se hicieron conexiones domiciliarias, se habían comprado 50 bocas de registro en su momento, todo lo que era conexión de los ramales de las cañerías eso es una obra muy importante donde quedo muy avanzada después lógicamente los otros gobiernos continuaron ampliando y mejorando pero lo primero lo hicimos nosotros, lo hiso el primer y el segundo gobierno que estuvimos, hicimos más de 7000 metros de veredas, donde también se hicieron 7000 metros de cordón y cuneta, 6000 a 8000 metros de ripio, 70 o 80 columnas de alumbrado público, cuando nosotros trabajábamos en la junta de gobierno no había sueldo teníamos que poner vehículos nuestros, combustibles y todos los integrantes colaborábamos y trabajábamos, me tocaba andar más a mí y Ricardo Pautasso como secretario, Benjamín Riffel Tesorero, Alejandro Spengler, Santiago Spengler ponían la camioneta, Francisco Pusineri siempre nos acompañó, Celso Spengler, Héctor Bernardt, Abel Faustino Libralato (Bocha) toda esa gente puso su esfuerzo y sacrificio fue una lucha pero se logró mucho, nosotros somos electos por el pueblo y nos debemos al pueblo, es el que paga los impuestos, nosotros cuando estamos en el municipio somos empleados de la gente por eso tenemos que tratar de hacer las cosas bien, con honestidad, dejamos un municipio sin deudas con dinero para pagar los sueldos, quiero nombrar los primeros concejales que fueron electos, don Basilio Fernández, Filomena Grilone de Spengler, Roberto Ramallo, Fóssati Carlos, y las personas que colaboraron cono vos Luis Wollert que eras el presidente de la Juventud Radical y un grupo de jóvenes unidos, en ese momento armamos un equipo de gente joven de trabajo para el funcionamiento , Mauricio Spengler que es el actual contador del Municipio, Atilio Sosa que es Tesorero, teníamos muy buena relación con el justicialismo y propusieron personas para trabajar que entro Zulma Arredondo que estaba en la oficina, Sosa Abelino (Tuna), no importaba de que partido era la posibilidad era para todos. Anteriormente trabajaron Ita Nichea, Fidel Palacio, José zapata y más personas que comenzaron con nuestra gestión.

-Es un recontó del comienzo del municipio de Aranguren y quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este gran emprendimiento y que continua avanzando con gestiones de gente que paso y actualmente está en la gestión de gobierno.