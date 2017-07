Edgar Mihovilovich Ligado al equipo Peugeot en Turismo Nacional

Regionales / 27-07-2017

-Antes que nada quiero decir que no es un logro personal sino de todo el equipo porque en el automovilismo no se logran cosas individualmente es el conjunto de cada parte, el que aprieta las ruedas, el que transporta los autos, termina poniéndole la frutilla dl postre el que maneja, el piloto, tengo una relación con Peugeot desde el año pasado trabajando en el Súper Tc 2000 con el equipo de Fabián Yannantuoni y este año me contrato el equipo del Turismo Nacional para seguir ligado durante este año empezamos medios complicados con una gran falta de resultados y de a poquito se fue revirtiendo y ayer ganamos un triunfo que se nos venía negando por cosas ajenas.

¿Cómo comenzó tu dasifilo para estar en los primeros planos a nivel Nacional?

-Soy de Estación General Racedo que está a 15 kilómetros de Crespo y 15 km de Libertador San Martin, arranque desde chico con los karting y con la Formula Entrerriano donde que lo conoce todo el mundo como Chicho iba como mecánico iba como ayudante de la peña del pueblo, también con Iban Orión en el karting después ya de eso estudie Ingeniería Mecánica en Santa Fe y hoy en dia estoy acá, es más fácil para movilizarse y este año estoy trabajando para Peugeot.

Para vos es algo muy importante este protagonismo que tiene la marca pero así también extra nombrado en lo que es el plano nacional porque todo cuesta.

-Cuesta, más que nada cuando uno es de un pueblo chico y del interior del país es un poco más difícil al cosa pero siempre con la mente puesta en querer llegar, con sacrificio, con humildad y respeto yo creo que todos los objetivos se cumplen, gracias a dios pude trabajar con un referente que es Alberto Canapino trabaje en el proyecto DAKAR así fui subiendo escalones, trabaje en Citroën de Turismo Nacional y a partir del año pasado estoy ligado a la marca Peugeot.

Hay muchos entrerrianos que hacen muchas cosas buenas en el ámbito Nacional no solo los pilotos.

-Es un lugar de mucha responsabilidad por eso los logros se disfrutan y así también se pasan malos momentos por eso cuando vienen las épocas buenas tratamos de disfrutarlas sin perder el hilo y tratar de seguir mejorando para la próxima carrera hoy fue un dia un poquito más relajado pero hoy a la tarde ya estaba trabajando para seguir mejorando con los autos tanto yo como el director técnico del equipo, toda la gente que conforma el equipo esta trabajando nuevamente para seguir avanzando en lo que es el plano del motor, gente muy responsable en su trabajo que tiene todo ordenado sino lamentablemente no llegas a tener los resultados.

¿Qué podemos decir de tu futuro?

No sé, hoy en dia estoy acá por ahí tuve la posibilidad de ir hacer unas cosas afuera pero hoy tengo la cabeza mentalizada acá no pienso en nada afuera, estoy ligado al automovilismo es algo que a uno le gusta y tratar de seguir avanzando.

Y porque no llegar a la categoría que uno quisiera, el TC.

-Tuve la posibilidad de estar un par de carreras en el TC con Alberto Canapino que duro poco tiempo, he estado en el TC Pista Mouras, TC Pista y obtuve resultados, con Gabriel en el TC Pista Mouras tuve la posibilidad de y salir campeón, con en su momento cuando salió campeón en el Tc Pista también asique tratar de seguir avanzando y volver a al Tc que es la categoría que todos queremos estar.

Comentame lo vivido en el DAKAR.

-Fue una experiencia muy linda, no participe en el DAKAR me toco participar en la etapa de desarrollo de las camionetas con el equipo de la familia Prieto con las camionetas Mercedes Benz fue el primer año que iba a correr Juan Manuel Silva y Martin Maldonado de acompañante en base al prototipo que estaba del año anterior que lo había corrido Hernán me tocó trabajar con en la parte de diseño y mejorarles las cosas que ellos habían recolectado que no le habían funcionado bien durante el primer Dakar estuve ese año y creo que el Pato termino 18, 19 la vuelta del DAKAR asique fue una satisfacción personal linda porque lo que uno sembró se cosecho, después estuve casi un año más en la parte de desarrollo y por cuestiones de tiempo y distancia lo tuve que dejar.