Dos victorienses pre candidatas a diputadas nacionales

Los radicales pre candidatos a diputados podrían integrar la lista del Frente Cambiemos en lugares expectantes para octubre, si en agosto obtienen un piso del 25% de votos. En cambio los candidatos opositores del peronismo no tienen otra alternativa que ganarle a la lista de Bordet. Hay dos mujeres de Victoria que darán pelea en las precandidaturas a la Cámara a Diputados Nacionales: Gracia Jaroslavsky (radical) y Carina Ivascov (peronista).

Las dos opciones electorales más poderosas de Entre Ríos tendrán internas el 13 de agosto. En el peronismo se terminaron anotando nueve listas que cuestionan, por izquierda y por derecha, el acuerdo que comandó el gobernador Gustavo Bordet en la lista oficial Somos Entre Ríos. En Cambiemos, hay dos listas que desafían la propuesta que aprobó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En ambos frentes, en suma, y contra muchos pronósticos, se armaron propuestas para las PASO que resisten las conducciones políticas de quienes serán los dos grandes electores de los comicios de medio término en Entre Ríos.

Pero las reglas de juego que se dieron ambos frentes son distintas. Esto hace que –en teoría- Frigerio corra mucho más riesgos que Bordet de ver alterado su armado electoral por el voto de las PASO.

En Cambiemos

Alejandro Carbó o Gracia Jaroslavsky, como cabeza de las dos listas que enfrentan a Rogelio Frigerio en Cambiemos, tienen posibilidades de incorporarse, en lugares expectantes, a la lista que el frente lleve en las elecciones del 22 de octubre.

Para eso deberán reunir en las PASO un piso del 25% de los votos positivos que obtenga el frente y así entrar en el reparto proporcional de las bancas, de acuerdo a los votos obtenidos por cada lista y por aplicación del sistema D’Hont. Eso determina el acuerdo constitutivo de la Alianza Electoral “Cambiemos” de Entre Ríos, que se inscribió el 14 de junio y que toma el criterio de la carta orgánica radical.

Jaroslavsky o Carbó, si logran ese piso, podrían –dependiendo de la cantidad de votos que obtengan- integrarse dentro de los tres primeros lugares de la lista que encabeza el radical Atilio Benedetti. Y, en consecuencia, desplazar a la candidata del PRO, Alicia Fregonese de Marcuard (una imposición de Frigerio) o al radical Jorge Lacoste (el candidato de los intendentes), con los correspondientes ajustes de equidad de género según sea el caso. Es importante mencionar que en el último tiempo el radical Atilio Benedetti se ha caracterizado más por las derrotas electorales que por haber ganado, lo que convierte con grandes chances a la victoriense Gracia Jaroslavsky, como alguien que podría tener grandes chances a volver a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, según algunos encuestadores apresurados en octubre ocuparía el segundo lugar en la lista del Frente Cambiemos.

En definitiva, votar en las primarias de Cambiemos por una lista que cuestiona el armado de Frigerio tendrá el potencial efecto práctico de alterar ese armado dentro de los lugares de la lista con posibilidades de acceder a una banca.

En el peronismo

Esto no pasa en la interna peronista, donde se aplica el sistema de distribución de cargos de la Carta Orgánica del PJ. Aquí, la lista que gana se queda con la mayoría de los cargos, que en este caso son 3 sobre un total de 5 titulares.

Y el resto se reparte por sistema D’Hont, entre las listas que hayan alcanzado un piso del 10% de los votos que saque el frente.

En los hechos, las posibilidades que tienen las nueve listas que compiten contra la oficial de Bordet es aspirar al puesto 4 o 5, es decir a cargos que no tienen ninguna posibilidad de acceder a una banca, ni aún en el caso de una victoria en las elecciones de octubre.

Vale recordar que Entre Ríos renueva 5 bancas y que en la hipótesis de una elección polarizada, como la que se pronostica, el que junte más votos llevará 3 diputados y el segundo los 2 restantes.

En suma, la única posibilidad de que los otros precandidatos peronistas se conviertan en candidatos para octubre es que le ganen en las PASO de agosto a la lista de Bordet.

Se trata de una hipótesis en principio impensada. No sólo por lo que implica enfrentarse a una lista oficial -sostenida por los tres últimos gobernadores, Bordet, Sergio Urribarri y Jorge Busti, más Enrique Cresto, intendente de Concordia, el histórico bastión peronista-, sino por la dispersión del voto opositor en la interna que suponen nueve listas alternativas.

En definitiva, en los hechos y salvo que se produzca una rebelión que nadie pronostica, las nueve listas opositoras en el peronismo resultan virtualmente testimoniales. Servirán, a lo sumo, para dibujar un mapa de posicionamientos internos.

No así en Cambiemos. Si quisieran, los disconformes con el armado de Frigerio disponen de reglas de juego que podrían hacer efectivas sus quejas. Claro que para eso deberían antes tomar la decisión de enfrentarse a Frigerio, es decir, al gobierno nacional.

No hay que olvidar, además, que aquí no pesan sólo los dirigentes. Las PASO son a padrón abierto, vota todo el mundo, no sólo los afiliados a los partidos de la interna en cuestión.