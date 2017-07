Servicio Informativo / 29-07-2017

Guillermo del Pozo, el emprendedor que proponía la construcción de un tobogán en una de las colinas, finalmente retiró el proyecto esta semana ante el rechazo de varios sectores.

El Intendente, Domingo Maiocco, en declaraciones radiales, se expresó decepcionado por la respuesta que recibió del Pozo. “Más allá de si estaba de acuerdo o no con la instalación del proyecto en la colina, me dio tristeza que a un joven emprendedor no se le diera ni siquiera la posibilidad de expresar su idea en toda su dimensión”.