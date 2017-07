Castagnino solicita que se informe la planificación de obra pública en la ciudad

Locales / 13-07-2017

La concejal Isa Castagnino Xavier ingresó un pedido de informes dirigido al intendente Domingo Maiocco para que el secretario de Planeamiento, César Zucotti brinde un detalle de la proyección y ejecución de obras en la ciudad.

Motiva este pedido de informe las demandas de vecinos de los diversos barrios sobre la necesidad de obras y servicios. “Recorro diariamente distintas zonas y las demandas de los vecinos son cada vez mayor, interpreto que ya han pasado tres semestres, donde se tendrían que visualizar algunos cambios en la ciudad, pero hasta hoy, solo son demandas y pocas respuestas” aseguró la concejal.

“Esta gestión está gastando el segundo presupuesto y desde el Concejo hemos acompañado cada uno de los pedidos de emergencia que ha planteado el Ejecutivo, porque comprendemos que si se realiza una declaración de emergencia es porque el gabinete analizó determinadas respuestas, a través de alguna contratación directa para evitar los amplios plazos administrativos y dar una solución en forma más urgente. Lamentablemente esto no ocurre” recalcó Castagnino.

Algunos ítems del proyecto legislativo asegura que si bien ha transcurrido el plazo perentorio del dictado de los decretos declarando las emergencias, que otorgan potestad a las autoridades del Departamento Ejecutivo para que atiendan mediante un régimen de excepciones y que aún los vecinos siguen peticionando ante la ausencia de respuestas concretas; en virtud de velar por el desarrollo y crecimiento de la ciudad es importante considerar la planificación como uno de los pilares de la gestión de gobierno municipal, para garantizar un desarrollo integral de la comunidad victoriense.

Finalmente la edil aclaró: “Es importante decir que cuando desde el Concejo se hace un pedido de informes, no va en contra de nadie, sino es preguntar lo que no se ha comunicado correctamente o se desconoce, hoy la gente nos pregunta cuales son las obras que se van a desarrollar durante el resto del año y uno no sabe que responderle, quizás existe una planificación, pero no se conoce” planteó.

Para responder

La concejal Castagnino le solicita al presidente municipal, que tenga a bien informar al Concejo sobre las obras planificadas (descripción del proyecto y memoria descriptiva) por la diversas áreas dependiente de la Secretaría de Planeamiento hasta el 31 de diciembre del corriente año, inclusive.

También requiere la cantidad de obras de construcción, reparación y ampliación que fueron adjudicadas por las diferentes modalidades de contratación; ya sea directa, concurso de precios, licitación privada o pública en los años 2016 y 2017; y también un detalle de cada una de las calles de la ciudad donde se realizaron obras de pavimentación y cordón cuneta.