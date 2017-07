Anses habilita una línea telefónica para reclamar por la suspensión de Plan Progresar  

Interés General / 17-07-2017

El jefe de la Regional Litoral de Anses afirmó que el organismo recibió un listado actualizado del Ministerio de Educación de Nación con los beneficiarios del plan Progresar de nivel superior y universitario.

El Director Regional, Sebastián Mastropaolo junto al coordinador Provincial del Anses, Juan Domingo Zacarías y al jefe oficina Victoria Gaston Bagnat, en oportunidad de su visita a la próxima nueva sede de Anses en Victoria.

Sebastián Mastropaolo habló de “suspensiones” e hizo la aclaración: “Yo no diría bajas porque se puede rectificar y se puede activar nuevamente”. Así inició las respuestas a una serie de consultas el jefe de la Regional Litoral de Anses que comprende 22 unidades de atención integral y 14 oficinas, distribuidas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos

El funcionario de la Regional comentó que hay dos causas por las que se puede suspender el beneficio: una, porque los alumnos no hayan cumplimentado con la regularidad y la cantidad de exámenes que determina cada una de las carreras, requisitos que están estipulados en el marco de la relación de las universidades e institutos terciarios con el Ministerio de Educación de la Nación, dependiendo del estudio que esté cursando el joven; y la segunda, la dilación con respecto a la información que el Ministerio de Educación recibe de institutos terciarios y universidades y transfiere a la Administración.

“Anses tiene comunicación directa con el Ministerio de Educación de la Nación; no interactúa directamente con institutos o universidades. En la nómina de alumnos regulares que dieron cumplimiento efectivo a todos los requisitos de cada una de las carreras, aparecieron situaciones en las cuales, alumnos no estaban informados. Por esa razón, desde Anses reclamamos al Ministerio, desde donde se informó que había un faltante de información respecto de algunas instituciones. Reclamaron desde el Ministerio y se reenvió esa nómina más completa para que Anses pueda disponer el pago”, dijo Mastropaolo al explicitar cómo funciona ese circuito. “Obviamente, -acotó- sin la información pertinente del Ministerio de Educación no se puede emitir el pago. Es necesario validar esa información con Educación para poder establecer que ese alumno ha cumplimentado con todos los requisitos”. Definió lo ocurrido en ese sentido como un “inconveniente puntual”.

Que es lo que debería hacer entonces cada uno de los beneficiarios que vio interrumpido el cobro del beneficio?. En material difundido por la agencia de noticias APF, el funcionario explicó: “Lo primero que puede hacer cada uno para quedarse tranquilo que va a cobrar y cuándo, es ingresar a la página de Anses, buscando el link de Progresar, y en el mismo -poniendo su DNI y una clave- se va a informar cuándo y cuánto va a cobrar. Es el primer paso para que se queden tranquilos: si tenían suspendido el beneficio se volvió a activar porque la nómina vino completa. Y, para los casos que reconozcan y puedan demostrar que han cumplimentado todos los requisitos, y por alguna razón siguen con el beneficio suspendido, nosotros habilitamos una de las líneas del 130. Llaman a ese número hacen la consulta por Progresar, lo van a atender de manera particular, se analizará la situación y el camino a seguir para rápidamente dar de alta otra vez el beneficio”.