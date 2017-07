Actividad comercial en las siete colinas, remando en “dulce de leche”

Interés General / 03-07-2017

El estancamiento de la economía, sumado a los aumentos de las tarifas, y la presión tributaria están llevando a los comercios a unos de sus momentos más críticos. En ese contexto, ¿Cómo se explican el boom de nuevos comercios en el centro de la ciudad?. Según el último relevamiento de CAME, Victoria es una de las cuatro ciudades con mayor cantidad de trabajo ilegal junto a Paraná, Concordia, y Concepción del Uruguay. Y a nivel nacional se ubica en el puesto 40.

Daniel Reffatti. Centro Comercial Victoria. Coincidiendo con los operativos a nivel nacional de las últimas horas, el dirigente asegura que la CAME tiene buen diálogo con el gobierno nacional, y varias de las preocupaciones de los comerciantes, están en agenda del Gobierno.

Daniel Reffatti es presidente del Centro Comercial Victoria, entidad socia activa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Presidente del Consejo Provincial de comercio Interior (COPROSIN), Vice presidente de la Cámara de Automóviles Usados, e integrante de La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En diálogo con La Semana el dirigente analizó un abanico de temas que afectan a uno de los núcleos económicos más importantes de la ciudad.

Negocios que cierran, negocios que abren

Cincuenta negocios cerraron sus puestas durante el 2017, sin embargo otros tantos abrieron aunque para el Centro Comercial, la calidad laboral no es la misma. “Los que cerraron eran negocios que daban trabajo genuino, en cambio muchos de los que ahora abrieron, buscan la subsistencia, ya que muchos son productos de pequeños capitales, o ex empleados que invirtieron su indemnización….Vemos como muchos locales abren y a los tres meses cierran, porque no son sustentables”, tal vez esta sea la razón que explica la inversión en lo que es uno de los peores momentos para el sector, donde la rentabilidad es baja, y los gastos fijos muy altos. En este último punto se encuentran el sinceramiento de tarifas que llevó al cierre de muchos locales. “ La tarifa eléctrica de un supermercado ronda entre los 15 mil y 30 mil pesos…Una verdadera fortuna en relación a lo que se pagaba hace dos años”, ejemplificó Reffatti. No todo son saltos al vacío, algunas empresas ven la oportunidad o manejan proyecciones y por eso se instalan en Victoria.

Temas en agenda nacional

El Centro Comercial de Victoria es socio activo de la CAME, y según informó el entrevistado, hay data que existe un buen diálogo con el Gobierno Nacional, donde ya están en agenda dos o tres temas que hace tiempo se están planteando desde el sector: encontrar una alternativa para bajar la presión tributaria, y una regulación para el tema de Juicios laborales.

Para Reffatti un importante logro es la Ley Pyme, e invitó a los emprendedores a gestionar el certificado correspondiente. “Quienes saquen el certificado tienen importantes beneficios….Queremos que las Pymes sean sustentables en el tiempo, y para esto la única manera es que los gobiernos nacional, provincial y local bajen las tasas y los impuestos”.

En busca de una matriz comercial

Recientemente el Centro Comercial firmó un convenio con el municipio en busca de tener más injerencia en el tema de habilitaciones, para desarrollar una “matriz comercial”. “Queremos tener una base científica para saber dónde estamos parados, cuantos comercios tenemos, cuántos empleados, ubicaciones, determinar cuáles nichos están ocupados, y cuales faltan. Con esta información podemos llegar a sugerir a los inversionistas los mejores lugares para su desarrollo, y cuales ya están saturados. De lo contrario, pasa como con las pollerías que tenés cuatro en menos de 300 metros…O ahora las jugueterías, donde el mercado no puede sostener….Es necesario que haya emprendimientos comerciales en los barrios. Esto es posible si el municipio se lo propone, incentivando a través de la reducción de tasas, llevando servicios, instalando una oficina que favorezca el desarrollo comercial, que a su vez genera trabajo en la zona, y mejora la calidad de vida”.

Supermercados chinos

Los supermercados de capitales orientales es un tema que hace años genera discusión en la ciudad. No se respetan la prohibición de la instalación a 400 metros de otro local similar, y hay quejas por la precariedad laboral, y el reincidente cambio de razón social. Al respeto Reffatti no niega el problema, aunque aclaró que el incumplimiento de la ordenanza se dio en solo un caso. “El problema lo tenemos con el supermercado en la zona del club Newels, ubicado en una zona inapropiada. En su momento lo denunciamos ante el Intendente de la anterior gestión, pero a pesar de estar la ordenanza vigente, igualmente se le dio la habilitación”.

Saladitas, vendedores ambulantes, tiendas bolivianas

El monotributo como tantas cosas en la Argentina, empieza como una interesante alternativa para ayudar a los sectores bajos sociales y con el transcurso del tiempo se degenera totalmente. No son pocos los comerciantes que afrontan las cargas sociales de sus empleados que plantean competencia ilegal por parte de tiendas de origen boliviano donde casi todo los que trabajan son monotributistas, y están pidiendo que se legisle para regular la actividad.

En cuanto a los emprendimientos bolivianos. Reffatti señaló que ya se advirtió la problemática, y en la provincia, “En Victoria solo hay dos, pero en el resto de la provincia han proliferado enormemente….No existe una regulación y las autoridades no se han detenido a analizar el problema”, expresó.

Por los manteros, vendedores ambulantes y saladitas, el comercio Pyme perdió 67 mil millones de pesos en ventas en el 2016. La venta en negro viene creciendo exponencialmente en Argentina. Frente a la falta de controles, en muchas ciudades proliferan las ferias urbanas informales y los manteros. Se estima que hay 656 saladitas en 109 ciudades del país, con 61.721 vendedores. Además, en 455 ciudades se encontraron 27.070 manteros. Por el comercio ilegal, el Estado y las provincias dejarán de recaudar más de 16 mil millones. Según el último relevamiento de CAME, Victoria es una de las cuatro ciudades con mayor cantidad de trabajo ilegal junto a Paraná, Concordia, y Concepción del Uruguay. Y a nivel nacional se ubica en el puesto 40.

Para Reffatti el problema principal hoy en las siete colinas no pasa tanto por La Saladita “que no ha crecido”, sino por los vendedores ambulantes. “Son vendedores que llegan de Rosario a la mañana y a la siesta se van…Muchos dirán que es gente que se la está rebuscando, pero no ven al empresario importador que está detrás, que compra los containers cerrados y los revientan en la zona con estos vendedores”…

Venta de automóviles usados

Como comerciante dedicado a la venta de autos usados, e integrante de la Cámara que los nuclea, Reffatti vive en carne propia la crisis que está golpeando al sector. “Estamos en un panorama muy parecido al del 2001. Hoy las terminales de venta de 0 km trabajan con tasa bonificada del 0 %, mientras que nosotros, que hacemos el trabajo sucio porque esos autos no los pueden vender, lo hacemos con el 28 y 38. Necesitamos urgente que bajen las tasas”

Ponerse la camiseta

La semana pasada abordamos en este semanario la problemática de los juicios laborales, y si bien Reffatti considera que no existe una industria del juicio, entiende que debe haber una regulación. “Nosotros sabemos de casos de una misma persona que en un año hizo dos y hasta tres juicios laborales….Es lamentable pero la problemática es una realidad”.

El recurso humano es hoy uno de los problemas de mayor difícil resolución. Es así que el Centro Comercial de Victoria sale al cruce con una serie de capacitaciones mensuales para ayudar a que el empleado “se ponga la camiseta de la empresa”. “Tenemos 60 capacitaciones mensuales on line y una presencial, que apunta a empleados y a gente que no esta trabajando…Pero también es necesario empezar a cambiar la mentalidad de los comerciantes, que deben generar estímulos para logra el compromiso de sus empleados…Hay que cambiar el paradigma del empleador, para comenzar a armar equipos de trabajo, y logar que se amalgame el empleado con el proyecto laboral”.

Estancamiento

Según CAME, las ventas por el Día del Padre cayeron un 3,6 por ciento en relación al año anterior.

“ Si uno recorre los comercios por la tarde te das cuenta que prácticamente no se mueven las vetas. Por esto estamos tan preocupados por el estacionamiento medido, y pedimos por lo menos que se considere dejar sin efecto después de las 13:00”

Uno de los inconvenientes que se presenta también es la falta de más bancos de primera línea para conseguir promociones y logar un incentivo en las ventas. “Es muy difícil este tema porque los negocios chicos sobreviven con el financiamiento. Estamos contactando con la gente de Mercado Pago para solucionar el tema del posnet y generar una alternativa que impulse las ventas”

“En todos los rubros el parate es muy grande. Algunos piensan al comerciante como un empresario, cuando en realidad en mucho de los casos, es un independiente que no tiene garantizado llegar a fin de mes…..Estamos como remando en el dulce de leche y nos miramos las caras pensado, cuando nos tocará a nosotros”.

Casino

“Para nosotros como entidad no hay dudas. El Casino tiene que pagar la tasa como cualquier comercio o empresa”.

Política

“Maiocco es una persona abierta con al que puede sentar a hablar. Nunca permitiremos que el Centro Comercial sea utilizado como una tribuna para castigar una gestión porque nosotros nos consideramos socios del Gobierno de turno, porque el comercio local con el pago de la tasa aporta el 48 por ciento de lo entra bajo todo concepto a la Municipalidad”.