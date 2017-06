Vialidad Provincial no recibe a la Sociedad Rural de Victoria

Servicio Informativo / 02-06-2017

Vialidad Departamental tiene orden de no hablar con la prensa. Los recursos a la zonal XVI llegan a cuenta gotas, y los productores deben sacar la cosecha si o si, en medio del barro y en caminos destrozados. Un círculo vicioso con responsabilidades en todos los sectores.

Camino entre Seguí y Don Cristóbal. Sin palabras.

¡Ripio!, pide un vecino de un campo entre Seguí y Don Cristóbal, y envía la foto que grafica esta nota. Si el lector se proyecta por un instante comprenderá la dimensión del problema cotidiano para muchas familias de la zona rural. Pero las consecuencias económicas también alcanzan, tarde o temprano a los de la ciudad. El estado de los caminos secundarios o de la producción, es un problema que no puede ignorar nadie, en especial en una comunidad como la de Victoria, donde gran parte de la economía se motoriza de la mano de lo que produce el campo.

Las trillas estuvieron muy complicadas en la región por la cantidad de agua caída que saturo los suelos. Las recientes lluvias agravaron la situación pero la cosecha de alguna forma hay que sacarla.

Los precios de la soja no fueron los esperados por los productores, pero los rendimientos fueron altos, lo que logró compensar un poco los números, pero siguen siendo muy ajustados, para la mirada del productor. Los maíces fueron buenos, y hoy el cultivo ofrece un panorama más estable que la soja.

Referentes de la Sociedad Rural de Victoria, abrazaron con agrado la llegada al frente de Vialidad Provincial de Alicia Benítez, pero “el amor que acabó pronto”, ante la compleja situación de la Departamental XVI de Victoria, y la falta de espacio en la agenda de la funcionaria para los dirigentes ruralistas. Por alguna razón, lo que debería ser una cuestión de rutina, – el que se reúnan dirigentes ruralistas con el órgano provincial- , no está por ahora en los planes de la funcionaria. En el ámbito local, el nuevo responsable de la Zona XVI de Victoria, Iván Schnaider, tampoco se abre al dialogo, y a los medios los delego con un encargado de prensa, que solo maneja información estándar de poca relevancia. Tanto Benítez, como Schnaider cuentan con algunos avales por su desempeños anteriores, por lo que, su falta de diálogo no ha pesado en el crédito de los productores, pero no se sostendrá por mucho tiempo si no se ven resultados.

Por el momento, tras la escandalosa reunión con los presidentes de las Juntas de Gobierno, con la cúpula de Vialidad en Victoria, se empezó a ver un poco más de movimiento en los caminos, y llegaron un 7 mil litros de gasoil, se repararon algunas máquinas, y se liberó algo de dinero. Pero el panorama todavía no es alentador.

“Creemos que hay una cuestión política, porque a nosotros no nos atiende, sin embargo si recibe a los productores particulares. Además todos los departamentos que no son del color político del Gobernador como Victoria, Nogoyá y Gualeguay, donde hay municipios de Cambiemos, no les llega plata para arreglar los caminos”, expreso Eduardo Grimaux, dirigente de la Sociedad Rural, en una reciente nota periodística con el programa “Radionoticias” que conduce Sergio Retamal por FM 90.3-.

La realidad es que empleados de Vialidad Provincial, y personal de los productores, trabajan en lo diario para sacar la cosecha, la producción de los tambos, y no hay que olvidar a la misma gente que debe circular por estos caminos. Para Grimaux, “hasta que no se haga una reforma tributaria amplia, vamos a seguir caminando por la cuerda floja….Hacen falta analizar el Iva, el impuesto al cheque, las tasas de financiación….Para el que no está en el tema, cree que los 4100 pesos que obtenemos por una tonelada de soja va todo para el productor, o no analiza que para que el novillo llegue a los 400 kilogramos a los que se vende, primero pasaron 18 meses en el campo, con alimento y sanidad….La realidad es que los negocios están muy acotados”.

Así provincias como Córdoba, Santa Fe, o Buenos Aires padecen las consecuencias por la falta de infraestrutura básica y claves para el desagote de las grandes lagunas, en Entre Rios, el principal problema lo representan los caminos de la producción. Con lluvias casi todas las semanas, los productores se ven la obligación de cosechar en el barrial, con las consecuencias para los campos y los caminos, y el problema lejos de solucionarse, se agrava. “La semana pasada, aun con una 4×4 en la zona de Montoya nos quedamos empantanados, y tuvimos que esperar tres horas hasta que un productor lograra sacarnos….Es imposible andar”, cuenta el Ingeniero del Inta Victoria, Raúl Brasessco. ““Cuando pasan años sin mantenimientos de los caminos, es complicado producir. Cuando el productor local gana, paga las cuenta, gasta, cambia la camioneta…, y genera un efecto multiplicador”. En otra parte de la charla, Brasessco defendió a los productores que durante años hicieron monocultivos. Para él el productor “no tenía opción”. “Hoy si deposita lo que invierte en el campo a plazo fijo, gana lo mismo y no se tiene que preocuparse por si llueve….El país necesita de gente que produzca, y que terminemos con la dicotomías de si los gobiernos apoyan el campo o la industria, porque no hay problema para que a ambos sectores les vaya bien”, opino.

Camiones

El panorama de los camioneros se complica año a año, porque cada vez les es más difícil ingresar para sacar las cosechas, y por el aumento de los peajes y los insumos. En Victoria, además se están dando otros conflictos, como la falta de contratos a transportistas locales, la independencia del productor que incursiona en el rubro con sus propios camiones, y las peripecias que ofrece la ruta, hasta descargar en puerto.

También hace falta cultural y poder de policía de Vialidad para evitar la sobrecarga de camiones que irresponsablemente superan los 36 mil kilogramos de carga, destrozando los caminos de tierra y también las rutas. Recientemente en la zona de Hernández, un camión con 40 mil kilogramos destrozo en minutos el trabajo de semanas en un camino vecinal, donde Vialidad y vecinos habían trabajado para reestablecer 2500 metros de calle. En este caso, la culpa no es solo del Estado.

Se presentó proyecto de ley

El Senador Roque Ferrari, presento esta semana un proyecto de ley, para trata de ofrecer una herramienta que permita poner en marcha nuevamente los engranajes de mantenimiento de los caminos de la producción. El mismo pretende generar una acción “ágil, transparente, y de ejecución casi inmediata”, entre vecinos y Vialidad para lograr concretar mejoras en la zona. “El o los vecinos del lugar, deberán presentar un proyecto donde conste el trabajo que hay que realizar en la zona y los costos, que correrán por cuenta del vecino. Vialidad lo analizará, y en un plazo perentorio, no mayor a una semana, debe autorizar o rechazar la obra. Asimismo una vez finalizado el trabajo, en un plazo no mayor a 30 días, el gobierno provincial debe reintegrar la inversión al vecino”, explico el senador, a grandes razgos, a La Semana.

Ley de arrendamiento.

Para el Ing. Raul Brasessco es imperioso avanzar en una ley de Arrendamientos. “Se necesita con urgencia una ley, que obligue contratos a más largo plazos. En nuestra zona se arrenda hasta por una campaña, esto no es sustentable. Hace falta una ley que se adecue a esta época y que se cumpla. Hay muchos dueños de campos que son rentistas, que solo van tras la mayor renta, sin importar lo que pase con el campo en el tiempo.”

Por otra parte varios arrendatarios, no ven con buenos ojos estar atados por varios años en un contrato, y argumentan que una buena respuesta de ambas partes, genera un vínculo de negocios que en muchos casos supera ampliamente los cinco años que propone el proyecto.

Ampliación del plan de pagos para Productores en Emergencia Agropecuaria

Venció el 19 de mayo

La Administradora Tributaria de Entre Ríos informó la ampliación de la posibilidad para ingresar al Plan de Facilidades de Pago para la cancelación de las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto Inmobiliario Rural, y Subrural, e Impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuyos vencimientos operaron durante el período del 15/12/2015 al 15/12/2016, para aquellos productores agropecuarios afectados por el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, en el marco de los Decretos Nos. 411/15 MP y 879/16 MP, y que hubieren tramitado el correspondiente certificado de emergencia.

Las obligaciones tributarias correspondientes podrán ingresarse en hasta dos (2) cuotas mensuales y sin interés de financiación con vencimiento los días 5 de junio y 5 de julio del corriente año respectivamente.

Dicho plan es solo para los contribuyentes específicamente comprendidos en la emergencia, quienes ya pueden concurrir a las oficinas de la ATER para formalizar el mismo.