Vandalismo en la Vieja Estación

Servicio Informativo / 20-06-2017

El pasado fin de semana ocurrió un hecho de vandalismo en nuestra ciudad. Autores que se desconocen, rompieron y arrancaron los arcos de hierro instalados en el predio de la Vieja Estación que servían para disfrutar del fútbol en el sitio.

La instalación de los “tres palos” fabricados y diseñados por trabajadores municipales dependientes del corralón municipal que con gran esfuerzo habían completado las tareas para que este viernes se produjera la tan anhelada inauguración, empañada por este hecho repudiable produciéndole daño a los vecinos que habitualmente practicaban fútbol en el lugar.

El Coordinador de Deportes Social, Carlos Firpo, confirmó que “desgraciadamente en una recorrida que realicé el fin de semana me encontré con este panorama desolador que en este caso no perjudica al gobierno municipal, sino que abate a la sociedad de Victoria ya que aquí vienen a jugar chicos y grandes” y agregó que “son situaciones que no podemos comprender”.

Además informó que se ubicará a un sereno en la zona para que se ocupe de resguardar los flamantes bancos del Parque Pancho Ramírez, recientemente instalados, los juegos de la Plazoleta de la Prefectura que en dichos de los empleados municipales que cumplen sus tareas habituales en la dependencia se encuentran con tuercas flojas de las hamacas luego de cada fin de semana –con el posible causal de algún accidente– y la zona en general.

Finalmente, el funcionario solicitó a los vecinos que “nos ayuden a cuidar estas obras, que si ven alguna persona dañándola avisen inmediatamente al 147 de Atención al Vecino así podemos tomar intervención, porque los recursos que se invierten aquí como en cualquier lugar de la ciudad son de todos y los debemos preservar”.