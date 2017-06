Soemver presiona el Intendente se toma su tiempo para firmar los pases a planta permanente

Locales / 18-06-2017

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soemver) se espera una audiencia para cerrar el pase a planta permanente de 50 empleados municipales y otras tantas recategorizaciones.

El lunes en asamblea el gremio municipal puede decidir medidas de fuerza

Recaudar para el pago del aguinaldo de los empleados municipales prácticamente paralizó algunos sectores del municipio durante esta semana, por eso no extrañó que no llegara a buen puerto la audiencia que esperaba el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soemver) para cerrar el pase a planta permanente de 50 empleados municipales y otras tantas recategorizaciones. El decreto se hace esperar, y no se si sabrán, que los cincuenta nombramientos no son todos para Soemver, e incluso en la lista hay gente que no está afiliada a ninguno de los gremios.

El delegado, Jorge Muñoz, llamó el jueves a conferencia de prensa y habló de rumores de cortes de jornales, de excesos de horas extras en algunos sectores y de reducción en otros, por lo que convocaron a una asamblea el lunes a las 13:00 en el municipio para exigir la firma de los decretos por parte el Intendente.