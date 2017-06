Sobre las actividades de la Universidad Adventista del Plata

Regionales / 22-06-2017

El Mag. Rizzo se entrevistó con el presidente de la CONEAU El 6 de junio, invitados por el Dr. […]

El 6 de junio, invitados por el Dr. César Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), el Mag. Horacio Rizzo y el Mag. Gabriel Pérez Schulz, rector y vicerrector académico de la Universidad Adventista del Plata (UAP), respectivamente; y el Dr. Milton Mesa, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, estuvieron en esta casa de altos estudios de la ciudad de Concepción del Uruguay. Las autoridades de la UAP fueron secundadas por los equipos de la Secretaría de Evaluación y Calidad Universitaria y de la Secretaría de Evaluación Institucional. La invitación surgió para presenciar el acto de rúbrica de un Acuerdo General entre la UCU y la CONEAU para implementar el proceso de evaluación institucional.

Allí, el Mag. Rizzo y el Dr. Sauret se entrevistaron con el Lic. Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). «En este encuentro pudimos reforzar los vínculos de la Institución con el ente evaluador —afirma el Mag. Rizzo—. Además dialogamos acerca de los proyectos que tiene la UAP, entre los que se cuenta el plan de sumar a la propuesta académica una Maestría en Administración (por sus siglas en inglés MBA). La idea es seguir reforzando la relación con la CONEAU; la entrevista que tuvimos en la UCU fue de gran importancia para la UAP y toda la región, ya que también se contó con la presencia de rectores de distintas universidades de Entre Ríos. En ese momento de diálogo con el director de la CONEAU, el Dr. Sauret presentó una solicitud de incorporar a los estándares de la Evaluación Institucional el tema de la vida estudiantil, poniendo como referente en esta área a la UAP. Recordemos que la UCU también cuenta con residencias estudiantiles que albergan a más de cincuenta estudiantes. Como resultado del encuentro mantenido se concertó una entrevista con el Lic. Pan, para fines de junio, en Buenos Aires, con el objeto de seguir tratando temas específicos —concluyó el rector de la UAP—».

El Dr. Mesa estuvo en Rosario y en Concepción del Uruguay

El jueves 8 de junio autoridades de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Adventista del Plata (UAP) viajaron hacia el Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR). El contingente estuvo compuesto por el Dr. Milton Mesa, decano de la FCS, y los doctores Daniel Heissenberg y Daniel Yáñez, director y vicedirector de la carrera de Medicina, respectivamente.

La Agenda dialogó con el Dr. Mesa acerca de este viaje y los motivos que persiguieron la visita: «Tuvimos la posibilidad de acompañar a la Dra. Paola Cabrini, docente en dos cátedras de la carrera de Medicina, quien defendió exitosamente su tesis en la Maestría en Educación dirigida a profesionales de la salud. Ella compone la primera cohorte de docentes que la UAP apoyó para formarse en este posgrado. La Universidad está invirtiendo en la capacitación de profesionales en el área de Educación como una cuestión estratégica institucional. Esta cohorte está compuesta por quince docentes, de los cuales seis ya han defendido sus respectivas tesis. El año pasado la UAP ha hecho lo propio con veintiséis docentes de la FCS para realizar esta maestría, quienes completaron el cursado este último domingo e ingresaron en la etapa de tesis. De esta manera, cuarenta y un profesionales de las distintas carreras de la FCS se están formando con una maestría en Educación. Lo interesante de esto es que, muchos de nuestros docentes, han elegido evaluar temas de interés para la Facultad. En el caso de la Dra. Cabrini, ella eligió hacer una evaluación descriptiva de uno de los procesos que tenemos como examen final en la carrera de Medicina: el Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). Esta es una oportunidad de crecer en calidad, volcando esta experiencia en el aula y en poder soñar con posgrados propios».

Además, el Dr. Mesa sumó detalles acerca de una cuestión que movilizó al grupo para realizar el viaje: «Una de las razones por las que nos llegamos hasta el IUNIR es que pronto entraremos en un nuevo proceso de acreditación de la carrera de Medicina. Por tal motivo, el análisis que hizo la Dra. Cabrini del ECOE, examen que es una innovación en la mayoría de las carreras de Medicina (en la UAP hace cinco años que se practica), nos ayuda a estimar el proceso de calidad de esta evaluación».

En otro orden de cosas, el Dr. Mesa actuó días atrás como evaluador para la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA), en la Universidad de Concepción del Uruguay. «Esta Asociación busca un espacio de diálogo para los decanos de las distintas escuelas de Medicina del país —explica el Dr. Mesa—. La participación en este ámbito está precedida por una evaluación de las nuevas carreras de Medicina. Estas solicitan la concurrencia de pares evaluadores de AFACIMERA para que lleven adelante el proceso de examinación. Siguiendo estos pasos, la carrera de Medicina de la UCU (que lleva dos años de cursado) solicitó esta visita, responsabilidad que recayó en el Dr. Ángel Pellegrino, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Aconcagua, y a mí. Elevado el informe a AFACIMERA se aceptó el ingreso de la UCU en esta Asociación. Cabe acotar que esta carrera cubre las necesidades de la costa del Uruguay, y están abiertas todas las oportunidades de colaboración (intercambio docente y en investigación) entre las carreras de Medicina de la UAP y la UCU».

Presentación de trabajos de investigación

El martes 6 de junio, en las instalaciones de la Universidad Adventista del Plata (UAP), los alumnos del segundo año de la carrera de Comunicación Social presentaron a la comunidad los resultados de sus trabajos de investigación.

La Agenda, dialogó con la Mag. Thelma Mirolo, directora de la Carrera, quien comentó: «Con los alumnos logramos exponer los diferentes proyectos realizados en la materia Introducción a la Investigación. El objetivo fue compartir con la comunidad cuáles son las inquietudes de los estudiantes, y qué se puede aportar para mejorar la vida cotidiana. El título de la jornada fue: «Investicom», espacio de extensión que surgió como un proyecto de innovación pedagógica. En esos términos, se requería evaluar cuál era la participación del público y se logró superar altamente las expectativas. Este tipo de actividades tiene la idea de mostrar lo que sucede dentro del aula, y generar entusiasmo en torno a lo valioso que puede ser investigar en el área de las Ciencias de la Comunicación». Algunas de los temas investigados fueron: Influencia de la promoción institucional en el desarrollo académico, social y personal del estudiante de la UAP; Efecto de las redes sociales; Percepción de la Filosofía Institucional por parte de los estudiantes de la UAP, entre otros.

Avances de investigación de Sistemas de Información presentado en evento científico

En el XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2017), realizado los días 27 y 28 de abril de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Federico Carrión, estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información, presentó el Póster: «MOOC: Propuesta y Medición de la Calidad Percibida».

Esta instancia representó una oportunidad para estrechar vínculos con referentes de otras universidades, quienes aceptaron la invitación a participar como expertos evaluadores a fin de enriquecer la propuesta final. El equipo de trabajo está conformado también por el Dr. Juan Manuel Bournissen y la Dra. Marisa Cecilia Tumino quienes felicitan a Federico por este logro e invitan a los estudiantes de Sistemas de Información y de toda la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración a participar en proyectos de investigación que promuevan la excelencia académica y profesional.

Se realizó el segundo ateneo sobre Reforma y Libertad

El 8 de junio, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Teología, se realizó el segundo ateneo organizado por el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión (CEDyR) de la Universidad Adventista del Plata (UAP), que tuvo como tema central el quinto centenario de la Reforma Protestante.

La Agenda, pudo dialogar con la Dra. Larisa Plenc, parte del equipo que conforma el CEDyR quien comentó: «El 2017 es un año muy importante para los protestantes, ya que se cumplen 500 años de la Reforma realizada por Martín Lutero; por eso decidimos realizar una serie de ateneos llamados Reforma y libertad. En esta ocasión nos estuvo acompañando el Dr. Nicholas Miller docente y director del Instituto Internacional de Libertad Religiosa en la Universidad Andrews. El catedrático ha estudiado durante muchos años acerca de la Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Reforma Protestante».

También, consultado por La Agenda, el Dr. Nicholas Miller, realizó una síntesis sobre alguno de los temas tratados en el ateneo: «Muchos han señalado que tanto Lutero como Calvino, han apoyado de alguna manera la persecución de minorías religiosas. Sin embargo, esto es pasar por alto las contribuciones que Lutero había hecho antes en su ministerio. El predicó y enseñó que todos tenemos el mismo derecho a estudiar la Biblia por nosotros mismos, y también que el mundo está dividido entre el reino terrenal y el celestial. Además, señaló que el gobernador del reino civil en la tierra no tiene jurisdicción en el reino celestial y, por tanto, no puede decidir sobre: qué es herejía y qué libros religiosos son aceptados. Aunque Lutero se haya alejado de estos puntos de vista iniciales, ellos fueron tomados por los anabaptistas quienes los transmitieron a los bautistas ingleses. Estos últimos fueron los que llevaron el mensaje a EEUU. Por lo tanto, Lutero ha jugado un papel muy importante en traer a la luz la semilla y los primeros frutos de la libertad religiosa.

La libertad religiosa siempre ha sido importante para los adventistas del séptimo día, por varias razones. Nosotros somos un grupo minoritario dentro del cristianismo y nos diferenciamos por guardar el sábado como día de reposo, tema que muchas veces trae problemas a los miembros en sus actividades. Como iglesia siempre hemos luchado por la libertad religiosa en los diferentes ámbitos; sin embargo esto no solo implica un mecanismo de defensa para los adventistas. Creemos que la verdadera libertad radica en un Dios que no fuerza u obliga a los individuos en cuestiones que tienen que ver con la elección de creencias. Estamos seguros que hay un mensaje mayor acerca del mismo carácter de Dios y su voluntad de sacrificarse en pos de la libertad humana. No se trata de mantener a nuestros miembros seguros, si no de proclamar un mensaje de la clase de Dios al cual servimos».

Finalizando, el Dr. Miller brindó su consideración acerca de su estadía en esta Universidad: «Estoy muy contento con mi visita a la UAP, me pareció un lugar magnífico, cálido y muy amigable. Es muy importante que esta universidad tenga su Centro de Estudios sobre Derecho y Religión, y que puedan tratar temas sobre libertad religiosa».

Falleció el Dr. Gunnar Wensell (1933-2017)

Nació el 9 de junio de 1933 en la ciudad de Santiago de Chile. Sus hermanos: Lilia, Karen, Erna y Waldemar.

Pasó la niñez con sus padres Paul Wensell y Mignon Block, que fueron misioneros en Chile, Argentina, Perú y Brasil.

Realizó parte de los estudios secundarios en el Instituto Adventista “Florida”, Vicente López, Bs.As. y los terminó en el Colegio Adventista del Plata en 1950.

Estudió Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1951-1956). Casado con Lissie Block, recién graduado y con la primera hija muy pequeña, partieron para servir como director y médico del Hospital de Chulumani, situado a 120 Km de La Paz, Bolivia.

En julio de 1959 y por un año, fue enviado a especializarse al Hospital Adventista de Takoma Park, en Washington, USA. Regresó para seguir sirviendo en el Hospital de Chulumani y luego pasó a Guayaramerín, lugar selvático con temperaturas de 40 a 45 grados todo el año, para hacerse cargo de un hospital que el gobierno cedió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tuvo que reconstruirlo y organizarlo. Allí estuvo tres años. De allí fue invitado a dirigir la Clínica Adventista de Juliaca (Perú, en las márgenes del Lago Titicaca) a 3000 m. de altura y clima muy frío. Permaneció por un año y medio.

En 1966 se integró al equipo del Sanatorio Adventista del Plata (SAP).

Al finalizar ese año, le llegó la invitación para dirigir el Sanatorio de Adventista de Asunción, Paraguay,. Allí estuvo durante un año y luego sirvió en el Sanatorio Adventista de Hohenau, Paraguay por otro año más.

En enero de 1969, fue enviado a especializarse en Urología al Hospital de Loma Linda, California, Estados Unidos. Completada su residencia, en abril de 1972 se reintegró al SAP como especialista de Urología, iniciando el departamento y la residencia en Urología. Durante los siguientes años, fue fundador de la Sociedad Argentina de Cirugía Transuretral y miembro de la Sociedad Argentina de Urología.

En el año 1979 viajó a Alemania para actualizarse, donde permaneció por un año y medio, regresando, luego, al SAP.

En el SAP fue médico urólogo y director general desde los años 1986 hasta 1998. Realizó una gestión muy fructífera: ampliación de las instalaciones del Sanatorio en la torre de internación, las nuevas instalaciones de cirugía, comedor circular y cocina y Centro Adventista de Vida Sana. También se mejoraron las instalaciones de lavadero y se renovaron las máquinas.

Su apoyo a la creación de la carrera de Medicina fue incondicional y decisiva para que, finalmente, comenzara a funcionar en la UAP en el año 1994.

Luego de su jubilación siguió ejerciendo la profesión hasta hace unos 4 años, el último tiempo en los consultorios del SAP, en Paraná, capital de la Prov. de Entre Ríos.

Fue Presidente Municipal de Libertador San Martín en el período 2007-2011, donde realizó una gestión prudente y progresista.

De trato sobrio y afable, de sonrisa suave, amante de la música y de la cultura en general, era grato verlo en actos académicos y culturales organizados no sólo por la UAP, sino por otras instituciones de Libertador San Martín.

Padre de cuatro hijos, abuelo de cuatro nietos y bisabuelo de dos bisnietos.

Es de destacar que, tanto entre los hermanos como entre los hijos y nietos, predominan las profesiones vinculada con las ciencias de la salud.

Pasó al descanso 7 de junio de 2017, animado por la esperanza bienaventurada, de la que participó desde su nacimiento.

Dr. Juan Carlos Priora

Agradecemos a la Dra. Ingrid Wensell de Stoletniy y a la Mag. Karen Wensell, por suministrarnos la mayor parte de esta información. JCP.

Se realizó la II Jornada de Música Argentina

Desde 14 y hasta el 15 de junio, en el Auditorio Raúl Cesan de la Universidad Adventista del Plata, se desarrolló la II jornada de Música Argentina. Organizada por el Instituto Superior Adventista del Plata (ISAP) y el Departamento de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria, esta segunda edición contó con la participación, como disertante y concertista, del guitarrista y compositor Marcelo Coronel; y del pianista César Lefiñanco, iniciador de este proyecto.

El programa dio inicio el miércoles 14 con un concierto de Música Argentina interpretado por Marcelo Coronel (guitarra) y César Lefiñanco (teclados). «La presentación estuvo dividida en dos partes —afirma el Prof. Lefiñanco—. La primera estuvo a mi cargo, con un solopiano en donde se incursionó en la música argentina académica y popular; y, la segunda, un sologuitarra a cargo del maestro Marcelo Coronel, quien interpretó algunas de sus obras en este viaje musical que tiene como foco de conocimiento a la música argentina».

Durante jornada del jueves las actividades iniciaron con un taller y charla, que estuvo a cargo de Marcelo Coronel, y que abordó el tema «Géneros del folklore argentino».

En la tarde, el programa continuó con la charla-debate «Autogestión: el músico en su laberinto».

El Ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende

Jaasiel, es un grupo que pertenece al Instituto Misionero de la Universidad Adventista del Plata. Cada sábado viajan a la ciudad de Paraná donde comparten una merienda, historias bíblicas y juegos con los niños de un comedor.

La Agenda, pudo dialogar con Matías Álvarez, miembro del grupo quien contó: «El barrio que visitamos cada semana es muy humilde y peligroso. Cierta vez, dos muchachos armados corrieron hacia dos chicos de nuestro grupo con el objetivo de tomar sus pertenencias. Los jóvenes se resistieron y fue un milagro que hubieran salido ilesos. Al llegar al lugar donde estaba el resto del grupo esperando, contaron lo sucedido y mientras seguían hablando, llegaron otros dos compañeros que dijeron: ‘Cuando intentábamos salir de la zona peligrosa, apareció un desconocido que se ofreció a acompañarnos hasta el colectivo. Esta persona nos acompañó al lugar cuidándonos en todo momento y luego desapareció’.

Sin dudas, vivimos dos milagros en el mismo día, y pudimos ver como Dios nos acompaña y protege mientras realizamos un trabajo misionero.

Es muy lindo sentir esa protección cada sábado, y ver como los niños nos esperan alegres y disfrutan aprendiendo las historias y cantos que les enseñamos».

Escuela de Colportaje

Desde el 12 de junio, se están desarrollando distintas actividades organizadas por el Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor (IDEC) de la Universidad Adventista del Plata (UAP), programa que es dedicado a los estudiantes que colportan y para aquellos que desean desarrollar esta actividad en el futuro.

Consultado por La Agenda, el pastor Miguel Rampogna, director del IDEC, comentó sobre la importancia de este ministerio y las actividades que se están desarrollando.

«Esta escuela de colportaje tiene el objetivo de brindar una capacitación especial a los alumnos que se están iniciando en este ministerio, y también a quienes tienen experiencia pero consideran necesario repasar algunos puntos. Al momento de tomar este compromiso, los alumnos tienen que tener en cuenta que esta tarea es un llamado que Dios les está haciendo para ser profesionales que se inserten en la sociedad para así influenciar positivamente a en las personas, mostrándoles lo lindo que es ser cristiano.

El colportaje se inició como una idea en la mente de Dios, y fue él quien ordenó que se siga adelante con un ministerio especial para distribuir publicaciones. Las personas necesitan de estos libros y Dios utiliza a los estudiantes para que muchos puedan tener este material y puedan cambiar su estilo de vida, hábitos y así conozcan a Jesús. Cuando los chicos piensan en servir, y entienden que Dios se los está pidiendo, lo hacen de tal manera que benefician a otros y al mismo tiempo se benefician ellos mismos».

Tesoros en vasos de barro

La Universidad Adventista del Plata (UAP) es una cantera de profesionales que han traspasado los límites geográficos del mundo para servir con excelencia y bondad. Miles de jóvenes son referentes en cómo una educación integral, basada en valores, puede transformar una sociedad más interconectada pero con menos sentido de proximidad y condescendencia con el «otro».

María Laura Rizzo es licenciada, profesora en Psicología y máster en Educación; y Diego Encinas es profesor de Enseñanza Primaria y en Ciencias de la Educación. Este matrimonio, formados en la UAP, demuestran día a día que, en las manos de Dios, podemos ser una herramienta viva en la misión divinamente dispensada.

Ellos son docentes en la escuela de modalidad en Educación Intercultural Bilingüe 941, Puerto Iguazú, Misiones, establecimiento que cuenta con 77 niños mbya guaraní de la aldea Yasy Porá (Luna bonita), que son atendidos por tres docentes y un auxiliar docente indígena, que es el segundo cacique de la aldea. Los alumnos de las aldeas mbya guaraní reciben la misma educación que en cualquier establecimiento escolar de Misiones, sumado a conceptos y saberes de la tradición indígena.

Los Mbya se caracterizan por su amplia movilidad, que mantienen en la actualidad con mayores restricciones. Sus asentamientos atraviesan los territorios de Paraguay, Argentina y Brasil. Para ellos el concepto de “territorio” supera los límites físicos de las aldeas y senderos, está asociado a una noción del “mundo” que implica un redefinición constante producida por la dinámica social y los movimientos migratorios. Su geografía incluye sectores compartidos por diferentes sociedades; en contraposición, sus aldeas o tekoa (“el lugar en donde realizamos nuestra manera de vivir”) no albergan otros grupos humanos, allí deben preservar los recursos naturales y mantener la privacidad de la comunidad. La tierra no es sólo un recurso de producción, es el escenario de la vida religiosa y las relaciones sociales, que le dan sentido a su existencia.

En diálogo con el programa Con otros ojos, que se emite por radio Estudiantil, Diego Encinas describe así su tarea: «Contamos con dos aulas plurigrado, lo que obliga que, algunos de los cursos, deban tener sus clases en la galería o en el patio de la escuela, claro está, dependiendo del estado del tiempo. Nuestra tarea se realiza con muchas tareas prácticas y con un contacto directo con la naturaleza. Tengo a cargo el primer grado y los niños llegan hablando guaraní. Mi vocabulario en esta lengua era muy pobre, así que tuve que luchar por ganarme la confianza de los niños. Hoy, puedo decir, que nos entendemos lo suficiente. Nuestra tarea comienza a las ocho,; al ser una escuela de jornada completa, si disponemos de cocineros, les brindamos el desayuno; de lo contrario, seguimos hasta el mediodía, momento en que servimos el almuerzo. Luego, las clases continúan hasta las 16:00. Debo aclarar que, para muchos de estos niños, el único plato de comida que reciben en el día es en la escuela. Con María Laura, mi esposa, estamos confiados en que estamos cumpliendo con el propósito de la educación cristiana, que consiste en llevar a los niños y sus familias a los pies de Jesús. Esto lo logramos con el ejemplo de todos los días, inculcando valores y ellos van notando la diferencia en el mismo trato personal. Uno aprende mucho de estos niños y ve la mano de Dios expresándose en la espesa naturaleza y en cada uno de sus pobladores. Muchas veces, los adultos de las aldeas vienen a compartir su cultura ancestral y, de esta experiencia, se aprende mucho. Los lunes, los docentes (sobre todo los del nivel medio) reciben clases de guaraní con uno de los nativos de las aldeas, cuestión que enriquece al momento de acercarse a los alumnos. Recordemos que ellos manejan tres idiomas: portugués, guaraní y español».

Consultado acerca del beneficio que ha acarreado desempeñarse en una escuela rural, Diego Encinas expresó: «Es un anhelo que teníamos hace tiempo. Estoy cumpliendo un sueño que me propuse antes de terminar mi formación en la UAP. Dios no solo me permitió trabajar en una escuela rural, sino también con las características particulares que tiene este establecimiento misionero. Estamos junto a mi esposa agradecidos por poder brindar lo que recibimos en la Universidad, que fue mucho, y brindarnos a toda esta comunidad mbya».

Al preguntarles acerca de si han tomado conciencia de la dimensión del trabajo que realizan, Diego Encinas afirmó: «Cuando lo hacemos nos damos cuenta de cuánto estamos aprendiendo de esta experiencia. Damos mucho, pero recibimos aún más en afecto, cariño y en el conocimiento de su cultura. Vivimos a cinco kilómetros de la escuela y nos transportamos en moto, pero, muchas veces, las lluvias condicionan nuestros viajes los cuales se deben realizar a pie, con mucho barro, pero con muchos deseos de llegar y encontrar el afecto de nuestro niños».

Al momento de dialogar con María Laura Rizzo, ella decía al respecto del lugar en el que le toca desarrollar sus tareas: «Como aclaró Diego, me desempeño en el nivel medio, en la Reserva Iryapú (“sonido lejano del agua”) en donde conviven cuatro comunidades, en 250 hectáreas de bosque nativo. Allí existen dos escuelas primarias y una del nivel medio en donde enseño, desde el 2016, materias que tienen que ver con la Formación ética y ciudadana, Psicología y Filosofía. Mi experiencia la puedo definir de esta manera: estoy sirviendo, haciendo misión como si estuviera en otro lugar del mundo, pero en mi propio país. Tener una nueva lengua, como el mbya guaraní, un idioma nativo que no es idéntico al guaraní paraguayo y aprender una nueva cultura, me ha desarrollado el interés investigativo, área que vengo desarrollando hace varios años. Tengo muchos proyectos en mi cabeza, pero en este momento estoy priorizando el aprender bien la lengua y conseguir una mejor comunicación con estas comunidades».

Al ser consultada sobre la experiencia y los beneficios que le ha traído este momento de su vida, María Laura Rizzo consignó: «Es mucho el bien que hemos cosechado de esta vivencia. La semana pasada fue mi cumpleaños y estuvimos de celebración con mis compañeros de tareas. Allí les comenté que, dos años y medio atrás, este festejo lo realicé en la UAP. Ahora, salvando las diferencias, mi sentir fue exactamente el mismo que estaba teniendo. El grado de satisfacción personal pasa por cuánto uno goza de lo que hace, sobre todo al momento de dar. Esta acción compensa el barro, el frío… Las clases las damos en un salón, ya que no disponemos de un lugar particular para ello, en el mejor de los casos, compartimos aulas con la escuela primaria. La satisfacción personal la encontramos en el logro de nuestros estudiantes. Ahora entendemos lo que Jesús hizo y hace por nosotros. Comprendemos lo que enseñó al decir “ama a tu prójimo como a ti mismo”».

«Imagen, actitud y comunicación»

El domingo 20 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata, se realizará el taller «Imagen, actitud y comunicación».

Este espacio de capacitación, organizado por la carrera de Asistente Ejecutivo y la Facultad de Ciencias Económicas, estará liderado por la periodista Patricia Rodó, miembro de la Asociación Argentina de Comunicación Interna y asistente de directorio de la empresa Everis Argentina. La disertante, además, se ha desempeñado como Office Manager en U.S. Equities Realty y desempeñado funciones en empresas como Baker & McKenzie, Puente Hermanos y Joyería Jean Pierre, entre otras.

El taller, compuesto de seis horas y dividido en dos módulos, está dirigido a estudiantes de la carrera de Asistente Ejecutiva, a asistentes y secretarias ya graduadas de la localidad, zona de influencia y de la Unión Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

La inscripción podrá realizarse completando el siguiente formulario https://goo.gl/forms/Atyu93SkGzjWcmyC3

La acreditación se realizará a las 8:30 y la capacitación incluye instancias teóricas, actividades prácticas y el material correspondiente.

