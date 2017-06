Sobre la nueva Ministra de Salud de la provincia

Sonia Velázquez aceptó el ofrecimiento del gobernador Gustavo Bordet el viernes por la noche, luego de que le fuera aceptada la renuncia a De la Rosa. El mandatario provincial le tomará el juramento de rigor a las 9.30 a Velázquez, quien hace casi 30 años cumple funciones en áreas de Salud. “Es una persona de mi más absoluta confianza. Hemos trabajado durante muchos años, ha sido funcionaria de mi equipo cuando fui ministro de Salud, representa una gran oportunidad para seguir trabajando en mejorar la calidad sanitaria de la población y llevar adelante un gran proyecto y plan en Salud”, aseveró Bordet.

Sonia Velázquez es oriunda de Nogoyá e ingresó como trabajadora a la administración pública provincial a fines de los ’80 y siempre cumplió funciones en áreas de Salud de la provincia. Se inició como miembro del equipo de Trabajo Social del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, a partir de 1987 y fue coordinadora de Planificación y Gestión de Emergencias Sanitarias hasta el final del primer gobierno de Jorge Busti (PJ). Estuvo en el proyecto PROMIN en la administración de Mario Moine (PJ) y también fue delegada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en buena parte del segundo gobierno de Sergio Montiel (UCR). Asimismo, en la tercera gestión de Busti fue nombrada directora de Salud Materno Infanto Juvenil de la provincia y luego pasó a ser coordinadora ejecutiva del Plan Nacer. Al asumir Gustavo Bordet, la nombró directora materno-infanto-juvenil del Ministerio de Salud y como coordinadora de la Unidad de Gestión de Programas de Salud y del Programa Sumar. Estuvo hasta marzo de este año, en que optó por renunciar, precisamente por notables diferencias con el entonces ministro De la Rosa, a quien sucederá en el cargo. La nueva funcionaria prácticamente no tuvo relación alguna con las administraciones de Sergio Urribarri, en sus dos gobiernos y siempre fue muy crítica del accionar del diputado provincial José Angel Allende y de las políticas instrumentadas a través de UPCN Entre Ríos. De hecho, Allende es en principio el más afectado por la renuncia de De la Rosa, ya que tenía cerrados varios negocios en el ámbito de Salud, que seguramente no tendrán continuidad en la gestión que inicia Velázquez o bien serán revisados para analizar su conveniencia en ámbitos del Estado entrerriano. Asimismo, no son pocos los allegados a Allende y vinculados a UPCN, que deberían ser renunciados en sus cargos, para dejar las manos libres a la ministra designada. Velazquez es graduada de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y cursó las maestrías en Salud Materno Infantil en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de Gestión de Sistema y Servicios de Salud, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).