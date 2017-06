Se realizará en Victoria el Encuentro de Mujeres Justicialistas del Sur Entrerriano

Politica / 05-06-2017

Cientos de mujeres participaron el pasado sábado de la convocatoria realizada en Feliciano, del Encuentro de Mujeres Justicialistas del Norte Entrerriano, y que tendrá su similar, para las militantes del sur de la Provincia en el mes de junio, con sede en Victoria, según lo adelantó la Ministra de Desarrollo Social, María Laura Stratta. El próximo se realizará durante el mes de junio, con fecha a confirmar.

Junto al Gobernador. La Ministra Stratta secundó a Bordet en el acto en Feliciano.

El acto fue encabezado por el Gobernador, Gustavo Bordét, secundados por la ministra Laura Stratta; la actual diputada nacional Carolina Gaillard; la titular del Inaubepro, Mayda Cresto.

Había otras mujeres de peso para el poder político entrerriano: Mariel Ávila, esposa del gobernador a quien acompañó en el palco durante todo el acto; la ex concejal radical que se pasó a las filas del peronismo, Roxana Villagra; las funcionarias provinciales Judith Abreu (responsable de la Rama Femenina a nivel partidario) y Miriam Bianqueri (a cargo de la subsecretaría de la Mujer; y otras dos mujeres que integraron la delegación concordiense: Cielo Pettit, funcionaria de Concordia y la esposa del intendente Enrique Cresto que también tuvo lugar en el palco, Leticia Ponzinibbio.

En Junio en Victoria

El encuentro en las siete colinas, aun no tiene fecha definida pero se concretaría dentro de “dos o tres semanas”. “Nos estamos moviendo los fines de semana, en función de la agenda del Gobernador. En Feliciano tuvimos un espacio de reencuentro, de compartir sentires, y donde el Gobernador dio un fuerte respaldo al rol que cumplimos”, comentó la ministra que, en entrevista radial con Sergio Retamal, reflexionó sobre los roles que actualmente esta cumpliendo las mujeres en la política. “ Se ha avanzado mucho, aunque siempre queda mucho por hacer en un largo camino que todavía tenemos que recorrer, pero las mujeres hemos ganado un lugar de respeto, porque hemos sabido ocupar todos los roles y los hemos hecho bien”, dijo Stratta.

No es una cuestión de género

La Ministra hizo referencia a una reciente entrevista para un medio digital en el que fue consultada sobre la efectividad del cupo femenino. “Creo que es una herramientas que nos permite participar…Si no existiera será muy difícil poder mostrar de lo que somos capaces, y de todo lo que tenemos para dar….Me planteaban que hay muchas mujeres que entraron y no sobresalieron, pero la legislatura también está llena hombres que no sobresalen, porque no es una cuestión de género, tiene que ver con cómo enfrentamos la función, y lo que ponemos para llevarla adelante.