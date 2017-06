Periodistas en la dictadura del presente

Interés General / 23-06-2017

El 7 de junio se celebró el Día del Periodista. Tres profesionales con varias décadas en los medios reflexionaron para La Semana, sobre diferentes temas relacionados a la profesión.

Escribir una nota sobre periodismo genera algo de pudor para quien no es de formación periodística, como es el caso del que escribe esta nota. Pero me envalenta el objetivo utópico, porque como la educación, la formación del periodista es un sueño imposible, que nunca termina, una meta que nunca se alcanza, un deseo insatisfecho. Tal vez por allí vaya la clave de los que elegimos ser comunicadores. Por eso, solo con una literatura del alta calidad no alcanza para hacer periodismo, más sí, con esa llama rústica y básica en la naturaleza inexplicable del ser que se pregunta y replantea, en un estado permanente de sospecha. En ese recorrido, un sinfín de matices forma la figura de un periodista. He aquí algunos trazos caprichosos en esta pintura inconclusa de los que se llaman “periodistas”.

La noticia

Carlos Del Frade, es periodista desde hace 30 años. En la charla con el programa “Puntos Comunes”, por Lt39 nos enfrenta a la problemática que enfrenta este derecho humano indispensable de la sociedad democrática, que es la información, y su tratamiento en las redes sociales. “No todo lo que aparecen en las redes sociales es noticia. A veces terminan siendo solo datos, porque responden solo a una de las preguntas constitutivas de la misma (qué, cómo, cuándo dónde, quien, y por qué). Porque la construcción de la noticias supone un trabajo riguroso, en buscar fuentes, testimonios, y eso no aparece en las redes sociales…Cualquiera puede opinar, pero no cualquiera puede informar.”

La Ética

Si la noticia es lo que interesa a la mayor cantidad de gente posible, entonces la posición del periodista parece bastante clara: estar del lado de las mayorías. “El compromiso social del periodismo nunca se va a modificar”, dice el periodista Luis María Serroels, que a puntos de cumplir 75 años, supo sobrevivir en sus 55 años de profesión, a las dos horas de esperas para poder hablar por teléfono de larga distancia desde Paraná, hasta enfrentar la noticia en el 2017, con lo que él califica como “rudimentarios elementos”, ante la avasallante tecnología que impone la dictadura del presente. Para él el gran guardián de su trabajo es “la ética”, y resume al periodismo en: “Condenar el mal que se hace, y pedir por el bien que no se hace”.

Las plataformas

Victor Elizalde, “da vuelta por los medios”, desde 1976, y dice que se descubrió periodista cuando ya ejercía la profesión. “El periodismo es una profesión de riesgo, mal paga, y que se está yendo al carajo a partir de la aparición de los nuevos soportes….Hoy estar en un solo medio es no existir. Tenés que aparecer en voz, en imagen, escrito…, porque existe una intervinculación en los soportes donde el ciudadano común accede más rápido a la información que el periodista, pero donde no le da una resolución profesional”. Crudo y sin vueltas, “El Tigre”, como lo conocen en el ambiente, se muestra preocupado por el presente de la profesión, y por consiguiente de la comunidad, porque entiende que las redes atentan con la posibilidad de profundizar en el análisis de los temas, “La foto del celular va más rápido que lo que necesita el periodista para contar en una página…..Además no tiene el tiempo, y tampoco le interesa consumirlo”. En el mano a mano de la charla una luz de esperanza alienta un posible futuro para “ese periodismo”, y es que siempre va a haber “ese consumidor”, minoritario, que requiera de algo reflexivo, con investigación, y profundo. Para saciar a ese receptor, tal vez sean las nuevas plataformas las que deberán sostener a las tradicionales.

En búsqueda de una definición, Elizalde prefiere citar a Gabriel García Márquez: “ El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.”

Periodismo militante

Fue una de los debates internos de la profesión que más se abordó en los últimos cinco años, y Del Frade nos interpela buceando en la historia, con el mismo acontecimiento que despierta esta nota. “ En el día del periodista se recuerda justamente la fundación de un periódico militante como fue “La Gazeta de Buenos Ayres”, órgano oficial de la Revolución de Mayo, donde Mariano Moreno decía que había que publicar solo lo bueno, y no podía haber críticas….Ese origen es militante….Ahora cuando el militante cobra un suelo que es muy superior a la media de cualquier trabajador de prensa, entonces estamos frente a algo que no tiene que ver con el periodismo, sino con la propaganda política”.

A los estudiantes de periodismo. “Nunca se dejen robar el sueño de que las palabras pueden transformar la mundo. Son las palabras las que nos hacen seres humanos. Cuando no hay palabras, hay violencia”. (Carlos Del Frade)

A los estudiantes de periodismo. “No está garantizada la formación de un periodista solo con el analítico de las materias aprobadas….Como también les digo que para ser periodista tienen que serlo antes de entrar a cursar la carrera” (Luis María Serroels)