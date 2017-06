Paritarias estatales: “el gobierno está cerrado en el 21 por ciento”

Servicio Informativo / 16-06-2017

Luego de la reunión paritaria con el Gobierno, el secretario General de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), José Allende, señaló que la nueva oferta del Gobierno es “totalmente diferente” y resultado de “la lucha de los trabajadores”

“La lucha evidentemente dio resultados, las movilizaciones realizadas por UPCN, los paros, todas las medidas de fuerza que hicimos hoy se reflejan en una propuesta totalmente diferente sobre la que no adelantaremos ninguna opinión sino que la someteremos a la discusión de las bases”, informó Allende.

A la vez, señaló que el gremio convocará a las bases entre este viernes y el lunes para llevar ese mismo día una respuesta en el nuevo encuentro con el Gobierno.

“El Gobierno estaba absolutamente cerrado en el 21 por ciento, y sin retoques como piso salarial o algunos códigos que no son bonificables. Hoy la propuesta es totalmente diferente: primero el 21 va al 23 por ciento, el piso salarial va a 12 mil, lo que es más de un 30 por ciento de aumento; pases de un código no remunerativo a ser remunerativo lo que influirá en la antigüedad y traerá uno o dos puntos más de acuerdo a la antigüedad y categoría de cada agente”, según analizó el sindicalista

También apuntó que se aplicará el mismo concepto para el sector de enfermería. “Cuando hablamos de los mínimos (se trata de) respetar las diferencias horarias porque, si no, evidentemente habrá un perjuicio para ese sector. (Además habrá) una recategorización en la que el mes que viene empezaremos a trabajar. En esta época de ajuste, donde hay un Gobierno nacional que aprieta permanentemente al sector del trabajo, fundamentalmente del Estado, nosotros queremos tener tranquilidad para nuestros trabajadores, por lo que incorporamos no sólo una recategorización sino el pase a planta permanente y reconocimiento de estabilidad. Creo que estamos satisfechos en la lucha de UPCN, la tranquilidad de conciencia de que no entregamos a los trabajadores, que los defendimos”, finalizó.