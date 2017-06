Para Garcilazo el abogado Zucotti no aportó ninguna prueba contundente en la causa que generó  

Politica / 26-06-2017

El ex intendente Darío Garcilazo afronta una causa a raíz de una denuncia del funcionario maioquista, César Zucotti. Hasta el momento la causa está en etapa de investigación y no recae ninguna imputación sobre él. En relación a lo político Garcilazo considera que el Frente Cambiemos engañó a la gente afirmando que sabían hacer las cosas y esto no sería así.

El intendente mandato cumplido Darío Garcilazo fue entrevistado por el periodista Roberto Caminos en LT39 luego de más de un año y medio que no realizaba apariciones mediáticas.

Garcilazo, muestra un aspecto más relajado y sonriente, que en el 2015. Volvió a usar sus típicos chalecos en colores llamativos y con una barba de días, cede realizar la entrevista radial. En la actualidad es investigado a raíz de una denuncia presentada oportunamente por César Zucotti, quien en este momento se desempeña en el gabinete del intendente Domingo Maiocco como secretario de Planeamiento.

Si bien la causa que denunció César Zucotti contra el ex intendente, por enriquecimiento ilícito, aún no está cerrada y a pesar que desde la justicia se ha advertido que “se trabaja de una manera muy especial” el ex intendente no dudó en hacer referencia a la denuncia, a la gestión municipal que encabeza Domingo Maiocco y a la actual situación del peronismo.

En relación al funcionario municipal, César Zucotti, el ex intendente Garcilazo le apuntó algunos párrafos y aclaró “no hay una prueba contundente que él (Zucotti) haya aportado, que diga, esto es esto” y por otro lado dejo entrever que la denuncia del abogado victoriense estaría más relacionada a ´habladurías´ acontecidas en diversos espacios públicos, “todo lo que dice son versiones de cosas que supuestamente escuchó, de comentarios de bares, de café y lo llego a la Justicia”. Hecho que si la Justicia no logrará encontrar culpable a Garcilazo, dejaría muy mal parado y con escasa credibilidad al reconocido abogado, por tal motivo habrá que esperar los tiempos de los especialistas de la Justicia.

Auditoría

“Hoy todo está en auditoría contable determinando como yo pagaba la tarjeta de crédito, es raro no, que de ser rico pase a que se me investigue que como pagué una tarjeta de crédito. Evidentemente se está buscando el pelo en el huevo” aseguró Garcilazo quien aclaró que sobre él no recae ninguna imputación y que el único acceso que ha tenido al expediente es porque se puso a disposición de la Justicia.

Además aclaró: “Estoy seguro que esto va a salir bien porque las declaraciones juradas e impositivamente están clara. Siempre digo que si quieren ver mi CUIT estoy inscripto a Impuestos a las Ganancias, que tanto hablan y tanto temen, desde el año 88. Ósea que yo desde el año 88 sé lo que es ganar un peso. Y me lo he ganado y no desde la política, sino que con el trabajo, con la profesión que tuve y con las actividades comerciales que he tenido” afirmó.

También Garcilazo aclaró que principalmente lo que la denuncia le ha generado ha sido entristecimiento familiar, porque en la causa están involucrados sus tres hijos menores de edad. “En la causa, están involucrados mis hijos, por el solo hecho que hay una casa que está a nombre de ellos, la casa es un bien de familia que está a nombre de ellos, por lo tanto están involucrados en la causa. Eso es triste porque son menores”.

Vida económica

Garcilazo alejado en este momento de la vida pública y política de Victoria, si bien está atento a cada movida que se realiza en la ciudad, en la entrevista que brindó a LT 39 aprovechó para hacer un recorrido por su vida comercial y económica en Victoria.

“Tengo la tranquilidad de cada una de las acciones que realice y que realizó. Yo recién me sume a trabajar en la gestión de César Garcilazo en el 2003, en la gestión anterior no fui parte de su gobierno (primera intendencia). El negocio con materiales de construcción (El Huracán) lo inicio en el año 1998, desde ese momento hubo épocas buenas y épocas malas. Luego en el 2003 en el momento ´del que se vayan todos´, momento en que la gente estaba muy descreída de la política era César Garcilazo, el que asomaba como mejor candidato para la ciudad y que pudiera llegar a atender los problemas que teníamos en ese momento en la ciudad, había una vinculación con Rosario, ya real (mayo de 2003 se habilita el enlace vial Victoria-Rosario). No era una utopía, pero la ciudad no estaba para nada en condiciones para ser mostrada a todo ese potencial que teníamos, a raíz de la intendencia que César había tenido en el 91-95 la gente pedía por él” recuerdó.

Posteriormente contó: “Lo empecé a acompañar a César y después termino involucrado en la gestión, a pesar que no era intención involucrarme porque yo estaba con una actividad comercial. Me incorporó en la gestión de César en el 2003 de la mano de Luis Ríos, Raúl Collard, que hicimos un excelente trabajo muy rápido en la puesta en valor de la ciudad. Continúe involucrándome y termine siendo intendente con un negocio que lo fui desatendiendo, a raíz de involucrarme a una actividad tiempo completo” resaltó.

Pero Garcilazo además agregó: “por otro lado entre quienes teníamos la posibilidad de ser candidato a intendente, César nos había sido muy claro, que quien quiera ser intendente, tenía que ser intendente full time. El no quería un intendente comerciante, ni un intendente médico, ni un intendente abogado, esto tenía que ser con una dedicación full time y así tuve que dejar mi negocio” recuerdó Garcilazo, quien consideró que luego en su figura se generaron más especulaciones que versiones ciertas.

Para el peronismo

El ex intendente peronista en un breve párrafo recordó que la casa partidaria que hoy cuenta el PJ de Victoria se logró en su gestión de gobierno. “Es una lástima que tanto esfuerzo que hicimos para que el partido tenga su casa, y ahora el sello del PJ se anda rifando. Es una pena” dijo.

Por otro lado descartó su regreso inmediato al ruedo político, y excusó cuestiones familiares principalmente. “Tengo que reiniciarme, lo que yo tengo que generar para mantener a mi familia, para que mis hijos tengan un futuro, la política no te lo da. No te lo da porque todos saben lo que gana un intendente, no es dinero suficiente y todo el mundo piensa que llegar ahí es para enriquecerse, no es para enriquecerse, yo no me enriquecí, Maiocco (intendente actual) no se va a enriquecer, no es como la mayoría de la gente lo ve. En esto hay una gran mentira, que ahí se llega para enriquecerse y no es así” aclaró.

Para Maiocco

“Creo que siempre somos capaces de hacer las cosas un poco mejor, no es fácil llevar adelante un municipio. No es fácil llevar adelante 800 empleados” dijo al referirse a sus responsabilidades como ex presidente municipal.

Y apunto al Frente Cambiemos de la ciudad: “hoy las cartas están echadas, sostengo que hubo una plataforma política que engañó a la gente diciendo que sabía hacer las cosas mejor (en alusión al gobierno de Maiocco), y directamente hoy no las están haciendo a las cosas”.

Como una forma de ejemplificar el supuesto engaño político que habría engendrado el intendente Maiocco se refirió a la compra de las unidades de colectivos que se incorporaron al Transporte Urbano Municipal (TUM) que se creó en su último año de gobierno. “No los critico que hayan comprado, pero sí crítico que hayan dicho que iban a comprar colectivos cero kilómetros, y que no lo hayan hecho, porque ahí engañaron a la gente. Dijeron que iban a comprar cero kilómetros y terminaron comprando lo mismo que habíamos comprado nosotros e incluso dos años más viejos”.