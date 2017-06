 Marcelo Aguirre  “sin dudas que voy a volver a vestir la camiseta de Sarmiento”

Deportes / 21-06-2017

El victoriense Marcelo Aguirre dialogó en el programa Juego Limpio que se emite por AM 980 acerca de su presente en el fútbol boliviano que es muy bueno y también se animó a tirar sobre su futuro que sin dudas será en el elenco que lo vio nacer.

A punto de cumplir 34 años, Marcelo “la pulga” Aguirre sigue demostrando todo su potencial en la elite del fútbol boliviano, luego de tener un breve paso por Sarmiento, en el 2016 llegó la posibilidad de regresar a Bolivia, a una liga que él pudo explotar como jugador cuando vestía la camiseta de Oriente Petrolero.

“Tuve un párate y para no quedarme quieto jugué algunos partidos en Sarmiento y bueno llego la oportunidad de llegar acá y no lo dude, ya hace un año que estoy en Guabirá, hemos hecho una campaña muy buena, el miércoles renové por un año así que mucho más tranquilo” soltó Aguirre y agregó “Ahora la idea es terminar de la mejor manera este torneo, Guabirá es un equipo chico, este año venimos haciendo una buena campaña con 27 puntos y quedan cuatro fechas, aspiramos a jugar alguna copa internacional, hace muchos años que este equipo que no pelea para entrar a alguna copa, hasta el momento estamos clasificando a la Sudamericana y eso nos conviene a nosotros para poder viajar y tener partidos internacionales”.

Por otro lado el victoriense habló del buen presente de los equipos bolivianos en las copas “los equipos que clasificaron a la Sudamericana y Libertadores están haciendo una gran campaña, estoy contento con el nivel del fútbol boliviano”.

El actual equipo de Marcelo Aguirre tiene la particularidad que se encuentra en la misma ciudad donde el vivió cuatro cuando jugo en Oriente, “yo tuve la ventaja que estuve varios años viviendo en Santa Cruz y conocía a Guabirá, sabía que era un club chico que tenía problemas con el descenso, y la verdad que nos encontramos en otra situación con la campaña que estamos haciendo” comentó la pulga que sumó “le falta mucho al club como para medirnos con otros clubes profesionales, el estadio no nos prestan para entrenar todos los días, pero tenemos la esperanza de poder darle alegrías al club”.

En cuanto a su carrera deportiva sostuvo “yo me inicio en Rosario Central a los 12 años hice todas las inferiores, debute en el 2005, en el 2006 me salió la posibilidad de irme a Oriente Petrolero estuve 4 años, volví a Central en el 2010 estuve 6 meses, volví a Oriente hasta el 2012 a terminar mi contrato, estuve 6 meses en Douglas Haig y después me salió la posibilidad de irme a Chile a la Unión de Concepción donde estuve dos años conseguimos salir campeones pero luego me quede sin club y por eso volví a Victoria para esperar un club y llego la posibilidad de Guabirá”.

Si analizamos la carrera de Aguirre sus mayores logros se dieron fuera del país donde es muy reconocido pero la espina de no haber podido jugar más tiempo en su país la tiene presente “me hubiese gustado tener más continuidad en Argentina, pero la verdad no me puedo quejar donde estuve me fue bien personalmente y futbolísticamente, en Chile y Bolivia me abrieron la puerta de par en par y uno buscó demostrar todo lo que aprendió desde chico en Rosario Central”.

Con respecto a su futuro el victoriense dijo “por suerte estamos viviendo en una ciudad muy linda y la verdad que estamos muy cómodos. Por el momento mi idea es terminar el contrato y después ver que posibilidades se dan, lo veo difícil volver a Argentina veo más chances de seguir acá” sentencio.