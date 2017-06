Luciano Lalli Presidente del Centro de Jubilados  Aranguren

Regionales / 01-06-2017

El presidente del centro de jubilados de Aranguren nos realiza un balance del funcionamiento de dicha institución, donde en primer término nos informa las atenciones que realizan los distintos profesionales que acuden al centro como así también las actividades recreativas para las personas adultas que acuden en distintos horarios y días donde comparten entre las personas que acuden a los talleres.

¿Qué novedades nos puede dar a conocer Luciano?

-Quería comentar cómo va el funcionamiento del centro de jubilados de Aranguren y mi función como Presidente, asistí días pasados a la reunión del PAMI a Paraná y dieron a conocer que van a tratar de autorizar todo lo que puedan en medicamentos que no está cortada las prestaciones todo lo contrario solo se está reglamentando lo que le corresponde al afiliado. También quiero comentar lo que realizo de mi parte en función a refacciones, lo que hemos hecho y lo que todavía queda por hacer y con el apoyo de la gente puedo seguir adelantando ya que faltan muchas cosas todavía en el Centro de Jubilados, se terminó la churrasquera con una mesada para comodidad de quienes realicen festejos, estoy organizando un almuerzo para poder pagar los gastos que quedan, me dieron un cheque en el PAMI en Paraná para hacer el piso son unos 70 metros próximamente voy a ir a comprarlo en el trascurso de la semana, asique despacio se consiguen las cosas, yo empece con nada y hoy tenemos un centro donde no es solo mío sino de todos los jubilados como también para el pueblo en general, tengo el apoyo de mucha gente asique voy a seguir para adelante, tengo una comisión que me ayuda en todo, un director del PAMI de Paraná que apoya nuestros proyectos, un director de PAMI de Nogoya que me soluciona lo que le llevo,porsupuesto hay que moverse no es fácil pero yo estoy para eso y lo que necesiten les voy a dar una mano, creo que con lo que estoy haciendo voy bien y yo cuando me vaya me voy a ir con las manos vacías, me siento muy orgulloso de lo que he logrado la gente me lo dice y por eso tengo el apoyo de ellos, hace 19 años que ando caminando en las calles, me entere que andan levantado firmas para que entren colectivos en otros horarios y así también un lugar donde se vendan los boletos porque uno cuando tiene que viajar a Paraná tenemos que ir hasta Ramírez a comprarlo, entonces yo me sumo a eso y le pido al Intendente y los Concejales que tenga en cuenta el pedido de la población. Les dejo la invitación para el almuerzo el 9 de Julio, con una tarjeta accesible de $200,= el menú chorizos, asado con cuero, ensalada y postre asique espero el apoyo del pueblo. Gracias a todos y al medio de prensa a quien vos tito representas por darme la posibilidad que la población tome conocimiento de lo que estamos realizando en nuestro Centro de Jubilados nuevamente gracias.