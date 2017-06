Los polémicos desaciertos de Zucotti

Locales / 12-06-2017

Las primeras acciones del secretario de Planeamiento no han contado con el acompañamiento de la ciudadanía y se ha convertido en uno de los funcionarios “más pesados” del gabinete municipal. Entredichos y decisiones poco felices.

Cèsar Zucotti, Secretario de Obras y Servicios Públicos e Intendente Domingo Maiocco

Los funcionarios públicos suelen generar en la sociedad, lo que en la adolescencia se denomina amor a primera vista, más comúnmente conocido como “flechazo”, suele transcurrir en una cuestión de cinco o diez segundos.

En el caso de los funcionarios, es importante como aparecen, son novedad cuando abren la boca en los medios de comunicación, generan curiosidad los primeros 30 días y lograrán demostrar su fidelidad a Cupido si alcanzan a sostener con acciones sus propios argumentos.

Obvio que cualquiera sea el funcionario, siempre hay que ser cauto con los posibles espejismos porque cuando el “sex appeal” no perdura, el sentimiento mágico desaparece y las decepciones se potencian.

En los últimos días de abril, asumió el abogado César Zucotti a la secretaría de Planeamiento del municipio de Victoria, luego que dicha dependencia quedará acéfala con la retirada del reconocido ingeniero Martino.

Probablemente ni el mismísimo abogado Zucotti se habría esperado estar formando parte de un gabinete municipal, ya que su ingreso al palacio generalmente se producía con la finalidad de rastrear alguna documentación para sus habituales denuncias de funcionarios, pero hoy es él quien debe pasar el examen de una sociedad que solicita obras y servicios, a pesar que el flamante secretario intente apaciguar dichos reclamos y al mejor estilo kirchnerista vierta declaraciones mediáticas hablando de sensación y somatización por parte de los ciudadanos. También copiando el estilo estadista de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner intenta relucir una estadística que no resistió el aval del secretario de Gobierno y Hacienda, Sergio Navoni, según lo que público este semanario en la edición anterior.

Metida de pata 1: “El canje”

Una de las primeras apariciones mediáticas en el noticiero de Victoria Teve del brillante funcionario municipal fue para anunciar que una empresa privada se podría hacer cargo de pintar la zona costanera a cambio de un canje publicitario.

“Es una iniciativa que se le acercó al municipio de una empresa que ofrece pintar todo el barandal de la costanera, tiene dos o tres opciones de color y en cuanto a prestación pretende tener un espacio de publicidad o alguna cosa así” anunció Zucotti como agitando la bandera de inversiones privada en la ciudad.

Esto ha generado que la ONG Identidad, con varios años de compromiso y defensa por el patrimonio de la ciudad, haya hecho llegar su preocupación al intendente Maiocco. Es llamativo que aún no haya vertido declaraciones el arquitecto Hugo Jara, quien siempre ha mostrado un espíritu más sensato en estos temas.

Metida de pata 2: “La sensación”

Casi sin mutarse en la misma nota periodística el secretario municipal a cargo de Planeamiento intentó probar sus dotes de estadista al estilo kirchnerista al referirse a las demandas de los victorienses en relación a la obra pública.

Según sus declaraciones los planteos de los ciudadanos están más relacionados: a una sensación potenciada, a la somatización de las necesidades y a la mala difusión.

Zucotti declaró puntualmente: “Y la demanda generalmente se potencia por luz, calle y servicios. Ahora esa demanda es potenciada por la sensación de agobio que tiene la persona que se ve afectada, por la basura, pero en realidad en cantidad no es, no supera lo normal. Lo normal que es – se preguntó el abogado – es el 1 o 2% en todas las ciudades del mundo (y citó como ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario y Córdoba) hay un porcentaje de reclamos y pedidos de restablecimiento de los servicios que no supera entre el 1 y 2% y acá estamos por debajo de eso, más allá que se somatice la gente y tenga razón porque el afectado es el que lo sufre en carne propia y hay que darle respuestas” dijo tras afirmar un porcentaje casi risueño, que ante la consulta de este semanario al secretario de Gobierno, Sergio Navoni, subsano hábilmente como un docente que corrige a su aprendiz alumno.

Pero además agregó: “Y después es que en un lugar chicos la repercusión que tiene con los medios es grande, es eso. En realidad yo digo por ejemplo que acá se dijo muy ligeramente por parte de un concejal – haciendo directa alusión a la concejal Isa Castagnino – que había 40% de las luminarias apagadas, lo cual es una aberración, es un despropósito total porque no hay nunca más del 4 al 5% que se está reparando continuamente; eso porque ocurre – se volvió a preguntar Zucotti -, eso ocurre por una mala difusión”.

Es increíble, lo interesante que se torna ver como el estilo y las opiniones de las personas va mutando de acuerdo a la cercanía del poder. Porque quienes en más de una ocasión han usado a los medios para defenestrar a otros ciudadanos, no les gusta cuando son ellos los cuestionados. A lo mejor el funcionario tiene razón al afirmar que en algunas ocasiones se dan opiniones ligeramente, pero eso sucede porque su accionar es un poco aletargado y debería recordar que cada peso que recibe del Estado es parte de las contribuciones que hacen esos ciudadanos que supuestamente somatizan la necesidad de obras.

Metida de pata 3: “La canonización”

Como quien intenta superarse diariamente, es claro que la acción que inmortalizará al abogado César Zucotti a cargo de la secretaría de Planeamiento será cuando instalo un baño químico en uno de los canteros de la terminal de ómnibus; para el asombro de muchos y escasa ocurrencia de pocos.

La decisión estuvo muy alejada de ser parte de una gran explosión de ideas (Big Bang) en beneficio de la gestión, fue una ocurrencia poca feliz que puso en jaque a los distintos funcionarios municipales y principalmente al intendente Domingo Maiocco, quien se cree que desconocía dicha acción que ridiculizó al gobierno municipal.

Otra vez el área de comunicación municipal afrontó una nueva bofetada, difícil de esquivar ante los diferentes y creativos meme (construcción multimedia que se replica mediante internet de persona a persona) que circularon por las redes sociales, donde a través de ingeniosos mensajes remarcaban la decisión inoportuna tomada por Zucotti que convirtió a la gestión del Frente Cambiemos en el ´hazme reír popular´.

Del ridículo no se vuelve

Los primeros días de gestión del nuevo secretario de Planeamiento se podrían calificar como una ´metida de pata recurrente y ocurrente´, porque sin dudas que ha hecho un gran aporte al anecdotario popular victoriense.

Ya es parte de las historias del pueblo, canonizado por sus ideas. Cuando el secretario César Zucotti pisotea alegremente su propia investidura, al punto de pasar por alto sus propios cuestionamientos, debería simplemente recordar que del ridículo no se vuelve.

Nota de ONG Identidad

Victoria, 01 de junio de 2017

Al Presidente Municipal de la ciudad de Victoria

Sr Domingo Maiocco

S/D

De nuestra mayor consideración:

La O.N.G. Identidad, Personería Jurídica N° 130/03, como custodio de los bienes de la comunidad, se dirige a Ud, con el fin de manifestar su profunda preocupación a raíz de la noticia publicada en los medios periodísticos, consistente en la posibilidad de que nuestra costanera sería pintada.

La costanera, es una de las obras de construcción de avenidas en los bordes fluviales para delimitar la línea de la costa constituyendo paseos urbanos; piezas dentro del sistema de espacios verdes públicos de la ciudad y constituyen elementos significativos que se consolidan como paseos jerarquizados.

La construcción de la Avenida Costanera de Victoria data de los años 40, realizada en la Gestión del Diputado Nacional Dr. Pedro Radio; construida con materiales nobles representativo de la arquitectura de la época, con un alto significado patrimonial.

Nuestra inquietud se debe a que la costanera está construida con materiales que no se pintan, este es el primer gran motivo de no llevar a cabo esta acción.

Sin otro particular y en espera de que nuestra petición sea atendida, lo saludamos con atenta consideración y respeto.

Iris Accinelli – a/c Presidencia

María Graciela Chiara – Secretaria