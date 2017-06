Los juicios laborales en el país de la distorsión

Interés General / 24-06-2017

Después que el Presidente de la Nación hiciera mención al daño que han causado al empleo formal los juicios laborales, se desató una polémica. Distintas miradas para una problemática, y una cadena de vicios históricos.

Presidente Colegio de Abogados Depatamento Victoria Carlos Pacher

Fernando tiene 35 años y fue recientemente despedido de un complejo turístico. En los últimos dos lugares donde se presentó a buscar trabajo, se encontró con que estaban saliendo de juicios laborales y por lo pronto, o “mientras puedan”, pretenden evitar contratar a nadie. Esta es la realidad de muchos victorienses que encaran todos los días la cada vez más difícil tarea de conseguir un empleo.

Esta semana varias noticias a nivel nacional hicieron mucho ruido. Minutos antes de que oficialmente jurara Jorge Faurie, el nuevo canciller, Mauricio Macri se extendió en su discurso con una nueva apelación a enfrentar “comportamientos mafiosos”, en este caso enfocado en “un “grupo de estudios y jueces laboralistas” dedicados a la llamada industria del juicio, y replicó: “Tenemos que enfrentar estas cosas, por ejemplo a la mafia de los juicios laborales que destruye la generación de empleo futuro”.

No conforme con eso, el jueves en reunión con la Unión Industrial Argentina, volvió a traer el tema y les pidió que “lo ayuden a dar batalla en contra de los juicios laborales”. Un pedido que cayó muy bien a la cúpula industrial porque esta problemática les encarece los costos.

Todo esto se combinó con las bajas a las pensiones a discapacitados, y la contramarcha del gobierno nacional ante la excesiva exposición mediática del tema.

¿Y por casa cómo andamos?

Para el Presidente del Colegios de Abogados de Victoria, Carlos Pacher, antes de adentrarse en el tema es preciso hacer un encuadre histórico.

“Pasamos de tener un derecho laboral casi nulo a principio del siglo XX, pasando por la época de las conquistas laborales y sociales durante el primer gobierno de Peron, donde aparecen los descansos, aportes jubilatorios, y la obras sociales, luego vendría la época de esplendor del empleador en los tiempos de Menem, los vaivenes de la Alianza, hasta llegar a nuestros días donde en la balanza de la justicia comenzó a tener más contrapeso la protección del trabajador, generando a mi entender un desequilibrio. Con esto no quiero decir que hay que suprimir derechos, sino que entiendo que es necesario recuperar la igualdad de posiciones”.

Para Pacher Los problemas comienzan con la modificación de ley de ART, y no tanto por la ley de contratos de trabajo. La ley de ART, sancionada en la época de Menen, significó la protección de un seguro por los accidentes de trabajos cuando se generaba una discapacidad, y derivaba en una renta vitalicia.

En cuanto a los aumentos de los juicios laborales, el abogado lo atribuye a que hay más estudios que se especializan en temas laborales, pero salvo casos puntuales en las grandes ciudades, está convencido que “no existe una industria de los juicios. Y mucho menos en ciudades como Victoria, donde nos conocemos todos”.

Empleador Vs Empleado

Pero sin llegar al debate de la ART, en el llano de la relación empleador y empleado, es palpable el temor de comercios, empresas, y particulares a la hora de contratar un empleado por el temor a futuros juicios laborales.

Jorge Valverde, Secretario General del Centro de Empleados de Comercio señala como uno de los problemas más recurrentes la falta de pago de aportes patronales, los cambios de razón social de los comercios para evitar responder por las demandas, y jornadas laborales distorsionadas, donde el empleado trabaja jornada completa y se le paga como media jornada. A pesar de esto no considera que exista una “industria del juicio”, y sitúa la problemática principal en otros horizontes. “El problema es que no hay circulante de dinero, la presión tributaria es muy grande en este país, y el sinceramiento de las tarifas incidió en los costos de mantenimiento de los negocios, haciendo en algunos casos insostenible el emprendimiento”. Resumiendo: a muchos no les da para tener negocio y se aprovechan de la necesidad laboral de la gente.

(Nota completa en semanario LA SEMANA, edición sábado 17 de junio 2017)