Llegó LT39.TV  ahora la programación de LT39 se puede ver por su canal de youtube

Interés General / 19-06-2017

LT39 MULTIMEDIOS inició un proceso que ya había dado algunos indicios en el verano con las transmisiones deportivas, para incorporar más imagen al abanico de ofertas informativas que ofrece con la AM Lt39, las fm 90.3, y La Red Victoria, el semanario La Semana, la página web lt39noticias.com.ar, y las redes sociales entre las que se destacan Noticias de Radio Victoria, Victoria Real, y Radio Victoria. Desde este viernes cobró vida el canal de youtube LT39 TV.

La semana pasada en nuestros semanarios destacados periodistas reflexionaban sobre la profesión y sus vicisitudes. Victor Elizalde, periodista de Lt 39 destacaba la exigencia de estos tiempos, que obligaban a los profesionales a transmitir la opinión e información en diferentes plataformas, para saciar la demanda de un público que consume la información desde distintos lugares. Es así que los medios de comunicación, no les queda más opción que expandirse. Esta semana Lt39 Multimedios, inició un proceso que ya había dado algunos indicios en el verano con las transmisiones deportivas, para incorporar más imagen al abanico de ofertas informativas que ofrece con la AM Lt39, las fm 90.3, y La Red Victoria, el semanario La Semana, la página web lt39noticias.com.ar, y las redes sociales entre las que se destacan Noticias de Radio Victoria, Victoria Real, y Radio Victoria. Desde este viernes desde el canal de youtube, Lt39.Tv también se podrá seguir la programación de la am, y próximamente se hará lo propio con la FM líder de la ciudad, FM 90.3, en el canal FM90.tv. El director del grupo, Mario Chesini en su cuenta de Facebook celebró la concreción de este nuevo espacio: “Hoy es un día muy especial. Tan especial ¡ que hasta se puede ver !!!. Hace muchos años comencé a trabajar en radio y no imagine en ese momento, que lo que comenzaba, seria la razón de mi vida.

Años y años de trabajo, de sacrificio, de dedicación, día y noche sin parar para tratar de estar a la altura de las circunstancias en esta difícil tarea de comunicar, de ser constante, de poner pasión, y de estar siempre.

Por eso hoy les quiero comunicar que ese esfuerzo, ¡ se puede ver !!!. Entre a Youtube, lt39.tv y descubra lo que hacemos a diario.

A partir de hoy, no sólo va a poder escuchar la radio, sino que podrá ver como se hace radio. Hoy es un día que quedará guardado para siempre en mi corazón. Gracias a todos los que acompañaron esta pasión de hacer radio. Gracias Nicolás, Ricardo, Leonardo, Leonel, gracias Claudio por estar y aguantar mis locuras. Gracias a todos los que conformamos este hermoso grupo de medios. A los accionistas y gerentes de esta empresa que siempre nos acompañan en esta difícil tarea de comunicar, mi más sentido agradecimiento. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan todos los días y hacen que LT39 Multimedios crezca día a día”…