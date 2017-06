La Cámara de Senadores reconoce a Jorge Isaac,  declaró la obra musical del victoriense de Interés Legislativo

Noticias / 22-06-2017

Con fecha primero de junio, la Cámara de Senadores de la Provincia, declaró de interés legislativo el aporte a la Cultura de Entre Ríos, de Jorge Luis Isaac. Las gestiones del legislador por Victoria, Roque Ferrari, llegaron a buen término y sumaron así uno nuevo reconocimiento para este músico, cuya dos composiciones contaron también con el aval del mismo órgano legislativo.

Con cincuenta años de carrera, y socio activo de Sadaic, Jorge Isaac es uno de los músicos victorienses con mayor continuidad en el mundo de la música. De la mano de la música tropical y el chamamé logró un nutrido repertorio con más de 100 temas. Tarragó Ros , e Ivotí grabaron algunos de sus éxitos. Su chamamé “Tranquilidad y viento fresco”, fue grabado por más de veinte músicos.

Pero a “El Turco”, le pinta lo de ser “el músico de los homenajes”. Docena de sus composiciones hablan de gente de Victoria y de lugares emblemáticos de las siete colinas. En 1972 bajó la bandera del taxi para siempre y se largó a vivir de la música junto a su primer amor, la acordeón. En pleno apogeo de Panters y Acción, Isaac supo desde el comienzo que para ocupar lugar tendría que ganárselo con mucho sacrificio y arrancando desde el llano. Sabía que no podía esperar sentado los contratos y fue él quien convencía para que lo contratarán. Habló con las escuelas, los clubes, trabajó para los políticos, tentó a las juntas de gobierno, con todos.. y empezó a tocar donde antes no había nada. “Yo fui el inventor de los bailes en las escuelas”, dice, y no desconoce que esta “pelea” para que lo contrataran generó cierta “urticaria” en los músicos de la década del 70. Primero fue el chamamé, luego la música beat (Los Naufragos, Los Moros, Los Linces), y finalmente lo tropical, integró su repertorio, y en pocos años monopolizó los bailes de la zona…Primero tocaba “el turco” y luego vemos….Su primer trabajo discográfico fue “ Y Sigaló…”en 1974, de la mano de Ramón Pereyra, por entonces número uno de la radiofonía local, con su programa “Ustedes, nosotros y a la música” que se emitía por Lt 39, conformaron una dupla exitosa, organizando bailes, y consolidando la famosa pista “La Tortuguita”, en Sexto Distrito Gualeguay. Fue “Ramoncho” quien lo bautizara “Insuperable”, lo que se constituyó en el nombre de fantasía que lo acompañaría para siempre.

Con 70 años Jorge “Insuperable” es una marca registrada de la música tropical victoriense, y el carnaval lo tiene como un ingrediente infaltable. Hace algunos años, la salud le jugó una mala pasada, y un virus intrahospitalario casi pone fin a su vida, hoy con algunas secuelas, le dijo adiós a los escenarios, pero ese ritmo característico nos ha quedado grabado a los victorienses como sinónimo de diversión, y hoy está disfrutando de sus frutos.