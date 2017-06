Interés General / 09-06-2017

A raíz de innumerables casos que se vienen suscitando a lo largo y ancho del país, donde la agresión en la población educativa es la protagonista, llegando incluso a casos muy graves; desde este semanario hablamos con la Psicóloga Luisina Urssino, quien desde su lugar de trabajo ha abordado calificadamente este flagelo.

Se ha convertido en moneda corriente el escuchar hablar y leer de agresiones y maltratos varios en la población educativa, ya sea intrainstitucionalmente, como también entre docentes, alumnos y familiares directos de aquellos.

Un caso resonante entre los centenares que escuchamos a diario ocurrió en las últimas semanas uno aquí en la provincia, más precisamente en Santa Elena, donde a posteriori de lo acaecido una docente sentenció en una carta pública “perdí mi vocación”.

Caso en Entre Ríos

Julieta Anahí Petrolo es docente y hasta hace unos días, se desempeñaba como docente en dos escuelas de la localidad de Santa Elena. Ahora está de licencia, producto de las lesiones sufridas en un aula de la Escuela Nº 109 de La Paz. En esta institución, la suplencia es hasta el 26 de junio, fecha en que se le “cortará toda la cobertura de salud”. Todo sucedió el martes 25 de abril cuando desde la institución le solicitan a la maestra que cubra un grado que no era el de ella, ya que la docente se había ausentado por problemas de salud.

Ya en el aula al ver un altercado entre dos alumnos, intervino, uno de ellos se enojó, la golpeó y cayó contra una pared, provocándole movimiento de las cervicales uno, cuatro, cinco y seis e invirtiéndosele la columna cervical.

La docente dijo a medios provinciales que nadie se acercó a pedirle disculpas y que desconoce “qué pasó con el alumno. Con este panorama en manos a partir del 26 de junio su situación queda librada al azar, ya que al ser suplente no tiene derecho a nada, pierde automáticamente sus derechos.

LA SEMANA habló con la Psicóloga Luisina Urssino, quien es oriunda de la ciudad de Gualeguay y se desempeña como Profesora Tutora en el Colegio Nuestra Señora del Huerto de nuestra ciudad y profesionalmente ha desarrollado junto a la gente de ABA, Asociación Bullyng Argentina, un trabajo donde se creó una escala que “evalúa el clima emocional en el aula”.

De qué manera se trata intrainstitucionalmente la agresión latente del alumnado, para con los docentes.

Desde la institución Ntra. Sra. Del Huerto se viene trabajando de un tiempo a esta parte con diferentes actividades en relación a temas que hacen al día a día de la institución, entre ellos, la convivencia.

Dentro de esto intervienen variables como la agresión, pero no es un tema, la violencia, que afecte actualmente a esta institución. No puede negarse que sí existen problemas de disciplina, pero, afortunadamente, no se han dado situaciones de violencia.

No por esto nos cerramos a una realidad que existe y a la que se debe atender en algún punto de forma preventiva, por ello es que se realizan actividades que tienen como finalidad poder encontrar herramientas para prevenir situaciones de agresión o violencia institucional. En las mismas se brinda a los docentes recursos emocionales que buscan favorecer el vínculo docente-alumno.

Desde la psicología educacional, se define al aprendizaje como un vínculo, por lo que se hace indispensable, como en cualquier vínculo, considerar cuáles son los usos emocionales que se ponen en juego, tanto del educando como del educador durante el proceso de aprendizaje.

Si un alumno manifiesta alguna situación de agresión, cualquiera que sea, el docente no debe personalizar el conflicto, y esto es un gran vicio que se ve en las escuelas, y que acarrea graves consecuencias, ya que, cuando lo personalizo lo convierto en un conflicto personal, y por más maduro que sea, esto genera mala disposición y más violencia, se cae en un gran error y se termina escalando en un conflicto al que luego uno, no puedo responder.

El docente y la institución se quedan sin recursos para resolverlo.

De qué manera se trata intratinstucionalmente la agresión latente de los padres de los alumnos para con los docentes.

Nuestros padres asisten al colegio en cada una de las situaciones en que se los llama. Es verdad que a veces se muestran enojados o dolidos cuando consideran injusto algún lineamiento o límite impuesto por la institución para con sus hijos, pero se busca continuamente fortalecer también este vínculo, familia-institución.

Se trabaja en la búsqueda de Acuerdos básicos que hacen a la educación de sus hijos.

La propuesta de trabajo es muy seria, no solo en lo académico y religioso sino en temáticas que tiene que ver con la transmisión de valores articulando con ellos acerca de esos mismos valores que juntos tratamos de transmitir a los chicos. Confiamos e intentamos cada día resolver cualquier diferencia con los padres a través del diálogo fraterno, diálogo como camino de encuentro, y también de resolución de conflictos

Lo anterior son dos aristas y un único objetivo que es el docente. ¿A su criterio porque considera que esto se da hoy día y va in crescendo?

La realidad social, económica, política atraviesa los muros de la escuela, y se instala también en las aulas, por lo que las instituciones educativas no pueden ignorar esta situación.

Muchas veces para no sentirnos vulnerados, o por no contar con las herramientas adecuadas, no nos atrevemos a ver esta realidad, a reconocerlas, o aceptar que muchas veces ante estas dificultades “no sabemos qué hacer”, así, seguimos explicando los contenidos pedagógicos con los que debemos cumplir a fin de año y lejos de resolverse o diluirse, este conflicto crece y se instala con más fuerza.

De ahí la importancia de trabajar continuamente en lo que estamos haciendo, en lo que nos pasa como sociedad y que puede afectar la vida de nuestras instituciones para de alguna manera prevenir o asistir de forma correcta si el problema se ha instalado.

– Hay diferencia de esta conducta en cantidad en las ciudades grandes y en las chicas, ejemplo el caso de la docente agredida por un alumno en la ciudad entrerriana de Santa Elena. ¿Cuál sería la solución para que este flagelo merme?

Más allá de las explicaciones que desde diferentes ciencias se dan a todos estos fenómenos, sabemos que no hay una sola variable causal, y también sabemos que para que un problema se resuelva no se debe dejar ningún cabo suelto.

Esto es un problema social que definitivamente llevará años de arduo trabajo para erradicar, pero desde ya que un primer paso para que esto merme es reconocer el conflicto y responsabilizarnos, porque de un modo u otro, todos somos parte de esto.

Desde la psicología se habla de locus de control, dónde ponemos la clave de lo que está pasando, locus de control interno o externo, locus que significa el desarrollo de esa conciencia por la cual el individuo puede reconocer cuáles cosas debe asumir como propias y cuáles no, ni hacerse responsable de nada, ni hacerse responsable de todo, esto es la responsabilidad, pero esta última palabra parece tener mala prensa, es por eso que decir locus de control cae mejor.

La responsabilidad es la capacidad de dar respuesta. Se entiende a lo que voy, si puedo hacerme responsable puedo responder ante el conflicto, pero, solemos mirar y señalar siempre al otro, la responsabilidad nunca es mía, es del otro, entonces que lo resuelva el otro.

Si descubrimos que las cosas no suceden porque sí, que soy también responsable y que mis actos tiene consecuencia, comienzo a vivir de forma diferente y ahí comienza un cambio que, puede ser un gran cambio del que, las instituciones educativas no deben dejar de ser protagonistas.

¿Cómo? Si logran ser, entre otras cosas, acogedoras, como dicen los organismos internacionales de educación, capaces de educar en valores, preocupadas por el desarrollo personal. Será entonces necesario asumir “el aprender a ser”, a convivir, que sean instituciones amigables de la persona humana.

Hoy más que nunca se hace necesario tener una mirada esperanzadora a cerca de la persona humana, y del sentido de la vida. Más allá de este aquí y ahora que puede ser trágico, adverso, la vida tiene un sentido, y si no se puede entender eso uno se da por vencido ante la bruma. La única forma de pasar a través de ella es creer que del otro lado hay claridad.

¿Hay gabinetes en los establecimientos educativos que traten específicamente este tema?

No todos los colegios trabajan de la misma manera, lo ideal sería que en cada escuela existan equipos interdisciplinarios que actúen en la prevención y tratamiento de estas cuestiones pero no sucede así en la realidad, los recursos económicos con los que cuentan las escuelas hoy en día, hace casi imposible esta tarea de un equipo interdisciplinario completo (psicólogos, psicopedagogos, asesor pedagógico, etc.). Muchas veces cuando se quieren tratar ciertas cuestiones se buscan personas especializadas en estas temáticas y se las lleva a los colegios organizando talleres o charlas informativas.

Y cuando el caso es al revés….es decir cuando hay docentes que agreden a alumnos???, por ejemplo el caso que se viralizó donde una docente se reía de una alumna en su cuenta de Facebook.

No podemos decir que para ser docente se necesita de un estilo de personalidad determinado pero siguiendo lo que nos dicen los psicólogos humanistas existenciales el docente de hoy necesita un estilo de conducción determinado y ciertas actitudes que le permitan solucionar positivamente los conflictos que puedan surgir en el aula. Como dije anteriormente, lo primero es no tomarme lo que el alumno hace como algo personal.

El estilo de conducción tiene que ver con el paradigma del cambio de la verticalidad por el de horizontalidad, propuesta que acompaña al perfil de los alumnos que tenemos ahora, que proponen relaciones horizontales. La conducción de estilo vertical está más cerca del conflicto que de la conducción. ¿Sabe cuál es el mayor motivo por el cuál un docente hoy pide licencia? Se los enumero son: estrés, depresión, angustia, ataques de pánicos. El mal uso del instrumento emocional produce un desequilibrio en el docente, porque la verticalidad ante una propuesta horizontal suele generar mucho conflicto.

Hoy el docente tendría que ser capacitado para la conducción horizontal. Se tiene que formar al docente para que sea horizontal, que acepte que si esto es un vínculo lo propio del vínculo es la horizontalidad, sin diluir las responsabilidades de los involucrados, el rol de cada uno y lo que le corresponde a uno y a otro, puesto que no podemos pensar que la horizontalidad lo diluye. El docente es facilitador, la responsabilidad es proveer al alumno de las mejores condiciones para que pueda aprender. Y la responsabilidad del alumno es hacerse cargo de su propio aprendizaje, comprometerse, interesarse, responsabilizarse de eso.

Las pautas se toman entre todos y las convalida el docente. La horizontalidad permite que todos puedan enseñar y aprender al mismo tiempo, permite, no, que no haya conflicto sino que se tenga herramientas para resolverlos cuando se presentan. El estilo efectivo es el estilo horizontal.

Para finalizar entonces, cual sería la actitud o la mirada del docente?

En relación a estos rasgos actitudinales el docente debe en primer lugar, mirar al alumno desde aquel que puede llegar a ser, si me quedo solo con lo que veo, voy a llevar al otro a que sea menos de lo que en realidad es, y esto sirve para todos, quitarme los prejuicios; si puedo lograrlo, si puedo ver en el otro el qué puede llegar a ser, va a terminar siendo quien verdaderamente es.

Victor Frankl (creador de la logoterapia) decía, la clave del realismo es tener corazón idealista, solo con un corazón idealista vamos a poder aceptar la realidad del otro. También el docente debe ser cordial, amable, aunque a veces cueste, aunque no podamos olvidar lo que hizo tal o cual alumno, no puede entrar al aula de mal humor, debe tener para con sus alumnos esa ternura comprensiva que permite el buen vinculo. Deber sostener la motivación en su rol, tener la convicción de que vale la pena lo que está haciendo, y poder con sus actitudes recuperar la desacreditación socio cultural que ha habido de la vocación docente.

También debe estar formado y actualizado, parecería ser algo obvio, pero esto puede ser generador de conflictos, cuando me siento cuestionado por mis alumnos, cuando no puedo responder a sus demandas, esto hace que me sienta mal. Ciertos rasgos de omnipotencia que solemos ver en algunos docente ante estas demandas, pueden hacerlo sentir cuestionados y esto hará que la omnipotencia se convierta en prepotencia, prepotencia que lamentablemente se ve mucho en las aulas y genera mucha violencia. Como dice el Dr. Claudio García Pintos, el docente debe pensar cada día antes de entrar al aula, para qué y para quién, podemos significar mucho para un alumno, hay chicos que de verdad lo único que los puede salvar o que los salva es la escuela, el docente siempre debe tener en cuenta que no hay materia más noble para trabajar, que trabajar con la persona humana.