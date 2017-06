Futbol Liga Nogoya Tala y el Club Deportivo y Cultural Aranguren

Regionales / 05-06-2017

El domingo 4 de junio de 2017 se realizó en el campo de juego Nelson Heffel del Club Deportivo y Cultural Aranguren el encuentro de la liga de futbol donde se enfrentaron el C.D Y C. Aranguren VS: Club 9 de Julio de Nogoya. Damos a conocer la alineación del club local ya que el equipo visitante no nos entregó la alineación del equipo visitante había algo que ocultar por algún motivo.

Alineación del Local Gracias como siempre que nos informa Nelson Heffel.

01- Keller Francisco

02- Squiavo Gabriel

03- Núñez Francisco

04- Cortina Sandro

05- Darrechon Luciano

06- Heffel Damián

07- Soto Santiago

08- Zapata Gustavo

09- Díaz Franco

10- Heffel Lucio

11- Zabala Enzo

12- Wagner Axel

13- Weber Nemias

15- Del Agua Joaquín

17- Grillone Luis

DT: Pérez Matías

El encuentro comenzó, y al minuto de juego literalmente fue de mala fe el defensor casaca número 3 Robaglio Dardo a golpear al delantero de Aranguren Zabala Enzo “Tochi ”donde recibe una fractura de tibia y peroné, de esa forma fue expulsado por el juez del encuentro.

Continúa el partido y viene el primer gol para el local del delantero Soto Santiago, seguidamente goles de Díaz Franco en dos oportunidades y en ese mismo periodo del primer tiempo fue expulsado el número 9 de la visita Cocco Jonathan por golpe en el rostro a Heffel Lucio

Datos suministrado por el árbitro del encuentro, damos a conocer la terna de buena actuación Luis Granado, primer asistente Sergio Miño segundo asistente Miguel Olivera.

En el segundo tiempo domino el local y goleo con goles 2 goles de Santiago Soto, cuatro goles de Díaz Franco, un gol de Heffel Lucio y un gol de Del Agua Joaquín.

El resultado final, goleada del C.D.Y.C.Aranguren once “11” VS. Club Nueve de Julio cero”0”.

A continuación después del encuentro tuvimos la gentileza del DT del Club Aranguren Pérez Matías manifestó lo siguiente.

El resultado fue goleada, pero la visita jugo de mala fe.

-un encuentro con distintas sensaciones cosas que deja el futbol buenos sabores y a los treinta segundo nos empaño todo porque no dejamos de pensar en el compañero que se lastimo jugando al futbol, según las informaciones no se bien pero parece que está quebrado tibia y peroné eso la verdad que te empaña un poco lo bueno que dejamos dentro de la cancha.

¿Comentame lo que fue el encuentro?

-El encuentro era lo programado ir a presionarlo tratar de no dejarlo tener la pelota y en los primeros minutos poder abrir el marcador se dio pronto, con la expulsión del jugador de nueve de julio por la plancha que le propino a nuestro delantero y lo fracturo se nos abrió el partido y fue totalmente de nosotros, encontramos los espacio, encontramos de los goleadores, y eso es lo buenos porque entrenamos para eso.

Buen resultado que lo acerca a la clasificación.

-Si ya clasificamos, no sé si primero o segundo en la general y el objetivo era no jugar el repechaje tratar de clasificar primero y creo que se logró el objetivo de tener quince días para hacer base en la preparación física y después poder poder disputar el resto del torneo.

Agradecemos tu amabilidad.

-Gracias por acompañarnos saludos a tus colegas de los medios de prensa que hacen por el futbol regional y ojala que mancomunadamente las ligas de Nogoya, Tala y Victoria puedan unirse.