Fútbol de Primera,  el verde es provincial

Deportes / 22-06-2017

El domingo 11 de junio se jugó la séptima fecha del torneo oficial que de alguna manera cerraba una etapa del certámen, que era nada más y nada menos que definir quién iba a la Copa Entre Ríos.

La séptima fecha se vivió como una verdadera definición de campeonato, aunque la realidad era que definía quien iba al provincial.

Toda la atención estaba puesta en la cancha de 25 de Mayo donde el único líder Libertad se medía contra el más débil del torneo San Benito que a pesar de contar con el apoyo logístico de varios equipos no iba a servir de mucho ya que el verde fue contundente y lo termino goleando para evitar así todo tipo de posibilidad tanto para El Porvenir que jugaba en simultaneo ante el Quinto Cuartel y 25 de Mayo con Sarmiento que protagonizaban un partido aparte.

De esta manera Libertad consigue un hecho histórico para el club que es participar por primera vez de un torneo de la Federación Entrerriana donde demostró en esta primera rueda que se ganó esta plaza merecidamente.

Ahora no deberá dormirse en los laureles y apuntará a más como es una participación digna y por supuesto el gran objetivo es el campeonato que de darse sería el primero que logra de manera oficial. Por su parte el canario volvió a ser duramente goleado y de esta manera recibe 20 goles en dos partidos una cifra alarmante que lo complica realmente en sus aspiraciones por mantener la categoría.

Luego de este encuentro se dio paso al clásico de la ciudad 25 de Mayo y Sarmiento que disputaron un partido para el olvido, no fue bueno sin dudas los 90’ que al menos se pueden rescatar los dos goles y la cantidad de público que asistió generando así un ingreso considerable para los clubes que pueden respirar en lo económico en esta jornada.

Ya con el resultado puesto del verde salieron simplemente a ver quién se quedaba con el clásico y por supuesto con tres puntos de oro en una fase regular que promete ser muy pareja donde recordemos solo cuatro avanzan de ronda.

En la cancha de El Porvenir jugaron en primer turno el dueño de casa buscando el triunfo y espera una mano del canario que nunca llegó pero tampoco se dio el triunfo porque el Quinto Cuartel salió a jugarle de igual a igual al equipo de Enríquez para amargarlos del todo y ganarle bien por 4 a 2 y así tomar aire para la segunda ronda donde el principal objetivo es la permanencia y si se da la clasificación a semifinales bienvenida sea.

El funebrero sufre así la segunda derrota al hilo, en la parte más importante del torneo donde buscaba la clasificación histórica también al entrerriano donde ahora la misma deberá esperar.

El segundo turno fue para Gimnasia y Huracán en un choque donde tenía más para ganar el lobo que el globo, donde los dirigidos por Figueras se ponía en ventaja rápidamente como lo ha hecho en varias oportunidades del torneo pero luego un goleador de raza como es Leoanrdo Gaite con un doblete le arrebataría toda ilusión a los del cementerio que se hunden en la tabla y cada vez se complica más su permanencia en la A.

Huracán logra así sumar nuevamente de a tres para prenderse en el lote de arriba y se mantiene cerca de la zona de clasificación a semifinales.

Por su parte, el sábado se jugaron los choques de la Primera B donde en el duelo destacado de rivales directos Banfield y Sportivo repartieron puntos y Newell’s quien es el otro equipo que pelea por ascender no pudo aprovechar esa igualdad y también repartió puntos con 25 de Mayo que presento un equipo realmente competitivo.

Resultados

Primera B

Sportivo 2 – Banfield 2

Newell’s 0 – 25 de Mayo 0

Gimnasia 1 – El Porvenir 1

Primera A

25 de Mayo 1 – Sarmiento 1

Libertad 8 – San Benito 0

Quinto Cuartel 4 – El Porvenir 2

Huracán 2 – Gimnasia 1

Programación

Primera B

Sábado

Cancha de 25 de Mayo

15:45 – Newell’s Vs. Sportivo

Cancha de Huracán

15:45 – Huracán Vs. Quinto Cuartel

Cancha de Sarmiento

15:45 – Sarmiento Vs. Gimnasia

Domingo

Primera A

Cancha de 25 de Mayo

14:00 – Quinto Cuartel Vs. San Benito

16:00 – 25 de Mayo Vs. Libertad

Cancha de Sarmiento

14:00 – Gimnasia Vs. El Porvenir

16:00 – Sarmiento Vs. Huracán

Datos

Primera ronda:

– Se jugaron 28 partidos

– Se marcaron 105 goles

– Un promedio de 3.7 goles por partido

– La mayor goleada fue la de 25 de Mayo a San Benito 12 a 1.

– El goleador es Leandro Lares con 7 goles.

– 25 de Mayo es el único equipo que no conoce la derrota.

– Hubo tres partidos que terminaron sin goles (25 de Mayo Vs. Libertad, Huracan Vs. 25 de Mayo, Sarmiento Vs. EL Porvenir)

– La sexta fecha fue la que más goles tuvo con 21 en total.

– La primera fecha fue la que menos tuvo con 7 en total.