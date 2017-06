Turismo Nacional Clases Dos y Tres

Deportes / 19-06-2017

Maximiliano Fontana volvió a lo más alto del podio en Turismo Nacional Clase Dos, en el marco de la sexta fecha disputada en el día de hoy en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis). Ariel Michieletto y Jorge Vitar completaron el podio de la carrera decisiva que cerró la actividad de la divisional.

El Padre de la Victoria

Pasaron cuatro años y dos días desde la última victoria que había obtenido Maximiliano Fontana en Turismo Nacional. En aquella ocasión, había ganado en el Autódromo de Pigüé (Buenos Aires) y en el Día del Padre, que se conmemora en el día de hoy. En el mismo contexto, pero en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), el piloto cordobés volvió a ganar en Clase Dos en la final disputada durante el día de hoy, acompañado en el podio por Ariel Michieletto y Jorge Vitar.

Maximiliano Fontana picó en punta en la partida de la prueba final y aseguró la primera posición por delante de Ariel Michieletto y Ever Franetovich, cayendo éste al tercer lugar. Maximiliano Bestani y Jorge Vitar cerraban los cinco primeros de la competencia decisiva al cierre del primer paso oficial en donde el cordobés, líder del evento final, aventajaba parcialmente a Michieletto por 0s503/1000 de diferencia. Entre los primeros cinco clasificados, la primera disputa interesante surgía por el tercer lugar entre Franetovich y Bestani, prevaleciendo parcialmente el piloto santafesino dado que Bestani se retrasó posterior a la tercera curva, en la segunda vuelta.

Ever Franetovich quedaba con el récord de vuelta, cronometrando 1m41s829/1000 en el segundo paso oficial, girando en ritmo similar a Maximiliano Fontana, quien perdía una décima de diferencia a su favor respecto a Ariel Michieletto con el segundo paso oficial cumplido, en el que Marcos Fernández superaba a Jorge Vitar para saltar al cuarto puesto. Vitar se rehízo, emparejó nuevamente la marcha del puntano en la recta principal pero un roce en la primera curva con Fernández al tercer paso oficial retrasó al mendocino en el clasificador. Metros más tarde, quien perdía control de su auto en la segunda curva era Alejandro Bucci, retrasado al 18º lugar. Dominaba Maximiliano Fontana, seguido por Ariel Michieletto, Ever Franetovich y Julián Lepphaille (había largado en noveno lugar), pero un despiste en la segunda curva lo retrasó en la hilera oficial.

La diferencia entre Maximiliano Fontana y Ariel Michieletto seguía reduciéndose. Eran solo 0s358/1000 los que separaban al Peugeot 208 del Renault Clio con seis giros cumplidos, aunque para Michieletto el segundo puesto significaba ser el puntero del certamen ante los retrasos de Alejandro Bucci y Pablo Ortega. Por eso, el sureño seguía con su ritmo y lograba descontar una décima más al séptimo paso oficial, dejando en 0s206/1000 la distancia con quien lo precedía en la pista. Los márgenes entre los pilotos quedaron reducidos ante la salida del auto de seguridad para retirar los autos de Ivan Alberoni y Pablo Melillo, involucrados en un incidente en pista que casi genera el vuelco del piloto sureño.

En el décimo paso oficial se relanzó la carrera, y la disputa surgía por el primer lugar entre Maximiliano Fontana y Ariel Michieletto; y por el tercer lugar entre Ever Franetovich y Gastón Grasso, quien tenía en su Toyota Etios 25 kilos de lastre por cambio de motor ocurrido el día viernes. Luego de la segunda curva, lograba Fontana distanciarse de Michieletto estirando a casi ocho décimas de diferencia entre los dos primeros, y detrás de ellos un roce entre Gastón Grasso y Ever Franetovich en la primera curva terminó definiéndose dos curvas más tarde, con Jorge Vitar superando a Marcos Fernández, Maximiliano Bestani y Ever Franetovich, quedando parcialmente el mendocino por delante de todos. Entre el puntano y el mendocino se disputaron el tercer puesto con superaciones en la 13º vuelta, prevaleciendo Vitar cuando Ever Franetovich quedaba fuera de carrera con aparentes problemas en el motor.

Michieletto quería la victoria, pero Fontana estiraba tres décimas más la diferencia a su favor para llevarla a 1s134/1000 y comenzar a definir la victoria que logró finalmente luego de 29m22s768/1000, ganando su quinta carrera en la categoría, lo cual no lograba desde el 16 de junio de 2013 en Pigue (Buenos Aires). Ariel Michieletto quedó en segundo lugar y Gastón Grasso, en pista, había ocupado el tercer puesto, aunque por sanción deportiva quien conduce el Toyota Etios quedó en cuarta posición, favoreciendo el ascenso de Jorge Vitar al tercer puesto.

Disputadas seis fechas, empatan en 114 puntos Alejandro Bucci y Ariel Michieletto, quedando para el piloto santafesino la punta del certamen dado que el quinto puesto que obtuvo el 19 de marzo en La Pampa desempata a su favor. Pablo Ortega (111 puntos); Maximiliano Fontana (108 unidades) y Tomas Bergallo (105 unidades), completan los cinco primeros de la tabla anual que continuará el 16 de julio, por la séptima fecha, en el Circuito Termas de Rio Hondo (Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero), compartiendo la programación deportiva con la categoría FIA WTCC (FIA World Touring Car Championship).

FINAL C2 Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif. 1 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 29;22,782 2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 16 29;23,624 0,842 3 20 VITAR JORGE CLIO 16 29;30,276 7,494 4 5 GRASSO GASTON ETIOS 16 29;30,277 7,495 5 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 29;31,047 8,265 6 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;31,485 8,703 7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 29;31,493 8,711 8 34 FARINA AMADIS CLIO 16 29;31,845 9,063 9 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 29;32,435 9,653 10 44 BERGALLO TOMAS CLIO 16 29;32,745 9,963 11 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 29;33,258 10,476 12 30 MOHAMED LUCAS TREND 16 29;34,374 11,592 13 2 ORTEGA PABLO PALIO 16 29;34,741 11,959 14 25 CIAURRO MIGUEL TREND 16 29;35,728 12,946 15 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 16 29;36,047 13,265 16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 16 29;36,054 13,272 17 9 AYALA FERNANDO CLIO 16 29;36,262 13,480 18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 29;36,670 13,888 19 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 29;37,314 14,532 20 112 ORTEGA JUAN CLIO 16 29;38,109 15,327 21 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 29;38,375 15,593 22 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 16 29;40,621 17,839 23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 29;40,723 17,941 24 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 29;40,885 18,103 25 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 29;44,028 21,246 26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 16 29;45,932 23,150 27 77 GUEVARA MARCELO CORSA 16 29;46,823 24,041 28 60 RUMIE MARIANO KINETIC 16 29;53,406 30,624 29 59 PASTORI JUAN P. CORSA 16 29;53,501 30,719 30 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 16 29;53,800 31,018 31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 26;45,342 26;45,342 32 118 FRANETOVICH EVER CLIO 12 22;34,903 22;34,903 33 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 11 21;30,332 21;30,332 34 49 MELILLO PABLO PALIO 7 12;19,668 12;19,668 35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7 12;21,419 12;21,419 36 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 6 11;10,893 11;10,893 37 15 APUD YAMIL CORSA 4 7;02,885 7;02,885 38 40 MORINI MARIANO CLIO 3 5;21,852 5;21,852 39 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1 1;54,128 1;54,128 40 58 TORRENT JOSE R 208 1 2;09,003 2;09,003 Record Auto: 118 Tiempo: 1;41,829 Vuelta: 2 Prom: 159.090 Km/h

Promedio del ganador: 147.040 Km/h

Apercibidos: Marcos Fernández por m. peligrosa a Jorge Vitar; Rodrigo Verdeguer por m. peligrosa a Sebastián Pérez y Andrés Gómez Luna por m. peligrosa a Yamil Apud

Recargo a Gastón Grasso con un puesto por maniobra peligrosa a Jorge Vitar

Lobería hace historia en el TN

Jonatan Castellano venció en la prueba final que disputó el Turismo Nacional Clase Tres en el Autódromo Rosendo Hernández. Jeronimo Teti (compañero de equipo de Castellano), completó el 1-2 del equipo Castellano Power Team, mientras que Mauricio Lambiris se ubicó en tercera posición. Emanuel Moriatis, cuarto en la final, es el líder del Campeonato Argentino 2017

Un domingo inolvidable vivió el equipo Castellano Power Team con la victoria de Jonatan Castellano y el segundo puesto de Jerónimo Teti en la prueba final que disputó el Turismo Nacional Clase Tres en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis), donde Mauricio Lambiris obtuvo el tercer escalón del podio. Para Castellano llegó la tercera victoria del año sobre seis competencias disputadas hasta el momento.

Leonel Pernía hizo valer el primer puesto en la partida de la carrera final, manteniendo detrás a Jonatan Castellano y Mauricio Lambiris, este último, con la misión de controlar a Juan Pipkin, Mariano Werner y Jerónimo Teti. Solo dos décimas de diferencia separaban a Castellano de Pernia en la primera vuelta, mientras que Juan Pipkin iniciaba la segunda vuelta ascendiendo al tercer lugar tras supera a Mauricio Lambiris.

El primer golpe de escena importante surgía en la punta de la carrera, cuando Leonel Pernia quedaba fuera de carrera tras una persistente falla, situación que benefició a Jonatan Castellano, nuevo líder de la competencia superando a Juan Pipkin y a Mauricio Lambiris, nuevamente tercero en la carrera ante esta contingencia de carrera. Jeronimo Teti y Mariano Werner completaban los cinco primeros de la competencia, pero el Fiat Linea del entrerriano abandonó tras romper el motor y originarse un principio de incendio rápidamente neutralizado. Así las cosas, Luciano Ventricelli ascendía al quinto puesto con cinco vueltas de carrera disputadas.

Pero quien estaba protagonizando un avance sostenido era Julián Santero, 13º en pista tras haber largado 31º, con seis giros cumplidos. Giraba por delante de Adrián Chiriano y Christian Ledesma, este último, ubicado 15º tras haber partido 22º. Por delante de ellos circulaba Ernesto Bessone, quien en su segunda competencia con el Toyota Corolla alistado por el equipo Arana Ingenieria Sport se ubicaba 12º, tras largar 19º.

Adelante, era intensa la disputa por el tercer puesto entre Mauricio Lambiris y Jeronimo Teti, ascendiendo el loberense al tercer lugar tras definir entre la primera y segunda curva la superación al Ford Focus, pero convirtió el tercer lugar en segundo cuando Juan Pipkin abandonó la competencia con ocho giros cumplidos. Jonatan Castellano y Jeronimo Teti se ubicaban en primer y segundo lugar, llevando a las primeras posiciones al equipo Castellano Power Team, mientras que Mauricio Lambiris volvía a recuperar el tercer lugar, planteándole rápidamente disputa a Jerónimo Teti por el segundo lugar.

En la primera mitad de carrera cumplida, poco más de cinco segundos separaban a Jonatan Castellano de su compañero de equipo, Jerónimo Teti, mientras que Mauricio Lambiris debía descontar solo tres décimas con respecto al Chevrolet Cruze que lo precedía si pretendía alcanzar el segundo puesto. Más atrás, no detenía Julián Santero su avance en la competencia final, ahora en décimo lugar, por delante de Sebastián Gómez (11º) y Adrián Chiriano (12º), de destacados avances en la final.

Cuando se cumplía el 16º giro, seguía siendo la disputa entre Jerónimo Teti y Mauricio Lambiris la disputa más destacada de la competencia decisiva. Lambiris intensaba superar a un Jerónimo Teti que, con maniobras defensivas, neutralizaba el avance del uruguayo. Adelante, Castellano se consolidaba definitivamente en la punta de la carrera con una diferencia cercana a los cuatro segundos de diferencia con respecto a Teti, preocupado en evitar el avance de Lambiris. Los cinco primeros de la competencia los completaban Emanuel Moriatis y Luciano Ventricelli, este último, con la presión a cuestas que ejercía Leonel Larrauri, sexto.

Jonatan Castellano enfrentó la última vuelta con poco más de dos segundos y medio de diferencia a su favor, ganando la competencia superando a Jerónimo Teti, completando un contundente 1-2 del equipo Castellano Power Team, formación afincada en Lobería (Buenos Aires), de donde son oriundos los citados pilotos. En tanto, Mauricio Lambiris completó el podio de la prueba final que cerró la actividad en el Autódromo Rosendo Hernández (San Luis).

En la última vuelta de competencia, un toque entre Julián Santero y Matías Muñoz Marchesi generó el despiste del piloto chaqueño, quien fue protagonista de un espectacular vuelco sin consecuencias físicas para el piloto que, al momento de este envío, se encontraba internado en el Hospital San Luis en una sala común tras la realización de estudios de rutina, en buen estado en general.

El Campeonato Argentino 2017 de Turismo Nacional Clase 3 lo lidera Emanuel Moriatis (153 unidades); escoltado por Mariano Werner (140 puntos) y Jonatan Castellano (137). La próxima fecha será la séptima, se disputará entre los días 14. 15 y 16 de julio compartiendo la programación deportiva con la categoría FIA WTCC (FIA World Touring Car Championship).