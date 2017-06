El inesperado triunfo de Markel

Deportes / 13-06-2017

El representante del Garófalo Motorsport se llevó la victoria luego de un problema que sufrió el auto de Lanci, en la última vuelta.

Otra emocionante final se vivió hoy en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Es que Damián Markel, a sólo una vuelta de que culmine la carrera, superó a Lautaro Lanci a causa de un problema en el acelerador de su auto, lo que permitió quedarse con el triunfo en el TC Pista Mouras.

Primero y segundo. Ambos pilotos de Ford lideraron la final desde el inicio hasta la penúltima vuelta. Porque Lanci largó desde la pole y supo liderar la prueba de punta a punta. Pero un inconveniente en su auto no le permitió sostener la punta, y Markel aprovechó la situación. Nuevamente, el representante del Garófalo Motorsport se adjudicó su tercer triunfo en la temporada.

En segundo lugar finalizó Eduardo Bracco, a bordo de su Dodge número 23. Y lo siguió Lanci, tras culminar en tercer lugar a causa de varios recargos ejercidos en diferentes pilotos.

Declaración de Damián Markel

“Estoy muy feliz con este resultado y fue una victoria bárbara para nosotros. Realmente no me lo esperaba este triunfo ya que después del relanzamiento no pude correrlo más a Lautaro y tuve que cuidarme de Bracco, pero por suerte pudimos ganar nosotros y sumar puntos importantes para el campeonato. Esto se lo debo al equipo que nuevamente me entregó un gran auto y se lo quiero dedicar muy especialmente a todos los sponsors que hacen un gran esfuerzo para que podamos estar en la pista: Transporte Sergio Villanova, Esco, Schneider, Marcelo Gottig, Norte Rodados, Dimarbo, Centroficina, L&B Maquinarias, Ruiz, Leffler – Dietz, Markel Neumáticos, Vial Sticker, Abelardo Racigh e hijo, a todo el equipo, a mi familia, mis amigos y a todos los que me acompañan en cada carrera” finalizó.

PROMEDIO: 156.663 KM/H

RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (LANCI) VTA 2 EN 1` 30“ 645 A 169.386 KM/H

PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO. 56 (TODINO) – ALTURA

RECARGO: NRO. 41 (PANAROTTI) POR TOQUE AL NRO. 87 (COTIGNOLA)

RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR TOQUE AL NRO. 20 (CACIA)

RECARGO: NRO. 133 (GUIFFREY) POR TOQUE AL NRO. 74 (MARTINEZ)

