Directora Escuela de Música “La comunidad demanda mayor participación social de la escuela”

Locales / 02-06-2017

Walquiria Maza, es la nueva directora de la Escuela Municipal de Música. Con la prioridad de la reorganización administrativa, sueña con una escuela de puertas abiertas, en el año del centenario de la institución.

Laura Walquiria Maza. Esta joven nogoyaense es la nueva directora de la Escuela Municipal de Musica “Justo J. de Urquiza”.

El primero de junio se cumplirá un año del fallecimiento de la ex directora de la Escuela de Música, Alicia Primo. Tras un dilatado interinato, finalmente tras la creación del cargo, se nombró a la nogoyanese Laura Walquiria Maza al frente del establecimiento, que el primero de agosto cumplirá cien años de vida.

Secretaria de la Escuela Técnica de Nogoyá, masa fue tentada por su amiga Marcela Ochoteco, a presentarse como aspirante al cargo de directora de la Escuela victoriense. “Me dijo que había gente muy buena, carismática, con ganas de trabajar, y que había sostenido la escuela por casi un año. Y su panorama fue muy certero. Sin lugar a dudas que esta gente se había puesto la escuela al hombro”, cuenta Maza para explicar su decisión de tomar el cargo, que le implica viajar diariamente, y en horario rotativo desde la vecina ciudad.

A pesar de la inestabilidad que dejó el sorpresivo deceso de Prino. Las cátedras siguieron, y hasta se pudo llevar adelante la reconversión del plan de estudio nivel superior del profesorado de Música. “Hoy la prioridad es la organización institucional y administrativa”, reconoce Maza, pero estos apenas diez días en el cargo no le impide empezar a soñar en lo que pretende para la escuela. “Una vez organizados podemos comenzar a manejar una estrategia de trabajo. Pretendo conformar un equipo de investigación y capacitación, que pueda ir a capacitarse y volcar los conocimientos tanto en lo musical, como en lo pedagógico”.

Walquiria reconoce en esta nueva etapa el apoyo del Director Departamental y la Supervisora del Nivel Secundario, como así también del Director del Cultura Municipal, Luis María Andrade, con quien mantuvo las primeras reuniones de cara a otro de los grandes desafíos que percibe la docente. “Percibo que la comunidad demanda que la Escuela vuelva a ser lo que era antes….Una institución de gran participación en la comunidad. Que abra sus puertas.”. Por ese camino es que en mayo se realizó un taller de Percusión Corporal, y se están organizando audiciones internas, y capacitaciones abiertas a la comunidad.

El potencial de la escuela de Música, es comparable en Victoria con la Escuela de Artes Visuales. Su propuesta innovadora, y su peso histórico las tienen en la referencia de estudiantes de toda la provincia y en especial de la ciudad. Los continuos inconvenientes que sufrió la escuela, no hizo meya en la matrícula del nivel secundario como en el profesorado. “Esta escuela, si bien es de educación formal, no es obligatoria, de allí que leemos que los chicos que transitan por aquí es porque quieren y esto se refleja en que no tenemos problemas de conducta. La ausencia de estas problemáticas que tanto preocupa a la mayoría de los establecimientos, nos permite trabajar en otras cuestiones”, destaca el directivo.

La cuestión edilicia es un problema importante, pero ya se comenzó a trabajar en el tema. El edificio, al ser un comodato porque pertenece a la municipalidad, y por la ausencia de un directivo formal, durante todo este año no se pudo hacer ninguna gestión, con el consiguiente deterioro. Esta semana se presentó un proyecto para el acondicionamiento de un aula, como primer objetivo, y se trabaja en otro más ambicioso.

Instrumento siempre faltan, o necesitan mantenimiento, pero se logra contar con lo indispensable para el dictado de las clases. La llegada de los mismos tiene distintas vías, como programas nacionales, de Dirección de Educación Superior, aportes municipales. Los elementos más nuevos se incorporaron a través de un programa nacional que proveyó los mismos a cambio de talleres barriales.

La falta de un año de un directivo, ocasionó que muchos alumnos del establecimiento no tuvieran sus títulos oficiales, a falta de un responsable que los firmara, de allí la importancia de las gestiones de Educación para motorizar el arribo de una nueva autoridad a la escuela. También se habían detectado errores en la confección de algunos documentos anteriores que agravó aún más la situación. Desde esta semana, adelanto la Directora – que ahora puede firmar los documentos- se gestiona la adquisición de una impresora exclusiva para los títulos, y el Referente Técnico ya instaló el programa específico que exige la misma para cumplir con todos los requerimientos legales.

Las responsabilidades son muchas, en la golpeada escuela victoriense, pero el desafío parece entusiasmar a esta nogoyaense, que quien sabe si habrá tomado nota de que será la directora del centenario de la Escuela de Música.